Galatasaray Konyaspor’u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti!

Ağustos ayından bu yana devam eden şampiyonluk mcüadelesinin kazananı Galatasaray oldu. Sarı kırmızılılar Konyaspor deplasmanında çıktığı zorlu mücadeleden 3 puanla ayıldı ve adını üst üste iki kez şampiyon olarak tarihe yazdırdı. Mauro Icardi takımı için 24'üncü golünü atarken galibiyeti de getiren isim olmayı bir kez daha başardı. Tugay K. Numanoğlu'nun son düdüğü sonrası milyonlar sokağa döküldü.
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ndao, Oğulcan, Ethemi, Cikalleshi
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
BURUK'TAN SANCHEZ KARARI
Teknik Direktör Okan Buruk, Konyaspor karşısında Victor Nelsson hamlesi ile karşılaşmaya çıktı. Deneyimli teknik direktör Danimarkalı stoper yerine Sanchez'i tercih ederken Kolombiyalı oyuncunun partnerini Abdülkerim olarak belirledi