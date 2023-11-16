Son dakika: Katil İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nin bahçesini delik deşik ediyor! Amerikalı gazeteci: Bize hiçbir tünel gösterilmedi!

Hamas , İsrail ordusu nun Gazze 'deki Şifa Hastanesi 'ne düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail 'i, ABD 'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

Öte yandan Bakanlığın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, işgal güçlerinin, hastanedeki elektronik sağlık cihazlarının bakım ve tamirini yapan teknisyen ekipten iki kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin bombardımanının, Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi bölümünde hasara neden olduğu" kaydedildi.

FOX NEWS YAYININDA İSRAİL AÇIĞA DÜŞTÜ! İsrail ordusu nun Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskın sırasında bir gazeteci de askerlerle birlikteydi. Amerikan Fox News'ün uluslararası ilişkiler muhabiri Trey Yingst, 'iliştirilmiş' şekilde İsrail işgal güçlerinin hastane baskınını izledi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında yaptıklarına değinilen açıklamada, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi 'ndeki binalara saldırı sırasında, özel cerrahi binası bodrumunda bulunan röntgen ve MR makinelerinde ve birçok tıbbi cihazda kasıtlı olarak tahribat yaptı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, alternatifleri olmayan bu iki kişinin gözaltına alınması sebebiyle Tıp Merkezi'nin büyük sıkıntıya sokulduğu, bombardımanlar ve hasar sebebiyle sağlık cihazlarında çok sık arızalar oluştuğuna dikkat çekildi.

Fox News muhabirinin verdiği tünel bilgisi, tüm baskını hiçbir kanıt göstermeden dile getirilen Hamas 'ın ana karargahının Şifa Hastanesi 'nin altında olduğuna ilişkin İsrail iddiasını çürütüyor. İsrail ordusunun resmi sosyal medya hesabının 28 Ekim tarihli paylaşımına bakalım. Hastaneye dair iddiaları ilk kez söz konusu paylaşımda duyuran İsrail ordusu, yayınladığı videoda Şifa Hastanesi'nin altına inşa edilmiş karargahlar göstermişti.

Yüzlerce Filistinlinin halen hastanede olduğunu kaydeden Trey Yingst, baskına dair eleştireler için de İsrail ordusu na sorular yönelttiğini kaydetti.

Yanı sıra, uzmanlar, İsrail'in üç çanta içerisinde gösterdiği silahlar, el bombaları ve diğer askeri teçhizatın kolaylıkla işgal güçleri tarafından hastaneye getirilmiş olabileceğini söylüyor.

Halihazırda Şifa Hastanesi'ne giden yollarda yoğun şekilde silah sesi duyuluyor ve şiddetli çatışmalar var. Al Jazeera, hastane çevresinde oturan ailelerin İsrail ordusu tarafından arandığını ve ailelerden evlerini boşaltmalarının istendiğini duyurdu. Ancak hastane etrafında yaşayan Filistinliler, keskin nişancı korkusundan dışarı çıkamıyor.

Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve hastalarla herhangi bir iletişim kurulamıyor. Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler, Şifa Hastanesi'ndeki 650 hastanın diğer hastanelere nakledilmesini istiyor ancak bu çağrıya şimdiye kadar İsrail tarafından bir yanıt verilmiş değil.