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CANLI TAKİP | İşgalci İsrail sivilleri öldürüyor! Mülteci kampları vuruldu! Yeni bombardıman yine hastane hedef aldılar

Katil İsrail Gazze’de ölüm kusmaya devam ediyor. Siyonist savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini bombardımana tuttu. Canlı yayına yansıyan görüntülerde soykırım devletinin fosfor bombası attığı görüldü. Öte yandan Netanyahu'dan "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var" itirafı geldi. Takvim.com.tr Gazze'deki soykırımın 28. gününde yaşananları sizler için derledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 07:42 Güncelleme 03 Kasım 2023, 08:30
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail sivilleri öldürüyor! Mülteci kampları vuruldu! Yeni bombardıman yine hastane hedef aldılar

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de soykırım yapmayı sürdürüyor.

AHaber CANLI YAYIN

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. Geçtiğimiz günlerde El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.



GAZZE'DE SON DURUM
İşgalci İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

Katil İsrail ordusu, hava saldırılarının artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu hastaneler İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

KATİL İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

İsrail'in 27 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 265 artarak, 9 bin 61'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 265 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61'e çıktığını, en az 32 bin kişinin de yaralandığını belirtti.

52 CAMİ TAMAMEN YIKILDI

İsrail'in Gazze saldırılarında 52 cami tamamen yıkıldı


Katil İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 52 caminin tamamen yıkıldığı bildirildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

CUMA GECESİ BOMBA YAĞDI: 7 EKİM'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ SALDIRILAR
İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne Cuma gecesi 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını düzenledi. Gazze'ye karadan bombardımana tutulurken ağır çatışmalar yaşandı.

Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, gece bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından işgalci İsrail ordusu Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.



İşte dakika dakika yaşananlar...


01:00 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN YOLA ÇIKTI

ABD Dışişleri Bakanı Blinken yola çıktı!






ABD Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından Tel Aviv'e gitmek için yola çıktığını bildirdi.

Blinken, sosyal medya hesabından "İnanılmaz derecede zorlu bir dönemde daha fazla diplomasi için Tel Aviv'e gidiyorum. Sivilleri korumak ve çatışmaların yayılmasını önlemek için bölgesel liderlerle çalışmaya devam edeceğiz. İki devlete ve bölgede daha geniş barış ve güvenliğe odaklanmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.


24:45 Pentagon: İsrail vatandaşlarını tehlikeye atacak ateşkesi desteklemiyoruz.

3 KASIM'DA YAŞANANLAR....

22.55 İşgalci İsrail Gazze'ye yeni bombardıman başlattı.

A Haber canlı yayınına yansıyan görüntülerde ağır bir bombardıman görülürken siyonist İsrail'in yine fosfor bombası kullandığı anlaşıldı.

A Haber canlı yayınında Gazze bombalanıyor!

22:07 İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞEHRİNE YÖNELİK KUŞATMANIN TAMAMLANDIĞINI DUYURDU
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin de masada olmadığını söyledi.

Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kara birliklerinin bölgede ilerlediğini aktaran Hagari, Gazze kentine yönelik kuşatmanın tamamlandığını bildirdi.

Hagari, ateşkese dair bir soruya ise "ateşkes seçeneğinin masa olmadığı" cevabını verdi.

19.30 Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının Lübnan'daki güçleri tarafından yapılan roket atışlarıyla İsrail yangın yerine döndü.

Lübnan'dan atılan roketler İsrail'i vurdu!

Lübnan'dan atılan roketlerden biri İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona kentindeki bir alışveriş merkezinin yakınına düştü ve çevrede yangın çıktı.

Yangında çok sayıda araç alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, roket saldırısı nedeniyle Kiryat Shmona'da biri orta diğeri de hafif olmak üzere 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının Lübnan'da faaliyet yürüten güçleri, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesi ile çevresini 12 füzeyle vurduklarını açıkladı.

Açıklamada, eylemin Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

19:20 BM raportörleri: İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur.

18:59 BM raportörleri, Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.

18: 55 İsrail Başbakanı Netanyahu: "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var"

18.30 İsrail Lübnan'ı bombalamaya başladı.

