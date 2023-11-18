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Zulme karşı tek yürek: Spor camiasının taraftar grupları Filistin için toplandı

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor. 43 gündür hastane, okul, kilise ve cami ayırt etmeyen İsrail 12 binden fazla masum sivili katletti. İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil katliamının üstünden haftalar geçerken, dünyanın her bir noktasından halk meydanlara dökülürken Filistin'e destek gösterilerinde bulunuyorlar. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İstanbul'daki taraftar grupları tarafından da protesto edildi.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 22:55 Güncelleme 18 Kasım 2023, 23:29
Zulme karşı tek yürek: Spor camiasının taraftar grupları Filistin için toplandı

Soykırımcı İsrail abluka altına alarak dünyanın en büyük açık hava hapishanesine çevirdiği Gazze'yi 7 Ekim'den bu yana 43 gündür aralıksız devam eden saldırılarıyla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdi.

DÜNYA GAZZE'NİN YANINDA
Batı ülke liderleri ve medyası İsrail'in soykırımına arka çıkarken, halk ise Filistin'in yanında yer aldı.

DÖRT BÜYÜKLERİN TARAFTAR GRUPLARI FİLİSTİN İÇİN BİR ARADA
Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan başta Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları, çeşitli sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Taraftar gruplarından filistin'e destek

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan grup, ellerinde Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan bir taraftar temsilcisi, Filistin direnişinin amasız ve fakatsız desteklenmesi gerektiğini söyledi.

"FİLİSTİN İÇİN AKSA İÇİN AYAKTAYIZ"
Filistin direnişini savunmanın haysiyet meselesi olduğunu belirten taraftar, "Filistin meselesini savunmak adamlık meseledir. Zaman Kudüs zamanı, gün direniş günüdür. Filistin için Aksa için ayaktayız" dedi.

Konuşmanın ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Ayrıca taraftarlar protesto gösterisi sırasında meşale yaktı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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