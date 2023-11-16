İsrail ordusunun boş karton kutularla ve belgelerle yaptığı propaganda alay konusu oldu





Diğer bir alay konusu olan görüntü ise İsrail ordusunun işgal ettikleri Şifa Hastanesi'nde Hamas'a ait belgeler bulduklarını iddia etmesi oldu. Sözde belgelerde ise Hamas ile ilgili hiçbir şey olmaması yalanı bir kez daha gözler önüne serdi.

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