Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övünen eli kanlı Netanyahu'nun "Hamas ile çatıştık" yalanı kısa sürdü

FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL, ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ HERKESİ ÖLÜM ÇEMBERİNDE TUTUYOR İsrail'in saldırısı ve kuşatması altındaki hastane, elektrik ve yakıt olmadığı için hizmet dışı kaldı. Dünya Sağlık Örgütü , tahliyenin mümkün olmadığını açıkladı. Hastanedeki cenazeler ise, İsrail güçleri giriş çıkışa izin vermediği için bahçeye gömüldü.





Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasında yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti.



"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor" diyen Kudra, şunları kaydetti:

"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.