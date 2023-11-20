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Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei Yahudi hayranı çıktı: İsrail’e Kudüs sözü! | Dağınık saçlı başkanın özgeçmişi dikkat çekti: Seks koçluğundan mafyaya…

Arjantin’in yeni başkanı kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlayan fakat medyada “deli”, “testere” ve “peruk” lakaplarıyla tanınan Javier Milei seçildi. Milei ekonomik krizle boğuşan Arjantin’de para birimini ABD dolarına çevirme, merkez bankasını kapatma ve ülkede organ satışı için pazar oluşturma gibi vaatleri olan Milei, dağınık saçları, çenesine kadar uzanan favorileri ve ilginç videoları ile konuşuluyor. Öte yandan İsrail ise Yahudi hayranı olan Milei’nin başkan seçilmeden önce kendilerine bir söz verdiğini iddia ediyor. Peki, Milei’nin tarzının sırrı ne? Yeni Arjantin Başkanı İsrail’e ne söz verdi? Milei’nin ilginç özgeçmişinde neler var? İşte, yeni Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 10:59 Güncelleme 21 Kasım 2023, 10:47
Arjantin’in yeni başkanı Javier Milei Yahudi hayranı çıktı: İsrail’e Kudüs sözü! | Dağınık saçlı başkanın özgeçmişi dikkat çekti: Seks koçluğundan mafyaya…

Ekonomik kriz ile boğuşan Arjantin'de kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Javier Milei hafta sonu düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanarak sürpriz bir zafer elde etti. Yeni Başkan Javier Milei'nin ekonomist olması dolayısıyla ekim ayında yıllık enflasyon oranı zirve yapan Arjantin'de büyük değişimlere kapı açması beklenirken dünya ise Milei'nin dağınık saçlarını konuşuyor. Fakat yeni Arjantin başkanının gündemin gerisinde kalan bir özelliği var. Sıkı bir Yahudi hayranı olan ve hatta Yahudi olmak istediğini belirten Milei'nin başkan seçilmeden önce İsrail'e bir söz verdiği iddia ediliyor. Gazze'de soykırım devam ederken Milei, Arjantin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak mı?

Seçim sonuçları açıklanırken ABD eski Başkanı Donald Trump ise Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Milei'ye övgüler yağdırdı ve ABD için kullanmasına alışkın olduğumuz "Amerika'yı yeniden büyük hale getirin" sloganını Milei için değiştirerek "Arjantin başkanlık yarışı için Milei'yi tebrik ederiz. Bütün dünya izliyordu! Seninle gurur duyuyorum. Ülkenizi tersine çevirecek ve Arjantin'i gerçekten yeniden harika yapacaksınız." ifadelerini kullandı.

"DEVLET İLE MAFYA ARASINDA KALSAYDIM MAFYAYI SEÇERDİM"

Daha önce "Devlet ile mafya arasında kalsaydım mafyayı seçerdim. Çünkü mafyanın kodları vardır, mafya uyum sağlar, mafya yalan söylemez ve her şeyden önemlisi mafya rekabet eder." açıklaması ile gündem olan Milei, telepati üzerine yaptığı çalışmalar ve özellikle de özgeçmişi ile büyük ilgi çekiyor. Peki, seçim mitinglerine testere ile çıkan Milei'nin özgeçmişinde ne var?

ÖZGEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Daha önce hiçbir hükümet deneyimi olmayan Javier Milei'nin özgeçmişinde kendi deyimi ile "tantrik seks koçu" olarak çalışmak yer alıyor. Bekar ve hiç evlenmemiş olan Milei, bir zamanlar Doğu felsefelerine dayanan, meditatif bir ilişki biçimi olan "tantrik seks eğitmeni" olduğunu gururla belirtiyor.

YAHUDİ HAYRANI ÇIKTI: İSRAİL'E BİR SÖZÜ VAR

Önde gelen serbest piyasa ekonomistlerinin adını verdiği Masstif cinsi beş köpeği ile birlikte yaşayan Milei, ayrıcai Yahudi olmak istediğini söylüyor. İsrail gazetesi the Times of Israel ise Milei'nin Şabat'a uymanın din değiştirmeye engel olabileceğini kabul ediyor. Milei'nin Buenos Aires hahamıyla düzenli olarak Yahudilik üzerine çalıştığını belirten the Times of Israel, ülkenin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü verdiğini iddia etti.

