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Bunlar insanlığa Fransız| Le Monde soykırıma arka çıktı! İsrail vahşetine skandal başlık: Gazze'nin son sığınağı Şifa Hastanesi'nin düşüşü

Soykırımcı İsrail tarihte eşi benzeri görülmemiş bir soykırıma imza atmaya devam ediyor. Son olarak sivillerin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef aldı. İlk günden itibaren ise soykırıma destek veren Batı medyası ise şaşırtmadı. Şifa Hastanesi’nde yaşanan vahşete Fransız gazetesi Le Monde skandal başlık ile arka çıktı. etikçi gazete yarınki sayısı için haberi manşetlere "Gazze'nin son sığınağı Şifa Hastanesi'nin düşüşü" şeklinde hazırladı.

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Giriş Tarihi 17 Kasım 2023, 01:13 Güncelleme 17 Kasım 2023, 01:13
Bunlar insanlığa Fransız| Le Monde soykırıma arka çıktı! İsrail vahşetine skandal başlık: Gazze’nin son sığınağı Şifa Hastanesi’nin düşüşü

Soykırımcı İsrail tam 41 gündür Gazze'ye kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarına ölüm yağdırıyor.


Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personelinin su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verdi.



"SU VEYA YİYECEK YOK"
Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok." ifadesi kullandı.



"ŞİFA HASTANESİ'NDEKİ DURUM ÇOK TEHLİKELİ"
İşgalci İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar, su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz.



FRANSIZ LE MONDE'DAN İNSANLIK DIŞI BAŞLIK
İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabasında olan Batı medyası Şifa Hastanesi'nde yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı bir haberinde yine vicdansızlığı ile şaşırtmadı.

Fransız Le Monde İsrail'in katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıkarak Batı'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya çıkardı. Tetikçi gazete yarınki sayısı için haberi manşetlere "Gazze'nin son sığınağı Şifa Hastanesi'nin düşüşü" şeklinde hazırladı.

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