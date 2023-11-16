Bunlar insanlığa Fransız| Le Monde soykırıma arka çıktı! İsrail vahşetine skandal başlık: Gazze’nin son sığınağı Şifa Hastanesi’nin düşüşü





FRANSIZ LE MONDE'DAN İNSANLIK DIŞI BAŞLIK

İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabasında olan Batı medyası Şifa Hastanesi'nde yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı bir haberinde yine vicdansızlığı ile şaşırtmadı.

Fransız Le Monde İsrail'in katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıkarak Batı'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Tetikçi gazete yarınki sayısı için haberi manşetlere "Gazze'nin son sığınağı Şifa Hastanesi'nin düşüşü" şeklinde hazırladı.