LİBERAL CUMHURBAŞKANININ VAATLERİ NELER?

Kendisini anarko-kapitalist olarak tanımlayan Javier Milei, popülist yönetimi altüst edeceğini söyleyen iktidar partisinin adayı Sergio Massa'yı mağlup ederek başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandı. Pazar günü ilan edilen sonuçları "liberal, özgürlükçü bir cumhurbaşkanı seçmenin mucizesi" olarak nitelendiren Milei, yeni dönemi "Arjantin'deki çöküşün sonu" olarak tanımladı. Peki, Milei'nin ekonomik kriz ile boğuşan Arjantin için vaatleri neler?

ORGAN SATIŞI İÇİN PAZAR, PARA BİRİMİ İLE ABD'YE BAĞIMLILIK...

Milei'nin önerileri arasında ABD dolarının ulusal para birimi olarak benimsenmesi, merkez bankasının kaldırılması, Çin yerine ABD gibi kapitalist ülkelerle ticarete öncelik verilmesi ve şişkin devlet sektörünün azaltılması yer alıyor. Milei ayrıca, kürtaja karşı çıkıyor, organ alıp satmak için bir Pazar oluşturulmasını destekleyeceğini belirtiyor ve iklim değişikliğine insanların yol açtığına inanmıyor.

"WOLVERINE, OZZY OZBORNE VE MİSK ÖKÜZÜ KARIŞIMI"

Wall Street Journal, çenesine kadar uzanan favorileri ile Javier Milei'yi dünyaca ünlü rock yıldızı Ozzy Osborne ile "misk öküzü" karışımı olarak nitelendirdi. Bir televizyon yorumcusu olarak da üne kavuşan Milei, gür ve dağınık saçlarıyla Wolverin'e de benzetiliyor. Milei, saçlarının yanı sıra basına yansıyan ilginç videoları ile de gündemden düşmüyor.

Arjantin'in Yeni ve Tartışmalı Başkanı

"EL PELUCA EL LOCO"

Gençliğinde, Rolling Stones şarkılarının coverını yapan bir grup olan Everest'te çaldığı öğrenilen Milei, geçmişte üniforma gibi üzerinde taşıdığı deri ceketinin yerine artık takım elbiseyle boy gösterse de saçlarını her zaman olduğu gibi dağınık kullanıyor. Arjantinli yorumcular Milei için "El Peluca" yani "Peruk" ya da "El Loco" yani "Deli" adını kullanıyor.

Saçlarını asla taramadığını söyleyen Milei ise saçlarına şekil verme yetkisinin ise yalnızca partisinin başkan yardımcısı ve hevesli bir cosplayer olan Lilia Lemonia olduğunu belirtiyor.

"SAÇLARI ONUN REKLAM PANOSU"

ABD merkezli düşünce kuruluşu Wilson Center'ın Latin Amerika programının yöneticisi Benjamin Gedan ise Milei için "Milei'nin dağınık, ıslak saç modeli açıkça bir amaca yönelikti; onun umursamaz siyaset tarzını yansıtan bir reklam panosuydu. Onun siyasi markası tamamen geleneksel siyasi partilerin, geleneksel siyasi elitlerin ve geleneksel siyasi saç stillerinin reddedilmesi ile ilgili." ifadelerini kullanıyor.

BORIS JOHNSON, DONALD TRUMP VE ŞİMDİ DE JAVIER MILEI…

Javier Milei, aslında geleneksel saç modelini reddeden ilk siyasi değil. Bu model özellikle de sağ eğilimli politikacılar arasında oldukça yaygın bir hale gelirken Wall Street Journal ise bunun "siyasi bir numara" olduğunu belirtiyor ve "Dağınık saçlar halkın adamı mesajını gönderebilir" ifadelerini kullanıyor.

Tahmin edildiği gibi Milei'den önce dağınık saçları ile kendini tanıtan siyasiler eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hollandalı siyasetçi Geert Wilders ve eski ABD Başkanı Donald Trump'tı. Milei'nin saçları özellikle Boris Johnson'ın saçlarına benzerken Trump hayranlığı ise ayrıca dikkat çekiyor. Peki Milei'nin saçları gerçekten de "halkın adamı" imajı yaratıyor mu? Milei ilginç saçlarıyla mı seçimi kazandı?