18.29 Lübnan Hizbullahı, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'nde konuşlu bulunan İsrail'e ait Zebadin Kışlası'ndaki tabur karargahına iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.

18.22 Katil İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de ilerleme kaydettiklerini iddia ederek, "Hiçbir şey bizi durduramaz" dedi.

17.33 İşgalci İsrail havadan ve karadan yeni bombardımana başladı. Arap medyası Kudüs Hastanesine giden yollar ve köprülerin vurulduğunu aktararak "Son günlerin en yoğun bombardımanı" ifadelerine yer verdi.

16.59 İşgalci İsrail ordusu yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinlerine "acil şekilde bölgeyi tahliye etme" çağrısında bulundu.

İsrail uçakları, mülteci kampına tahliye çağrısını içeren broşürler attı.

Broşürlerde, "İsrail ordusu, Şati Kampı sakinlerinden, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Han Yunus şehrinin batısındaki El-Mevasi'nin güneyinde bulunan bölgelere acil şekilde gitmesini talep ediyor." ifadeleri yer aldı.

Atılan broşürlerde, İsrail ordusu, bölge sakinlerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyine bağlayan Er-Reşid Caddesi üzerinden güneye gitmelerini istedi.

İsrail ordusunun yoğun saldırı başlatacağı kaydedilen broşürlerde, şu ifadeler kullanıldı:

"Zaman doldu. Gelecek saatlerde güçlerimiz Hamas teröristlerini ağır şekilde bombalayacak. Başka bir uyarı mesajının geleceğine dair söz vermiyoruz. Bölgeyi derhal tahliye edin."

İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerden, Gazze kentini ve kuzey bölgelerini tahliye etmelerini istemişti.


15.56 KATİL İSRAİL 2 MÜLTECİ KAMPINI HEDEF ALDI

Soykırımcı İsrail'in mülteci kamplarına yönelik saldırıları sürüyor. İsrail bu kez de Cibaliye ve Bureij kamplarını vurdu. Gazze'deki iki mülteci kampında onlarca can kaybı olduğu belirtiliyor.

Katil İsrail mülteci kamplarını vurdu!



15.31 Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, uluslararası topluma "vicdan ve sorumluluk" çağrısında bulundu.

15:14: BM: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonu, yerinden edilmiş yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor.

13:47: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.

10.20 İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda şu ana kadar 17 askerinin öldüğünü açıkladı.

06:09 İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet Mahallesi'ne ard arda şiddetli saldırılar düzenledi.

Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.

İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.

Filistin Kızılayı, hastanenin boşaltılması yönündeki İsrail tehditlerine karşı daha önce, yüzlerce yaralı ve hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve 14 bin kişinin güvenli bir yer olarak sığındığı önemli sağlık merkezinin kesinlikle boşaltılmayacağını ve hizmete devam edeceğini duyurmuştu.

05:36 Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.



02:55 Yemen'deki Husiler, çok sayıda insansız hava aracını (İHA) İsrail içlerindeki birçok hedefe doğru fırlattıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "(Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, birkaç saat önce çok sayıda İHA'yı işgal altındaki Filistin'de bulunan siyonist varlığın içlerindeki birçok hedefe fırlattı ve hedeflerine ulaştı." ifadesini kullandı.

01:48 DSÖ: GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ ANA KANSER MERKEZİ ŞU ANDA FAALİYET GÖSTERMİYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek merkez olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda faaliyet gösteremediğini belirterek hayat kurtarmak için acil destek çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmet vermeyi durdurmasına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Yakıt eksikliği ve civardaki son hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki ana kanser merkezi Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin şu anda hizmet dışı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Hayat kurtarmak için acilen destek çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.


00:35 A HABER CANLI YAYINDA ÇATIŞMA SESLERİ

A Haber canlı yayında çatışma sesleri!






Katil İsrail ordusu Gazze'yi adeta yerle bir etmeye devam ediyor. A Haber ekibi de sıcak bölgeden gelişmeleri aktarıyor. A Haber muhabiri Ata Gürbüz Kurşun, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, çatışma seslerini duyulduğunu belirterek, "Gazze'nin Kuzeyi İsrail ordusu topçu birlikleri tarafından vuruluyor. Ve zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanıyor. Gazze'nin sıfır noktasındayız. Hemen ötesi Gazze sınırı. Hal böyle olunca Güney'den Kuze'e bir göçten söz ediliyor. Ve şuan ise çatışma sesleri duyuluyor." ifadelerini kullandı.

