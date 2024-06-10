İstanbul’daki huzurevinde şiddet: Hasta bakıcı tutuklandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

Beykoz'da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta bakıcı tutuklandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kavacık'taki huzurevinde hasta bakıcı olarak çalışan Mehmet Şakir Ö'nün yaşlılara eziyet ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
TUTUKLANDI
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle yaralanmaya sebep olma" ve "mala zarar verme" suçlarından Beykoz Adliyesine çıkarıldı.
Şüpheli Mehmet Şakir Ö. hakkında sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.
HUKUKİ SÜRECİN DE YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ
Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açıklama yaptı.
Açıklamada, bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin, yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
Söz konusu olayın ardından İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunduğunun aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu olaya karışan personel M.Ş.Ö'nün iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."