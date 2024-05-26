SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Kadıköy'de 'farklı' hüzün!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertliler aldığı farklı skora rağmen Galatasaray'ın gerisinde kalarak sezonu ikinci tamamladı. Tribünlerde Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal'a destek tezahüratları yapıldı

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 17:59 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 21:16
Kadıköy’de ’farklı’ hüzün!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma sarı lacivertlilerin 6-0 üstünlüğü ile noktalandı. Kanarya, Galatasaray'ın Konyaspor'u yenmesiyle sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı.

Süper Lig'de 2023 2024 sezonu sona erdi. Fenerbahçe, ligin son haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.

Kanarya sahadan 6-0 galibiyetle ayrılsa da şampiyonluğa yetmedi. Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaştı.


İLK 11'LER

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Fred, Szymanski, Tadic, Serdar, Dzeko

İstanbulspor : Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali Yaşar, Sambissa, Kenio, Vorobjovas, Özcan, Vefa, Mendy

OYUNCULARA DESTEK

Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğun kaçmasına rağmen oyunculara destekte bulundu.

Tribübler teknik direktör İsmail Kartal lehine de tezahüratlarda bulundu.

BONUCCI'YE VEDA

Kanarya, futbolu bırakmaya hazırlanan Leonardo Bonucci'ye de veda etti.

İyalyan yıldıza karşılaşma öncesi plaket verilirken oyuna kaptan olarak dahil oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mersin’de zincirleme kaza! Çok sayıda araç karıştı: Ölü ve yaralılar var! | Olay yerinden görüntüler korkunç!
Galatasaray Konyaspor’u yenerek 24. şampiyonluğunu ilan etti!
Kadıköy’de ’farklı’ hüzün!
Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyarette tarih belli oldu! AK Parti’den ’Özel’ zirve açıklaması
Türkiye’den öğrenilecek çok şey var! Almanya’da dikkat çeken Türkiye analizi: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye
CANLI PUAN DURUMU | Süper Lig’de şampiyon ve küme düşen son takım belli oldu
Başıboş sokak köpekleri meselesi çözülüyor! Taslak metin tamamlandı: Hayvanlar gerçekten uyutulacak mı? | Ötenazi detayı !
DEM’li Adalet Kaya PKK’lının taziyesinde devlete iftira attı! ’Sivil’ dedikleri teröristin kirli sicili... Elinde kaç şehidimizin kanı var
FETÖ’de küfür kıyamet ’yeğen’ ifşaları ve elebaşının meçhul akıbeti! ’Uzun Cevdet’te fotopanik... Gülen ilaçla uyutuldu iddiası
İsrail’de siber panik! İran ve Rusya’yı hedef gösterdi: Saldırılar yüzde yüz arttı
Hayy gibi yaşıyorum diyen Sadık Albayrak’ın hayvan sevgisi ve ’Kıtmir’i Ahmet Hakan’a örnek oldu: Gıpta ettim
Meclis’in bu haftaki gündemi kripto para! Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin zorunlu olacak
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? TBMM harekete geçti! İşte Avrupa’da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…
İSTEYENE GELİR İSTEYENE EV | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek konut satışında yeni dönemi duyurdu! SPK’nın hamlesi konut fiyatlarını düşürecek
Transfer resmen açıklandı: Ligue 1’in yıldızı Galatasaray’a! Icardi’nin partneri olacak
SON DAKİKA