1 KASIM'DA YAŞANANLAR

23.20 Yemen'deki Husiler: İsrail'e büyük miktarda İHA fırlattık

19.44 BM Genel Sekreteri Guterres'in İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı karşısında dehşete düştüğü ve tüm sivillerin öldürülmesini kınadığı bildirildi.

18.35 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik aralıksız bombardımanın şok edici olduğunu belirterek, "acil insani bir ateşkesin milyonlarca insan için ölüm kalım meselesi" olduğunu duyurdu.

16.45 Dünya Sağlık Örgütü, yaralı hastaların Gazze'de hala binlerce yaralı sivilin ve kronik hastalıkları olan kişilerin tedaviye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

1000'den fazla hastanın hayatta kalabilmek için böbrek diyalizine ihtiyacı var. İki bin hasta kanser tedavisi görüyor; 45 bin kişide kalp-damar hastalığı ve 60 binden fazla kişide diyabet var.

16.19 Hamas lideri İsmail Haniye, savaştan Netanyahu'yu sorumlu tuttu. "Dünyanın gözlerini kendi suçundan çevirmek için" kendisini sağcı bir koalisyonla çevrelediğini söyleyen Heniye, savaşın sorumluluğunu Benjamin Netanyahu'ya yükledi.

Canlı yayında konuşan Haniyeh, İsrail'in Gazze'de bir bataklıkta olduğunu da söyledi. Hames'in esir aldığı esirlerin, "sonuncusu Cibaliye katliamında olan" Filistinlilerle aynı İsrail bombardımanına maruz kaldığını hatırlatan Haniye, ABD'ye seslendi ve "bu faşist hükümete desteği durdurması ve insani ateşkes sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları engellemeye son vermesi" gerektiğini söyledi.

"Tarihin yanlış tarafını seçiyorsunuz" diyen Haniye, "Halkımız özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazanıp geri dönmediği sürece bölge güvenli ve istikrarlı olmayacaktır" şeklinde konuştu.

16.10 El-Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da zırhlı dört İsrail askeri aracını imha ettiklerini bildirdi.

14.45 İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara saldırılarında son 24 saatte öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 11'den 13'e yükseldiğini bildirdi.

8 BİN 796 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

14.36 Gazze Sağlık Bakanlığı İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 796'ya çıktığını bildirdi. 3 bin 648'i çocuk, 2 bin 290'ı kadın olmak üzere 8 bin 796 kişi hayatını kaybederken 22 bin 219 kişi ise yaralandı.

Enkaz altında kalan 1.120 kayıp çocuk da dahil olmak üzere 2.030 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
130 sağlık görevlisi ve sağlık ekibi öldürüldü, 28 ambulans imha edildi ve sağlık sistemine 270'den fazla saldırı düzenlendi.
35 hastaneden 16'sı hizmet dışı ve 72 birinci basamak sağlık kliniğinden 51'i kapandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da 128 Filistinli öldürüldü, 1.980'den fazla Filistinli yaralandı.

MÜLTECİ KAMPINA İKİNCİ SALDIRI

İsrail Cibaliye Mülteci Kampı'na 24 saat içinde ikinci kez saldırı düzenledi.

BİBİ'NİN BOMBARDIMANI İSRAİLLİ REHİNELERİ ÖLDÜRDÜ

12.05 El-Kassam Tugayları İsrail'in Cebaliye mülteci kampına düzenlediği hava saldırılarında üçü yabancı pasaport sahibi olmak üzere yedi sivil rehinenin öldürüldüğünü söyledi.

12.02 Gazze'deki bir sağlık bakanlığı yetkilisi, 80 yaralı ve 400 yabancı uyruklu veya çifte pasaport sahibinin Refah kapısından Mısır'a seyahat etmesine izin verileceğini söyledi. Gazze'deki yetkililer bu sabah bir isim listesi yayımladı ve listede adı geçenlerden geçişe gitmelerini istedi.

