Kadıköy’de ’farklı’ hüzün!

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma sarı lacivertlilerin 6-0 üstünlüğü ile noktalandı. Kanarya, Galatasaray'ın Konyaspor'u yenmesiyle sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı.
Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşma sarı lacivertlilerin 6-0 üstünlüğü ile noktalandı. Kanarya, Galatasaray'ın Konyaspor'u yenmesiyle sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı.
Süper Lig'de 2023 2024 sezonu sona erdi. Fenerbahçe, ligin son haftasında sahasında İstanbulspor ile karşılaştı.
Kanarya sahadan 6-0 galibiyetle ayrılsa da şampiyonluğa yetmedi. Galatasaray, Konyaspor'u mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaştı.
İLK 11'LER
Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Fred, Szymanski, Tadic, Serdar, Dzeko
İstanbulspor : Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali Yaşar, Sambissa, Kenio, Vorobjovas, Özcan, Vefa, Mendy
OYUNCULARA DESTEK
Fenerbahçe taraftarı şampiyonluğun kaçmasına rağmen oyunculara destekte bulundu.
Tribübler teknik direktör İsmail Kartal lehine de tezahüratlarda bulundu.
BONUCCI'YE VEDA
Kanarya, futbolu bırakmaya hazırlanan Leonardo Bonucci'ye de veda etti.
İyalyan yıldıza karşılaşma öncesi plaket verilirken oyuna kaptan olarak dahil oldu.