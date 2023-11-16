İsrail ordusunun boş karton kutularla ve belgelerle yaptığı propaganda alay konusu oldu

Soykırımcı İsrail geçtiğimiz günlerde Şifa Hastanesi'ni bir kez daha hedef aldı.
Soykırımcı İsrail geçtiğimiz günlerde Şifa Hastanesi'ni bir kez daha hedef aldı.
SİVİLLERİ HEFLEDİLER
Şifa Hastanesi Müdürü Münr el Berş, soykırımcı İsrail güçlerinin hastaneden kaçmaya çalışan Filistinlilere ateş açtığını söyledi.
İşte İsrail güçlerinin ''terör baskını yapıyoruz'' diyerek girdikleri Şifa Hastanesi'nde doktorları ve hastaları hedef aldı.
AMAÇLARI TAHRİBAT
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin koroner bakım ünitesinin İsrail tank mermisiyle hedef alınması sonucu, hasta odalarında hasar meydana geldiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin bombardımanının, Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi bölümünde hasara neden olduğu" kaydedildi.
Öte yandan Bakanlığın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, işgal güçlerinin, hastanedeki elektronik sağlık cihazlarının bakım ve tamirini yapan teknisyen ekipten iki kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.
SAĞLIK HİZMETLERİ TÜMÜYLE DURDU
Kanlı postalların baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu bildirildi.
ELİ KANLI NETANYAHU BASKINLA ÖVÜNDÜ
Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi:
"Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."
Netanyahu, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek "zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.
MAZLUMLARI HEDEF ALAN İSRAİL 'HAMAS'LA ÇATIŞTIK' YALANINA SOYUNDU
Tüm bu yaşanan vahşetin gölgesinde soykırımcı İsrail, savaş suçu sayılan hastane baskınını aklamak için "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" algısını yaymaya çalıştı.
Sosyal medyada yalan haber paylaşımında bulan İsrail'in yalanı kısa sürdü.
BOŞ KUTU VE BELGELERLE TİYATRO
Öte yandan soykırımcı İsrail'in yalanı bir kez daha tescillendi.
ALAY KONUSU OLDULAR
Söz konusu görüntülerde İsrail askerleri İngilizce kocaman harflerle "tıbbı malzeme" yazan kutuları ortalıkta dolaştırdı.
Diğer bir alay konusu olan görüntü ise İsrail ordusunun işgal ettikleri Şifa Hastanesi'nde Hamas'a ait belgeler bulduklarını iddia etmesi oldu. Sözde belgelerde ise Hamas ile ilgili hiçbir şey olmaması yalanı bir kez daha gözler önüne serdi.