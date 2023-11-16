Milyonlar Filistin’e destek için toplanmaya devam ediyor! Londra'da lise öğrencileri dersi terk edip tek yürek oldu: "Nehirden denize Özgür Filistin"

Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından protesto ediliyor.
Soykırımcı İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ederken dünyanın dört bir yanında milyonlar tarafından protesto ediliyor.
FİLİSTİN'E KARŞI TEK BİR KURŞUNA TAHAMMÜL YOK
Filistinlere doğrultulacak her bir silahın, kurşunun ve bombanın hesabını yapan protestocular, İsrail'e en ufak bir destekte bile bulunmamak için markalarını da protesto ediyor.
LİSE ÖĞRENCİLERİNDEN İNSANİ DERS
Londra'da bir lisede eğitim gören öğrenciler anlık olarak ders saatinde topluca derse girmedi. Grup olan öğrenciler sokakta Filistin için yürüyüş yaparak, "Nehirden denize Özgür Filistin" diyerek haykırdı.
İSPANYA'DA DA BENZER MANZARA
İspanya'da Öğrenciler Sendikasının çağrısıyla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ikinci kez Filistin'e destek için ders bırakma eylemi yapılarak gösteriler düzenlendi. Ülke genelinde ders bırakan üniversite ve lise öğrencileri, 27 Ekim'de olduğu gibi, büyük kentlerin merkezlerinde Filistin'e destek gösterisi yaptı.
Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilla, Zaragoza, Santander, Burgos, Santiago, Girona, Bilbao'nun da aralarında olduğu 38 kentte öğrenciler, "Filistin halkına karşı Siyonist soykırımı durdur" başlığı altında meydanlara indi.
Başkent Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan üniversite ve lise öğrencileri, "Soykırımı durdurun, bizim adımıza hayır", "Yaşasın özgür Filistin halkının mücadelesi", "Katil İsrail", "Bu savaş değil soykırım", "Siyonist işgalcilerin orduları dışarı" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı.
Öğrencilerden Aida Gonzalez, "Siyasetçiler bir şeyler söylüyor ama asla sözlerini tutmuyor. Sözden çok eylem istemek için öğrenciler olarak buradayız." dedi.
KOSOVA'DAN FİLİSTİN'E DESTEK
Kosova'nın başkenti Priştine'de, Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Priştine'nin merkezindeki Zahir Pajaziti Meydanı'ndan Başbakanlık binasına kadar yürüyen onlarca kişi, "Gazze'deki soykırımı durdurun", "İsrail devletini eleştirmek Yahudi düşmanlığı değildir", "Etnik temizliğe sessiz kalmayın" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler, attıkları sloganlarla İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınadı.
Gösterileri organize eden "Feminist Düşünce ve Eylem Kolektifi" grubundan bir kişi bildiri okudu. Bildiride, İsrail'in "soykırım" yapan bir devlet olduğu ve işgalleriyle Gazze'yi toplu mezarlığa çevirdiği için Kosova hükümetinden İsrail'in safında yer almaması talep edildi.