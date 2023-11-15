Soykırımcı İsrail’in Şifa yalanını ABD basını da kabul etti: Mühimmatı inceleyen New York Times Tel Aviv’in savaş suçunu kanıtladı

Hastanenin doğumhanesini vurup suçu el-Kassam Tugaylarının üzerine atan İsrail, New York Times'ın iddiaları karşısında ise "Şu anda devam eden belirli askeri faaliyetler nedeniyle belirli soruları yanıtlayamıyor ve doğrulayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

New York Times video görüntülerini de ayrıca analiz ettiklerini belirtirken mermilerden üçünün hastaneye kuzeyden ve güneyden ateşlendiğini gösterdiğini belirtti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) radara dayalı olduğunu iddia ettiği bir haritada New York Times'ın belirttiği yönün tam tersini işaret etmişti. Bu da İsrail'in iddialarını yalanlamaya yetiyor.

GAZZELİ GAZETECİ DÜNYAYA DUYURDU

Gazze'deki soykırımı dünyaya duyuran Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi de soykırımcı İsrail'in mermilerinin İsrail'e ait olduğunu tespit etmişti. Caferavi'nin paylaşımları sosyal medyada büyük gündem olurken New York Times, Gazzeli gazetecinin iddialarını farklı kanallardan doğruladığını bildirdi.

New York Times, Caferavi'nin video verilerini de incelediklerini ve videonun İsrail'in saldırısından hemen sonra çekildiğini doğruladıklarını belirtti. Ayrıca, Gazzeli bir başka gazeteci Motazem Mortaja tarafından çekilen videonun Caferavi tarafından çekilenlerle eşleştiğini; hastane müdürü, silah uzmanları ve diğer tanıkların ifadeleriyle de uyumlu olduğunu belirtti.

PENTAGON ANALİSTLERİ DE İSRAİL'İ İŞARET ETTİ

Eski bir kıdemli Pentagon istihbarat analisti olan Marc Garlasco ise mermilerin hedefleri belirlemek için kullanılan İsrail aydınlatma topçu mermilerini tespit ettiklerini belirtti. Ayrıca, İngiliz ordusunda eski bir patlayıcı mühimmat imha askeri olan Richard Stevens da aydınlatma mermilerini tespit ettiğini belirtti.

Cuma gecesi saat 02.00'dan sonra yapılan ikinci saldırıdan hemen sonra çekilen bir videoda ise hastane odasının enkazı görünüyordu. Enkazda görünen tank mermilerinin İsrail'e ait olduğu açıkça kanıtlandı.

İsrail ordusu yine suçu el-Kassam Tugaylarına atan bir harita yayımlarken New York Times ise mermilerin hastaneye güney yönünden ateşlendiğini tespit etti.

SOYKIRIMCI HASTANELERİ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Soykırımcı İsrail Şifa Hastanesi'ni hedef almaya devam ediyor. İsrail güçleri dün gece bir kez daha saldırdıkları Şifa'dan kaçmaya çalışan Filistinlilere de ateş etti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Şifa Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarından haber alamadıklarını belirtti.