Gazze’de kanlı strateji! İsrail’den Lahey’e gizli not ortaya çıktı! Hollandalı yetkili Tel Aviv’in planını ifşa etti!

İsrail, "Hamas üyeleri var" yalanıyla daha önce bombaladığı Şifa Hastanesi 'ni bastı.

Gazze Sağlık Bakanlığı 'nın açıklamalarına göre şu ana kadar İsrail'in saldırılarında 11 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunluğunu ise çocuk ve kadınlar oluşturuyor.

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakkut, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskınla ilgili Al Jazeera televizyonuna açıklamada bulundu.

TEK KURŞUN BİLE ATILMADI Gazze'deki Şifa Hastanesi yönetimi, İsrail ordusunun Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneye baskını sırasında hastane içinden tek kurşun bile atılmadığını bildirdi.

"İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastane içinden tek kurşun bile atılmadı." diyen Zakkut, İsrail askerlerinin, hastanenin çıkışının "güvenli" olduğunu iddia ettiği koridordan çıkanlara doğru ateş açtığını belirtti.

Zakkut, "İşgal ordusu, askerlerinin Şifa Hastanesi'ne girmesinin kendisi için bir zafer olacağına inanıyordu ancak direnişin varlığına dair herhangi bir kanıt bulamadı." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi ve acil durum binalarına baskın düzenlediğini ayrıca acil servise girdiğini ve şu an hastanenin bodrumunda arama yaptığını aktardı.