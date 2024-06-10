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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık gözaltına alındı! Silahla yaralayıp kaçmış!

Ankara'da DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü silahla yaralama suçundan gözaltına alındı. Sakık'ın yaralayıp kaçtığı 56 yaşındaki adamın tedavisi sürüyor.

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Giriş Tarihi 10 Haziran 2024, 19:56 Güncelleme 10 Haziran 2024, 20:05
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık’ın oğlu Cenk Sakık gözaltına alındı! Silahla yaralayıp kaçmış!

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Ankara'da Murat Köylü'yü (56) tabanca ile yaralamaktan aranan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık (39), polise teslim oldu.

TABANCAYLA VURUP KAÇTI

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde meydana geldi. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için çalışma başlattı. Sakık, öğle saatlerinde olayda kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Gözaltına alınan Sakık, adliyeye sevk edildi. Sakık'ın adliyedeki sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Yaralanan Murat Köylü'nün hastanedeki tedavisinin İbni Sina Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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