11.37 El Cezire Refah sınır kapısında ambulansların hâlâ beklediğini ve henüz kimsenin Gazze'den ayrılmasına izin verilmediğini bildirdi. Yardım taşıyan kamyonların da geçişin Mısır tarafında beklediği belirtiliyor.

İSRAİL KIZILDENİZ'E DONANMA GÖNDERDİ

11.07 İsrail ordusu, Kızıldeniz'deki savunmasını donanma füze botlarıyla güçlendirdiğini söyledi. Bu, Yemen'den İsrail'e doğru ilerleyen çok sayıda füze ve insansız hava aracı saldırısının ardından geldi.

İsrail ordusu, gemilerin "durumun değerlendirilmesi doğrultusunda ve bölgede artan savunma çabalarının bir parçası olarak" konuşlandırıldığını bildirdi.

Middle East Eye'a göre donanmanın Kızıldeniz'e gönderilmesi İsrail ordusunun artık dört cepheye yayılmış olduğu anlamına da geliyor: İsrail-Lübnan sınırına ek olarak Gazze ve Batı Şeria'da ve şimdi de Kızıldeniz.

10.48 İsrail işgal uçakları Gazze'deki el-Şifa Hastanesi çevresini bombaladı.

GAZZE'YE NEFES: REFAH SINIR KAPISI AÇILDI

10:47 Mısır Gazze'deki yaralılar ve yabancılar için Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu.

10.00 Mısır, ağır yaralı Gazzeliler için Refah Sınır Kapısı'nın açılacağını duyurdu.

İSRAİL'DEN İTİRAF: SERT VE ACI BİR DARBE

09.40 İsrail Savunma BakanıYoav Gallant, X'teki yeni gönderisinde Gazze'deki kara savaşlarında 11 askerin öldürülmesini "sert ve acı verici bir darbe" olarak nitelendirdi. Savunma bakanı, İsrail kuvvetlerinin "önemli" başarılar elde etmesine rağmen kara operasyonları sırasında "ağır bir bedel" ödediğini söyledi.

09.40 İsrail ordusu, savaşın başladığı üç haftadan bu yana Gazze'de 11.000'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı.

08.32 Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde işgalci İsrail güçleri ile el-Kassam Tugayları arasındaki yoğun çatışmalar devam ediyor.

İsrail topçu bombardımanının Gazze'nin kuzeyinde devam ettiği ve işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve kuzeybatısı, güneyi ve güneydoğusunda devam ettiği bildirildi.

İLETİŞİM VE İNTERNET TAMAMEN KESİLDİ

06:21 Filistin Telekomünikasyon Şirketi Paltel, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişimin ve internetin tamamen kesildiğini duyurdu.

Şirketin, X platformunda yaptığı açıklamada, "Daha önce bağlanan uluslararası şebekenin yeniden kesilmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nde tüm iletişim ve internet hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

00:18 İsrail kaynakları tarafından gelen bilgiye göre, Kassam Tugayları, iki İsrail askeri grubunu pusuya düşürdü. Yüzün üzerinde İsrail askerinin öldüğü aktarılıyor. Bu akşamki pusuda Filistin direnişinin 43 İsrail askerini esir aldığı belirtiliyor.

ABD askerlerinin de Gazze'ye düzenlenen kara operasyonunda yer aldığı, onlardan da ölülerin olduğu ifade ediliyor. İsrail, büyük kayıp verdiğini belirtti ve duaların yoğunlaştırılmasını istedi. İsrail hükümeti, bu akşam Gazze'de yaşadığı hezimet için yayın yasağı getirdi.

Öte yandan "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı. Ayrıntıların yayınlanmasına sansürden dolayı izin verilmiyor, ordudaki askerlerimiz için lütfen dualarınızı yoğunlaştırın." ifadelerine yer verildi.

01:08 DEMİR KUBBE'DEN TELEFONLARA UYARI
İsrail binlerce kadın ve bebekleri acımasızca katlederken İsrail halkına ise telefonlara Hamas tarafından atılan roketlere ilişkin uyarı mesajı gönderdi.

'Demir Kubbe'den telefonlara uyarı!

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