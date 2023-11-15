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Gazze'de kanlı strateji! İsrail'den Lahey'e gizli not ortaya çıktı! Hollandalı yetkili Tel Aviv'in planını ifşa etti!

Son dakika haberleri... Katil İsrail'in Gazze onbinlerce kişiyi öldürmesi ve "Hamas saklanıyordu" yalanı deşifre oldu. İsrail'deki Hollandalı büyükelçinin Lahey'e gönderdiği nota göre İsrail, Gazze'de kasıtlı olarak "orantısız güç" kullanıyor. Askeri gücünü İran'ın desteklediği vekil güçlere (Husiler, Hizbullah) göstermek için bilerek "sivil altyapıyları" hedef alıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Kasım 2023, 10:25 Güncelleme 15 Kasım 2023, 10:31
Gazze’de kanlı strateji! İsrail’den Lahey’e gizli not ortaya çıktı! Hollandalı yetkili Tel Aviv’in planını ifşa etti!

Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre şu ana kadar İsrail'in saldırılarında 11 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunluğunu ise çocuk ve kadınlar oluşturuyor.

İsrail, "Hamas üyeleri var" yalanıyla daha önce bombaladığı Şifa Hastanesi'ni bastı.

TEK KURŞUN BİLE ATILMADI
Gazze'deki Şifa Hastanesi yönetimi, İsrail ordusunun Filistinli silahlı direnişçilerin olduğunu iddia ettiği hastaneye baskını sırasında hastane içinden tek kurşun bile atılmadığını bildirdi.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakkut, İsrail ordusunun, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskınla ilgili Al Jazeera televizyonuna açıklamada bulundu.

"İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında hastane içinden tek kurşun bile atılmadı." diyen Zakkut, İsrail askerlerinin, hastanenin çıkışının "güvenli" olduğunu iddia ettiği koridordan çıkanlara doğru ateş açtığını belirtti.

Zakkut, "İşgal ordusu, askerlerinin Şifa Hastanesi'ne girmesinin kendisi için bir zafer olacağına inanıyordu ancak direnişin varlığına dair herhangi bir kanıt bulamadı." ifadelerini kullandı.

Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki cerrahi ve acil durum binalarına baskın düzenlediğini ayrıca acil servise girdiğini ve şu an hastanenin bodrumunda arama yaptığını aktardı.

KIZILHAÇ DA UYUYOR!
Kızılhaç delegasyonuna "işgal ordusunun Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlediğini" bildirdiklerini söyleyen Zakkut, ancak kendilerinden herhangi bir cevap alamadıklarını ifade etti.

İsrail, Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne günlerdir saldırılarını yoğunlaştırmıştı.

İSRAİL'DEN LAHEY'E GİZLİ NOT
Tel Aviv'deki Hollanda Büyükelçiliği'nden Lahey'e gönderilen gizli bir nota göre İsrail, Gazze'de kasıtlı olarak "orantısız güç" kullanıyor ve kendi kayıplarını engellemek, askeri gücünü İran'ın desteklediği vekil güçlere (Husiler, Hizbullah) göstermek için bilerek "sivil altyapıyları" hedef alıyor.

Hollanda'nın büyükelçilikteki savunma ataşesi tarafından hazırlanan ve Hollandalı yayın kuruluşu NRC tarafından manşet yapılan notta, İsrail kuvvetlerinin bir aydan fazla bir süredir misilleme amaçlı hava saldırıları düzenlediği ve 11.000'den fazla insanı öldüren bir saldırı düzenlediği Gazze'deki İsrail'in askeri stratejisi analiz ediliyor.

BAŞARILMASI NEREDEYSE İMKANSIZ
NRC'nin haberine göre büyükelçi, İsrail'in, "başarılması neredeyse imkansız olan bir askeri hedef" olan Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik planında kararlı olduğunu aktardı ve İsrail ordusunun intikam duygusuyla hareket ettiğini kayıtlara geçirdi.

BAKANLIK YANIT VERMEDİ
Büyükelçi ayrıca bildirisinde Hollanda hükümetini İsrail'in "acımasız yaklaşımının" farkında olmasına rağmen bunu kınamamakla suçladı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte geçen hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İsrail'in "yaptıklarının orantılı olduğunu göstermesi gerektiğini" söylerken, kendisi açıkça ateşkes çağrısında bulunmadı. Hollanda Dışişleri Bakanlığı ise yazılan notun Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot'a yazılan birçok nottan biri olduğunu belirtti, ancak notun içeriği ile ilgili bir değerlendirmede bulunmadı.

POLİTİCO DA MANŞETİNE TAŞIDI
Öte yandan ABD merkezli Politico da gelişmeyi manşetine taşıdı. Politico konuyla ilgili Hollandalı yetkililerden yorum talebinde bulunulduğunu ancak henüz yanıt alamadıklarını söyledi.

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