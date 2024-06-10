İstanbul’daki huzurevinde şiddet: Hasta bakıcı tutuklandı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Kavacık 'taki huzurevinde hasta bakıcı olarak çalışan Mehmet Şakir Ö'nün yaşlılara eziyet ettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Beykoz 'da huzurevinde 3 yaşlıya eziyet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta bakıcı tutuklandı.





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Konuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, açıklama yaptı.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında İstanbul'daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin, yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.