Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei Yahudi hayranı çıktı: İsrail’e Kudüs sözü! | Dağınık saçlı başkanın özgeçmişi dikkat çekti: Seks koçluğundan mafyaya…

YAHUDİ HAYRANI ÇIKTI: İSRAİL'E BİR SÖZÜ VAR

Önde gelen serbest piyasa ekonomistlerinin adını verdiği Masstif cinsi beş köpeği ile birlikte yaşayan Milei, ayrıcai Yahudi olmak istediğini söylüyor. İsrail gazetesi the Times of Israel ise Milei'nin Şabat'a uymanın din değiştirmeye engel olabileceğini kabul ediyor. Milei'nin Buenos Aires hahamıyla düzenli olarak Yahudilik üzerine çalıştığını belirten the Times of Israel, ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü verdiğini iddia etti.