Wilson Center'dan Gedan, Milei için, "Çılgın saç stilinden mitinglerindeki gürültülü rock müziğine kadar onun eksantrik kişiliği, birçok seçmenin özlediği dramatik değişimi simgeliyor." şeklinde yazmıştı. Bunun üzerine Milei'nin 2016'da yazdığı İspanyolca şu Tweet ise yeniden gündem oldu: "Düşük kapasiteye sahip insanlar fikirlerime değil saçlarıma odaklanır."

YENİ BAŞKAN A HABER EKRANLARINDA DEĞERLENDİRİLDİ
Öte yandan Arjantin'in yeni başkanı ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında uzman isimler değerlendirdi.

Arjantin'in yeni başkanı Milei siyonist mi?




Gazeteci Zafer Şahin: Yeni dünyada bu tip siyasi figürler ortaya çıkıyor. Bu adamın Zelenski'den Paşinyan'dan ya da Venezuela'da ortaya çıkarmaya çalıştıkları Guaido'dan bir farkını göremiyorum. Böyle adamlar ortaya çıkarıyorlar ve bunlar enteresan biçimde Amerikancı kesimden oluyorlar. Ben bunların değişen sosyal medya ve sosyal hayata uygun tipler olarak görüyorum. Kolay idare edilebilir, kolay istikamet verilebilecek, küresel emperyalizmin isteklerine direnmeyecek tipler seçiliyor.

Güney Amerika'da önemli siyasi mücadeleler vermiş ülkeler ve düşünceler var ancak sonuç olarak ortaya böyle garip kutlamalar yapan bir siyasi figürün çıkması ilginçtir. Arjantin çok zor bir ülke. Uzun yıllardır ekonomik krizin pençesinde biraz da toplumun bunalmışlığın örneğidir. Mitinglerde İsrail bayrağı salladı. Eğer ki haritada ve liderlere bakılırsa Amerika'nın kendisine sorun çıkaracak hiçbir komşusu yok.

Sol sosyalistlerin hakim olduğu bölgede böylesine bir figürün başa gelmesi çok ilginç. Ben burada Amerikan parmağı olduğunu düşünüyorum. Büyük destek sağladılar. Önü açılmış bilinç bir tercih gibi duruyor.



Gazeteci Murat Özer: Kutlamalarda "özgürlük" diye bağırıyor. Ama burada özgürlük dediği şey aslında ABD özgürlüğüdür. Bilindiği gibi bütün Güney Amerika'da sol daima iktidardaydı. Uzun soluklu mücadeleler verildi. Arjantin tam bir sefalet içerinde yaşıyor ve bir yandan da İsrail bayrağını sallaması bir mesajdır. Amerikan emperyalizminin Güney Amerika'daki sözcüsü olacağının sinyalini veriyor.

Arjantin dünyada en fazla Yahudi nüfusunun yaşadığı 6. ülke. 15 yüzyıldan beri buraya bir Yahudi göçü var. Arjantin'de 400 bin yakın Yahudi olduğu ifade ediliyor. Bu figür "İsrail-ABD bütün bu sistemin içerisinde olacağım ve sizi Güney Amerika'nın etrafındaki sol sosyalist yapılardan uzaklaştırarak gerçek anlamıyla Amerikan liberalizmi getireceğim ve ekonomik özgürlük getireceğim" mesajıyla yoluna devam edecek. Gerçekten de çaresizliğin neticesinde gelmiş bir figürdür. Ciddi bir çaresizlik var karikatür gibi biri ve iktidara gelmesi mümkün değildi. Irkçı, yabacı düşmanı ve Amerikancı gibi vasıfların hepsi Javier'de var.



Ancak bu şahsın başarısız olacağını ve daha büyük felaketlere yol açacağını söylemek şimdiden mümkün. Bunun bir alternatif olmadığını Arjantin toplumu yaşayarak görecek. Ben bir kehanette bulunmuyorum görünen bir gerçeği söylüyorum. Amerikan demokrasinin gittiği hiçbir yerde toplumlar asla huzur bulmadı.

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