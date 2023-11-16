Dünyanın en büyük mezarlığı Gazze | Filistin Dışişleri Bakanı Riyad’dan uluslararası topluma çağrı: Soykırımı durdurmak ahlaki görev

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in devam eden abluka ve yoğun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinden, en büyük açık mezarlığına dönüştüğünü söyledi.

Maliki, Yunan mevkidaşına, İsrail'in Gazze Şeridi başta olmak üzere Filistin halkına yönelik saldırıları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, başta Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasının önemi olmak üzere Filistin meselesine ilişkin güncel meseleler ele alındı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliki, Ramallah'ta Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.





İSRAİL GAZZE'DE SİSTEMATİK ŞEKİLDE ÇOCUK, KADIN VE YAŞLILARI ÖLDÜRÜYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'nde geniş çaplı ve sistematik bir şekilde çocuk, kadın ve yaşlıları öldürdüğünü vurgulayan Maliki, Gazze'nin her yerini hedef alan büyük yıkımlarla Filistin halkının açlığa, zorunlu göçe ve soykırıma maruz kaldığına dikkati çekti.

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, "Gazze Şeridi dünyanın en büyük açık hapishanesinden, en büyük açık mezarlığına dönüştü." dedi.

Gazze'de insan yaşamının ve uluslararası hukukun ihlal edildiğini vurgulayan Maliki, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin ihlallerini artırması nedeniyle şartların oldukça zor olduğunu ifade etti.

Gazze Şeridi'nde çatışmalara ara verilmesi için acil ve etkili bir müdahalenin gerekliliğinin altını çizen Maliki, Gazze'ye gıda, su ve yakıt gibi insani ve temel yardımların ulaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Maliki, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yetersizliğine işaret ederek, yaralıların Gazze dışındaki hastanelere nakledilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.