SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Otomobil Haberleri

İkinci el otomobil fiyatlarında balon söndü: Bir yılda yüzde 30 düştü! 3 ayda 10 bin galerici kepenk kapattı

Hükümetin aldığı önlemlerin ardından son bir yılda ikinci el otomobil fiyatları ortalama yüzde 30 düştü. Kısa yoldan zengin olmak isteyip fırsatçılık yapanların çoğu piyasadan silindi. 3 ayda 10 bin galerici kepenk kapattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 09:17 Güncelleme 13 Haziran 2024, 09:30
İkinci el otomobil fiyatlarında balon söndü: Bir yılda yüzde 30 düştü! 3 ayda 10 bin galerici kepenk kapattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de otomobil fiyatlarındaki balon söndü. Pandemide çip kriziyle başlayan, kurdaki hareketliliği bahane ederek stokçuluk yapan fırsatçılar bir bir kepenk kapatmaya başladı.

EYLÜL'DE KAMPANYA FURYASI BAŞLADI
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kredi musluklarını kısması, Ticaret Bakanlığı'nın da otomobil fırsatçılarına göz açtırmamasıyla birlikte sıfır araçları piyasaya süren bayiler, satışlarda yaşanan daralmanın ardından Eylül 2023'te hızlı bir kampanya furyasına başladı.

7 Temmuz'dan itibaren sıfır araçlarda yürürlüğe girecek olan 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR) regülasyonun da etkisiyle bu kampanyalar son bir aydır tavan yaptı. Öyle ki sıfır araçlarda fiyatlar 800 bin TL'ye kadar geriledi. Hal böyle olunca ikinci el araçların fiyatları da son bir yılda yüzde 30 geriledi.

10 BİN GALERİ KEPENK KAPATTI
Sektör oyuncularının verdiği bilgilere göre, ikinci elde fiyatların geri çekilmesi ve araç satışlarındaki durgunluk nedeniyle Türkiye'de faaliyet gösteren 120 bin galericiden 10 bini son 3 ayda kepenk kapattı.

Pandemiyle birlikte otomobilin yatırım aracına dönüşmesinin galerici popülasyonu yarattığına dikkati çeken sektör oyuncuları, "Son 5 yılda 20 bine yakın kişi galerici oldu. Bu işi meslek olarak görmediler, kısa yoldan zengin olmayı hayal ettiler. Fiyatlarda da balona yola açtılar. Ancak rüzgâr tersine döndü, şimdi bir bir kepenk kapatıyorlar" diyor. Otomobilin yatırım aracı olmaktan çıktığını belirten sektör oyuncuları, "7-8 ay önce ikinci el arabayı 1 milyon TL'ye alan galericiler var. O dönem bu aracın sıfırı 1.4 milyondu. Şimdi bu aracın sıfır fiyatı 1.1 milyon TL. Hal böyle olunca ikinci el aracın fiyatı da 800 bin TL'ye düştü, zarar ettiler" ifadelerini kullanıyor.

Geçen yıl ilan platformlarında ortalama 300 bin ikinci el araç satılırken bu yıl sayı 1 milyonun üzerine çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, araç sayısındaki artışın bir diğer nedeninin de mevduat faizlerindeki artış olduğunu aktaran galericiler, şunları anlatıyor: "Faizler artınca bazıları elindeki aracı sattı ve bankaya faize koydu. 1 milyona sattığı bir aracın bankadan aylık 55 bin TL faiz getirisi var. Bu parayı alıp 20-25 bin liraya araç kiraladı. 3-4 ay önce bu yapılıyordu. Bunu görenler aynı yolu denemeye başladı. Ancak sıfır kampanyaları da artınca insanlar bu araçları satamadı. Öyle olunca ilandaki ikinci el araç sayısı arttı."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı! Görüşmenin sonunda verilen dosyada neler vardı? Özgür Özel açıkladı
MİT casusluk operasyonunda yakalamıştı| Ahmet Ersin Tumlucalı’nın ailesi de işin içinde çıktı! İhanetin bedeli: 300 bin euro
İHH
İkinci el otomobil fiyatlarında balon söndü: Bir yılda yüzde 30 düştü! 3 ayda 10 bin galerici kepenk kapattı
Kadınlara emeklilik fırsatı: 4 önemli destek masada! Doğum izni artacak mı? Prim ve yaş desteği nasıl uygulanacak?
Başkan Erdoğan, İspanya’da: Kral 6. Felipe ile görüştü! Gündem Gazze: Soykırımcı İsrail’e baskı artmalı
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! Beklenen gün geldi: Alan bu akşam ilk bölümüyle atv’de başlıyor...
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Temmuz zammına son 20 gün! Kim ne kadar, kaç TL verilecek? Enflasyon oranı+refah payı+taban aylıkları…
Galatasaray ilk büyük transfer savaşının fitilini ateşledi! Yönetim Fenerbahçe’nin çok istediği Hojbjerg için devreye girdi
FED faiz kararını açıkladı! İşte altın, euro, dolarda son durum.... | FED Başkanı Powell’den kritik açıklamalar: Güven verici değildi
SON DAKİKA HABERİ | Beşiktaş’ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul’da!
İsrail basını yazdı: Hamas’ın ateşkes anlaşmasında Türkiye’nin garantör olmasını talep ettiği iddia edildi
Basketbolda şampiyon Fenerbahçe Beko! Kanarya Anadolu Efes’i seride 3-1 yenerek kupaya uzandı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde memurlar iş bıraktı: Bize ekmek yoksa size huzur yok
Çin, Rusya, Ankara, Brezilya... BRICS trafiği! Başkan Erdoğan’dan önemli kabul | Bakan Fidan ve Vieira’dan ortak basın toplantısı
SON DAKİKA