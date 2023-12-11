Arjantin’in “El loco” yani “Deli” lakabıyla bilinen yeni Başkanı Javier Milei, Buenos Aires’teki mecliste düzenlenen yemin töreni ile göreve başlarken gündeme bir kez daha damga vurdu. Başkan seçilmesinin “Berlin Duvarı’nın yıkılması” gibi bir dönemin sonu olduğunu söyleyen Yahudi hayranı olan Milei’nin konuşması eski ABD Başkanı Donald Trump’ın başkan seçildiği 2017’deki konuşmasına benzetildi. Merkez Bankasını kapatma gibi birçok vaadi olan Milei’nin hayranları ise Arjantin Merkez Bankası önünde sembolik bir cenaze töreni düzenledi.