Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei Yahudi hayranı çıktı: İsrail’e Kudüs sözü! | Dağınık saçlı başkanın özgeçmişi dikkat çekti: Seks koçluğundan mafyaya…

Daha önce hiçbir hükümet deneyimi olmayan Javier Milei 'nin özgeçmişinde kendi deyimi ile "tantrik seks koçu" olarak çalışmak yer alıyor. Bekar ve hiç evlenmemiş olan Milei, bir zamanlar Doğu felsefelerine dayanan, meditatif bir ilişki biçimi olan "tantrik seks eğitmeni" olduğunu gururla belirtiyor.

Önde gelen serbest piyasa ekonomistlerinin adını verdiği Masstif cinsi beş köpeği ile birlikte yaşayan Milei, ayrıcai Yahudi olmak istediğini söylüyor. İsrail gazetesi the Times of Israel ise Milei'nin Şabat'a uymanın din değiştirmeye engel olabileceğini kabul ediyor. Milei'nin Buenos Aires hahamıyla düzenli olarak Yahudilik üzerine çalıştığını belirten the Times of Israel, ülkenin büyükelçiliğini Kudüs 'e taşıma sözü verdiğini iddia etti.

Kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Javier Milei , popülist yönetimi altüst edeceğini söyleyen iktidar partisinin adayı Sergio Massa'yı mağlup ederek başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Pazar günü ilan edilen sonuçları "liberal, özgürlükçü bir cumhurbaşkanı seçmenin mucizesi" olarak nitelendiren Milei, yeni dönemi "Arjantin'deki çöküşün sonu" olarak tanımladı. Peki, Milei'nin ekonomik kriz ile boğuşan Arjantin için vaatleri neler?

Milei'nin önerileri arasında ABD dolarının ulusal para birimi olarak benimsenmesi, merkez bankasının kaldırılması, Çin yerine ABD gibi kapitalist ülkelerle ticarete öncelik verilmesi ve şişkin devlet sektörünün azaltılması yer alıyor. Milei ayrıca, kürtaja karşı çıkıyor, organ alıp satmak için bir Pazar oluşturulmasını destekleyeceğini belirtiyor ve iklim değişikliğine insanların yol açtığına inanmıyor.

"WOLVERINE, OZZY OZBORNE VE MİSK ÖKÜZÜ KARIŞIMI"

Wall Street Journal, çenesine kadar uzanan favorileri ile Javier Milei'yi dünyaca ünlü rock yıldızı Ozzy Osborne ile "misk öküzü" karışımı olarak nitelendirdi. Bir televizyon yorumcusu olarak da üne kavuşan Milei, gür ve dağınık saçlarıyla Wolverin'e de benzetiliyor. Milei, saçlarının yanı sıra basına yansıyan ilginç videoları ile de gündemden düşmüyor.

"EL PELUCA EL LOCO"

Gençliğinde, Rolling Stones şarkılarının coverını yapan bir grup olan Everest'te çaldığı öğrenilen Milei, geçmişte üniforma gibi üzerinde taşıdığı deri ceketinin yerine artık takım elbiseyle boy gösterse de saçlarını her zaman olduğu gibi dağınık kullanıyor. Arjantinli yorumcular Milei için "El Peluca" yani "Peruk" ya da "El Loco" yani "Deli" adını kullanıyor.

Saçlarını asla taramadığını söyleyen Milei ise saçlarına şekil verme yetkisinin ise yalnızca partisinin başkan yardımcısı ve hevesli bir cosplayer olan Lilia Lemonia olduğunu belirtiyor.