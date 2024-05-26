Galatasaray Konyaspor’u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti!

Galatasaray 'da cezalı olan Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu oynadı. Son 90 dakikasını Beşiktaş karşısında oynayan yıldız futbolcu, Konyaspor müsabakası ile birlikte formasına kavuştu. Milli yıldız performansıyla takımının en uçtaki etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray 39,8 milyon lira ödülün sahibi oldu. Aslan topladığı puanların karşılığı olarak 85 milyon 836 TL elde edecek. Sarı-kırmızılılar, bu sezon yayın gelirlerinden ayrıca, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da 'şampiyonlar payı' bedeli kazandı.

AVRUPA YOLU BELLİ OLDU!

Sezon sona ererken puan sıralamasına göre takımların Avrupa'da boy göstereceği organizasyonlar belli oldu. Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Devler Ligi'ne play-off turundan girecek ve turu geçmesi durumunda adını gruplara yazdıracak. 36 takımın yer aldığı ligin ilk 8 sırasında yer alanlar tur atlayacak. Kalan takımlar play-off turlarına katılacak. Turu geçen takımlar ise son 16 turunda mücadele edecek. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan başlayacak ve grup aşaması için 3 tur geçmek durumunda kalacak.

GOL KRALI ICARDI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon attığı 25 golle adını krallıkta zirveye yazdırdı. Güney Amerikalı futbolcu Konya'da da 2 kez rakip fileleri sarsarken en yakın rakibi Edin Dzeko'yu geçmeyi başardı.