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İsrail medyasından çarpıcı itiraf: 7 Ekim'deki festivalde sivillere İsrail helikopteri ateş açtı

Soykırımcı İsrail'in yalanları her gün bir bir patlamaya devam ediyor. Son olarak Netanyahu'nun Başdanışmanı Mark Regev, 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı Operasyonu'ndaki yanmış ceset yalanını itiraf etti. "Hamaslıların öldürdüğü siviller" diyerek paylaştıkları yanmış cesetlerin, Hamas'lılara ait olduğunu söyledi. Regev, "1400 kaybımız olduğunu söylemiştik ve şimdi bunu 1200 olarak düzelttik. Bir hata yaptık. Cesetler öyle kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu zannetmiştik ancak sonradan anladık ki onlar aslında Hamaslıların cesetleriydi." ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail medyasından konuya ilişkin çarpıcı iddialar geldi. Haaretz Gazetesi, 7 Ekim'deki saldırılara ilişkin yayınladığı haberde, "7 Ekim'de, festival alanındaki sivilleri İsrail askeri helikopteri vurdu" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 19:42 Güncelleme 19 Kasım 2023, 03:33
İsrail medyasından çarpıcı itiraf: 7 Ekim’deki festivalde sivillere İsrail helikopteri ateş açtı

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.



İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze'deki çatışmalarda, 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.



Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.



İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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İSRAİL ALGI OPERSAYONLARI BAŞLADI
Yaşananların gölgesinde İsrail yaptığı soykırımın üstünü örtmek için çeşitli yalanlara başvurdu. Katliamlara kılıf arayan İsrail sahte belge ve görüntüleri basına servis etti.



7 EKİM OPERASYONUNDA YANMIŞ CESET YALANI
İsrail 7 Ekim'de yapılan operasyonda Hamas'ın İsrailli sivilleri yaktığı yalanını ortaya attı. Söz konusu görüntülerde "Hamaslıların öldürdüğü siviller" diyerek yanmış cesetleri paylaştılar.

Yanmış ceset yalanını itiraf ettiler

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YANMIŞ CESET YALANINI İTİRAF ETTİLER
Tüm bu algı yalanların ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Başdanışmanı Mark Regev bomba bir itirafta bulundu. 7 Ekim'de "Hamaslıların öldürdüğü siviller" diyerek paylaştıkları yanmış cesetlerin, Hamas'lılara ait olduğunu itiraf etti.



REGEV: HAMAS ÜYELERİNİN CESETLERİYDİ
İsrail'in yalanını kendi kendine itiraf eden Regev, "1400 kaybımız olduğunu söylemiştik ve şimdi bunu 1200 olarak düzelttik. Bir hata yaptık. Cesetler öyle kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu zannetmiştik ancak sonradan anladık ki onlar aslında Hamaslıların cesetleriydi." ifadelerini kullandı.

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ŞİFA HASTANESİ YALANINI SAVUNAMADI
Öte yandan Mark Regev, Şifa Hastanesi'nin "karargah"olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin sunulan sözde kanıtların yalan çıkmasını, "Herkes hata yapabilir. Hiç mesleki mesleki hata yapmadın mı?" diyerek geçiştirmeye çalıştı.



Regev spikerin, "Pazartesi ordu sözcünüzün Arapça bir takvim gösterip "Üzerinde teröristlerin isimleri yazıyor" dedi. Öyle değildi. Şu an burada bunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna "Bu olaydan haberim yok Bir yorumum yok. Meseleye hakim değilim." dedi.

İSRAİL MEDYASINDAN ÇARPICI İDDİA
Haaretz Gazetesi, haberi bir polis kaynağına dayandırdı. Haberde 7 Ekim'de İsrail'e ait helikopterlerin festival alanındakilere ateş açtığı iddia edildi.

Hamaslıların sorgu kayıtlarına ve polisin olayla ilgili soruşturmasına dayanan üst düzey İsrailli güvenlik yetkililerinin değerlendirmesinde, Gazze Şeridi yakınlarında düzenlenen müzik festivali hakkında Hamas'ın önceden bilgi sahibi olmadığı belirtildi.

İSRAİL HELİKOPTERLERİ FESTİVAL ALANINA RASTGELE ATEŞ AÇTI
Yedioth Ahranoth gazetesi de daha önce İsrail helikopterlerinin festival alanına rastgele ateş açtığını yazmıştı.

İsrail ordusunun müdahale sırasında yaşadığı duruma ilişkin haberde şu iddiaya yer verilmişti:

"Hamas teröristleri kalabalığın arasına yavaşça karışmaları ve ne olursa olsun kıpırdamamaları yönünde talimat aldı. Böylelikle hava kuvvetlerini aşağıdakilerin İsrailli olduğuna inandırmaya çalıştılar. Bu aldatmaca, Apache helikopterleri tüm kısıtlamalardan kurtulmak zorunda kalana kadar bir süre işe yaradı. Pilotlar kimin terörist kimin İsrailli olduğunu ayırmanın zor olduğunu anlayınca saat 09.00 sıralarında bazıları üstlerinden izin almadan bağımsız olarak teröristlere karşı top mermisi kullanmaya karar verdi."

"HAMAS'IN ELİNDE BÖYLE SİLAHLAR YOK"
Amerikan Associated Press Haber Ajansı'nın yayımladığı görüntüler de iddiayı destekler nitelikte. Araçlarda ağır hasar olduğu net olarak görülebiliyor. Bu zararın helikopter füzeleri ile verilmiş olduğu, Hamas'ın elinde böyle bir silah olmadığı yorumları yapılıyor.

Helikopterlerin Hamas üyelerini engellemeye çalıştığı esnada sivilleri vurduğu belirtilmiş, o anlara ilişkin görüntüler de paylaşılmıştı.

SAĞ KURTULAN İSRAİLLİ DE YÖNETİMİ SUÇLADI
Daha önce festival saldırısından sağ kurtulan bir İsrailli de Tel Aviv yönetimini suçlamıştı. İfadesinde, tankların sivillerin üzerine ateş açtığını beyan etmişti.

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