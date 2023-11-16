Akıttığı kanla övünen Netanyahu'nun "Hamas hastanelere sığındı" algısı kısa sürdü! Amerikalı gazeteci: "Yüzlerce Filistinli Şifa'da kalıyor"

Soykırımcı İsrail tam 41 gündür Gazze'ye kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarına ölüm yağdırıyor.
Soykırımcı İsrail tam 41 gündür Gazze'ye kadın-çocuk-genç-yaşlı demeden sivilleri hedef alıyor ve hastaneleri, okulları, camileri ve basın kurumlarına ölüm yağdırıyor.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE ŞİFA HASTANESİNİ BASMASI
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne geçtiğimiz günlerde baskın düzenlemişti.
İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.
SAĞLIK HİZMETLERİ TÜMÜYLE DURDU
Kanlı postalların baskınının ardından Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü, tahliyenin mümkün olmadığını açıklarken hastanedeki cenazeler ise, İsrail güçleri giriş çıkışa izin vermediği için bahçeye gömüldü.
ELİ KANLI NETANYAHU BASKINLA ÖVÜNDÜ
Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi: "Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."
İSRAİL'DEN 'HAMAS'LA ÇATIŞTIK' ALGISI
Tüm bu yaşanan vahşetin gölgesinde soykırımcı İsrail, savaş suçu sayılan hastane baskınını aklamak için "Hamas, Şifa Hastanesi'nde İsrail ile çatışıyor" algısını yaymaya çalıştı.
ŞİFA HASTANESİ OYUNUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
İsrail'in yalanını işgalci devletin propagandaları için kullandığı FOX TV Muhabiri Trey Yingst gerçekleri kamuoyunun gözleri önüne serdi.
"ACİLEN TIBBI DESTEĞE İHTİYAÇLARI VAR"
Amerikan Fox News'in uluslararası ilişkiler muhabiri Trey Yingst sosyal medya hesabından Gazze'ye ait video paylaşarak, "Ekibimiz yalnızca İsraillilerin izin verdiği bölgelerden haber verebiliyordu. Hastanede hiçbir Filistinli siville ya da doktorla konuşamadık. Yüzlerce Filistinli Şifa'da kalıyor. Acilen tıbbi desteğe ihtiyaçları var." notunu düştü.
Böylece katil İsrail'in 41 gündür Gazze'de soykırım yaparken en çok kullandığı "Hamas'ın hastanelere sığındığı" yalanının perde arkası ortaya çıkmış oldu. Peki kamuoyuna İsrail'İn gerçek yüzünü ele veren FOX TV Muhabiri Trey Yingst kimdir?
ELİ KANLI ASKERLERLE SOYKIRIMI İZLEMİŞTİ
İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'ne yaptığı baskın sırasında Amerikan Fox News'ün uluslararası ilişkiler muhabiri Trey Yingst, 'iliştirilmiş' şekilde İsrail işgal güçlerinin hastane baskınını izledi.
İsrail ordu sözcüsü Jonathan Conricus'la hastane içerisinde röportaj yapan, işgal askerlerinin bulduğunu söylediği silahları ekrana getiren Fox News muhabiri, canlı yayın bağlantısında "İsrailliler bize hiçbir tünel göstermedi" ifadesini kullandı.
Yüzlerce Filistinlinin halen hastanede olduğunu kaydeden Trey Yingst, baskına dair eleştireler için de İsrail ordusuna sorular yönelttiğini kaydetti.
11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 40 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 710'u çocuk, 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 500'e ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlar arasında 4 bin 710 çocuk, 3 bin 160 kadının olduğu aktarıldı.