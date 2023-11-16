Milyonlar Filistin’e destek için toplanmaya devam ediyor! Londra'da lise öğrencileri dersi terk edip tek yürek oldu: "Nehirden denize Özgür Filistin"

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN İNSANİ DERS

Londra'da bir lisede eğitim gören öğrenciler anlık olarak ders saatinde topluca derse girmedi. Grup olan öğrenciler sokakta Filistin için yürüyüş yaparak, "Nehirden denize Özgür Filistin" diyerek haykırdı.

İSPANYA'DA DA BENZER MANZARA

İspanya'da Öğrenciler Sendikasının çağrısıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ikinci kez Filistin'e destek için ders bırakma eylemi yapılarak gösteriler düzenlendi. Ülke genelinde ders bırakan üniversite ve lise öğrencileri, 27 Ekim'de olduğu gibi, büyük kentlerin merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi yaptı.

Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilla, Zaragoza, Santander, Burgos, Santiago, Girona, Bilbao'nun da aralarında olduğu 38 kentte öğrenciler, "Filistin halkına karşı Siyonist soykırımı durdur" başlığı altında meydanlara indi. Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan üniversite ve lise öğrencileri, "Soykırımı durdurun, bizim adımıza hayır", "Yaşasın özgür Filistin halkının mücadelesi", "Katil İsrail", "Bu savaş değil soykırım", "Siyonist işgalcilerin orduları dışarı" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.

Öğrencilerden Aida Gonzalez, "Siyasetçiler bir şeyler söylüyor ama asla sözlerini tutmuyor. Sözden çok eylem istemek için öğrenciler olarak buradayız." dedi.