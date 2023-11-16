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Son dakika: Katil İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin bahçesini delik deşik ediyor! Amerikalı gazeteci: Bize hiçbir tünel gösterilmedi!

Katil İsrail’in 41 gündür Gazze’de soykırım yaparken en çok kullandığı yalan “Hamas’ın hastanelere sığındığı” oldu. Sürekli olarak hastaneleri hedef alan İsrail, geçtiğimiz günlerde Şifa Hastanesi’ne baskın yaptı. Hamas üyelerinin orada olduğuna dair tek bir kanıt bile gösteremeyen İsrail ordusu dünyaya rezil olurken Şifa Hastanesi bahçesini buldozerlerle kazmaya başladı. Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin bombardımanının, Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi bölümünde hasara neden olduğu" kaydedildi.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 15:51 Güncelleme 16 Kasım 2023, 16:03
Son dakika: Katil İsrail ordusu Şifa Hastanesi’nin bahçesini delik deşik ediyor! Amerikalı gazeteci: Bize hiçbir tünel gösterilmedi!

İsrail ordusunun kuşatma altına alarak baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi bahçesinde tankların çekilmesinin ardından buldozerlerle kazı yaptığı bildirildi.

Şifa Hastanesi'nden isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, İsrail tanklarının hastane bahçesinden çekilmesinin ardından askeri buldozerlerin getirildiğini söyledi.

Hastane bahçesindeki araçların çıkarıldığını aktaran kaynak, İsrail ordusuna ait buldozerlerin hastanenin arka bahçesinde "geniş çaplı bir kazı" yaptığını belirtti.

Buldozerlerin hastane arazini dümdüz ettiği ve buradaki çadırları, tesisleri, çardakları yıktığı aktarıldı.

Aynı kaynak, İsrail ordusunun hastane çevresine her yönden uyguladığı kuşatmayı sürdürdüğünü, hastanenin içinde ve dışında hareket eden her şeyi hedef aldığını kaydetti.

İsrail ordusunun hastanede patlayıcı kullandığı, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme depolarını da hedef aldığı ifade edildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE ŞİFA HASTANESİNİ BASMASI

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne dün sabah baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

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AMAÇLARI TAHRİBAT
Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin koroner bakım ünitesinin İsrail tank mermisiyle hedef alınması sonucu, hasta odalarında hasar meydana geldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail işgal güçlerinin bombardımanının, Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi bölümünde hasara neden olduğu" kaydedildi.

Öte yandan Bakanlığın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, işgal güçlerinin, hastanedeki elektronik sağlık cihazlarının bakım ve tamirini yapan teknisyen ekipten iki kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

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Açıklamada, alternatifleri olmayan bu iki kişinin gözaltına alınması sebebiyle Tıp Merkezi'nin büyük sıkıntıya sokulduğu, bombardımanlar ve hasar sebebiyle sağlık cihazlarında çok sık arızalar oluştuğuna dikkat çekildi.

İsrail güçlerinin baskın sırasında yaptıklarına değinilen açıklamada, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi'ndeki binalara saldırı sırasında, özel cerrahi binası bodrumunda bulunan röntgen ve MR makinelerinde ve birçok tıbbi cihazda kasıtlı olarak tahribat yaptı." ifadeleri yer aldı.

FOX NEWS YAYININDA İSRAİL AÇIĞA DÜŞTÜ!
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskın sırasında bir gazeteci de askerlerle birlikteydi. Amerikan Fox News'ün uluslararası ilişkiler muhabiri Trey Yingst, 'iliştirilmiş' şekilde İsrail işgal güçlerinin hastane baskınını izledi.

İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus'la hastane içerisinde röportaj yapan, işgal askerlerinin bulduğunu söylediği silahları ekrana getiren Fox News muhabiri, canlı yayın bağlantısında "İsrailliler bize hiçbir tünel göstermedi" ifadesini kullandı.

Yüzlerce Filistinlinin halen hastanede olduğunu kaydeden Trey Yingst, baskına dair eleştireler için de İsrail ordusuna sorular yönelttiğini kaydetti.

Fox News muhabirinin verdiği tünel bilgisi, tüm baskını hiçbir kanıt göstermeden dile getirilen Hamas'ın ana karargahının Şifa Hastanesi'nin altında olduğuna ilişkin İsrail iddiasını çürütüyor. İsrail ordusunun resmi sosyal medya hesabının 28 Ekim tarihli paylaşımına bakalım. Hastaneye dair iddiaları ilk kez söz konusu paylaşımda duyuran İsrail ordusu, yayınladığı videoda Şifa Hastanesi'nin altına inşa edilmiş karargahlar göstermişti.

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Yanı sıra, uzmanlar, İsrail'in üç çanta içerisinde gösterdiği silahlar, el bombaları ve diğer askeri teçhizatın kolaylıkla işgal güçleri tarafından hastaneye getirilmiş olabileceğini söylüyor.

Halihazırda Şifa Hastanesi'ne giden yollarda yoğun şekilde silah sesi duyuluyor ve şiddetli çatışmalar var. Al Jazeera, hastane çevresinde oturan ailelerin İsrail ordusu tarafından arandığını ve ailelerden evlerini boşaltmalarının istendiğini duyurdu. Ancak hastane etrafında yaşayan Filistinliler, keskin nişancı korkusundan dışarı çıkamıyor.

Şifa Hastanesi'nde mahsur kalan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve hastalarla herhangi bir iletişim kurulamıyor. Kızılhaç ve Birleşmiş Milletler, Şifa Hastanesi'ndeki 650 hastanın diğer hastanelere nakledilmesini istiyor ancak bu çağrıya şimdiye kadar İsrail tarafından bir yanıt verilmiş değil.

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