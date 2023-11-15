Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övünen eli kanlı Netanyahu'nun "Hamas ile çatıştık" yalanı kısa sürdü

Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti.
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti.
FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL, ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ HERKESİ ÖLÜM ÇEMBERİNDE TUTUYOR
İsrail'in saldırısı ve kuşatması altındaki hastane, elektrik ve yakıt olmadığı için hizmet dışı kaldı. Dünya Sağlık Örgütü, tahliyenin mümkün olmadığını açıkladı. Hastanedeki cenazeler ise, İsrail güçleri giriş çıkışa izin vermediği için bahçeye gömüldü.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasında yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti.
"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor" diyen Kudra, şunları kaydetti:
"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."
Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.
SAĞLIK HİZMETLERİ TÜMÜYLE DURDU
Kanlı postalların baskın düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu bildirildi.
ELİ KANLI NETANYAHU BASKINLA ÖVÜNDÜ
Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi:
"Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."
Netanyahu, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek "zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.
MAZLUMLARI HEDEF ALAN İSRAİL 'HAMAS'LA ÇATIŞTIK' YALANINA SOYUNDU
Tüm bu yaşanan vahşetin gölgesinde soykırımcı İsrail, savaş suçu sayılan hastane baskınını aklamak için "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" algısını yaymaya çalıştı.
Sosyal medyada yalan haber paylaşımında bulan İsrail'in yalanı kısa sürdü.
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ, "HAMAS, ŞİFA HASTANESİ'NDE İSRAİL İLE ÇATIŞIYOR" İDDİASINI YALANLADI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Söz konusu görüntülerin, 14 Ağustos 2013'te Mısır'daki Rabia el-Adeviyye Meydanı'ndaki sahra hastanesinde kaydedildiğinin belirlendiği bildirilen açıklamada, "İsrail, hastane saldırılarını meşrulaştırmak için Hamas üyelerinin hastanelerde olduğuna dair birçok asılsız iddia yaymaktadır." ifadesine yer verildi.