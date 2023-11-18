Soykırımcı İsrail'in yalanları her gün bir bir patlamaya devam ediyor. Son olarak Netanyahu'nun Başdanışmanı Mark Regev, 7 Ekim'de başlayan Aksa Tufanı Operasyonu'ndaki yanmış ceset yalanını itiraf etti. "Hamaslıların öldürdüğü siviller" diyerek paylaştıkları yanmış cesetlerin, Hamas'lılara ait olduğunu söyledi. Regev, "1400 kaybımız olduğunu söylemiştik ve şimdi bunu 1200 olarak düzelttik. Bir hata yaptık. Cesetler öyle kötü yanmıştı ki bizlere ait olduğunu zannetmiştik ancak sonradan anladık ki onlar aslında Hamaslıların cesetleriydi." ifadelerini kullandı.