Akıttığı kanla övünen Netanyahu'nun "Hamas hastanelere sığındı" algısı kısa sürdü! Amerikalı gazeteci: "Yüzlerce Filistinli Şifa'da kalıyor"

11 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 40 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 710'u çocuk, 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verildi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda öldürülenlerin sayısının 11 bin 500'e ulaştığı aktarılan açıklamada, bunlar arasında 4 bin 710 çocuk, 3 bin 160 kadının olduğu aktarıldı.