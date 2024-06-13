Kurban Bayramı öncesi tek tek kontrol ediliyor: Yasağa uymayan toplu kesimlere ağır para cezası kesilecek!

Ticaret İl Müdürlükleri ekipleri 81 ilde saha denetimi yapıyor. Özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakılıyor.

Kurban Bayramı 'na sayılı günler kala çarşı-pazar hareketlendi. Ticaret Bakanlığı da bayram öncesi temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimlerini hızlandırdı.

KURBAN SATIŞ PAZARLARINDA DENETİM VE KONTROLLER

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kurban satış pazarlarında denetim ve kontroller yapıyor. Hayvan pazarına getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Sağlığı Şubesi veteriner hekimleri tarafından denetimden geçiriliyor.

Denetimlerde, satışa sunulan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sağlık kriterlerine uygunluğuna bakılıyor. Küpeli hayvan alınıp satılması konusunda satıcılara uyarıda bulunuluyor. Belediyelere bağlı kurbanlık hayvan satış noktalarında sivrisinek, karasinek ve kene gibi haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapıyor.