Türkiye’den Gazze’ye tam destek: Katliama en güçlü tepki veren ülkeler arasında önde!

ACLED'in çatışmaların sürdüğü ilk üç haftayı kapsayan raporuna göre, dünya genelinde 4 bin 200'ü aşkın protesto düzenlendi. Bu gösterilerin 3 bin 700'ü Filistin, 520'si İsrail yanlısı oldu.

Filistin yanlısı gösterilerde, halk yüzde 40'ının çocuklardan oluştuğu 11 binden fazla kişinin ölümünü protesto etti ve kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail yanlısı düzenlenen gösterilerde de Hamas'ın 7 Ekim saldırısı protesto edilerek, elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması istendi. Filistin yanlısı en fazla protesto 490 ile Yemen, 357 ile Türkiye, 276 ile İran ve 267 ile de Fas'ta düzenlendi.

Başkent Washington'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşü son yıllarda en çok katılımın olduğu eylemler arasında yer aldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de de yaklaşık 170 gösteri düzenlendi.