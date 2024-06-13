İkinci el otomobil fiyatlarında balon söndü: Bir yılda yüzde 30 düştü! 3 ayda 10 bin galerici kepenk kapattı

Pandemiyle birlikte otomobilin yatırım aracına dönüşmesinin galerici popülasyonu yarattığına dikkati çeken sektör oyuncuları, "Son 5 yılda 20 bine yakın kişi galerici oldu. Bu işi meslek olarak görmediler, kısa yoldan zengin olmayı hayal ettiler. Fiyatlarda da balona yola açtılar. Ancak rüzgâr tersine döndü, şimdi bir bir kepenk kapatıyorlar" diyor. Otomobilin yatırım aracı olmaktan çıktığını belirten sektör oyuncuları, "7-8 ay önce ikinci el arabayı 1 milyon TL'ye alan galericiler var. O dönem bu aracın sıfırı 1.4 milyondu. Şimdi bu aracın sıfır fiyatı 1.1 milyon TL. Hal böyle olunca ikinci el aracın fiyatı da 800 bin TL'ye düştü, zarar ettiler" ifadelerini kullanıyor.

Geçen yıl ilan platformlarında ortalama 300 bin ikinci el araç satılırken bu yıl sayı 1 milyonun üzerine çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, araç sayısındaki artışın bir diğer nedeninin de mevduat faizlerindeki artış olduğunu aktaran galericiler, şunları anlatıyor: "Faizler artınca bazıları elindeki aracı sattı ve bankaya faize koydu. 1 milyona sattığı bir aracın bankadan aylık 55 bin TL faiz getirisi var. Bu parayı alıp 20-25 bin liraya araç kiraladı. 3-4 ay önce bu yapılıyordu. Bunu görenler aynı yolu denemeye başladı. Ancak sıfır kampanyaları da artınca insanlar bu araçları satamadı. Öyle olunca ilandaki ikinci el araç sayısı arttı."