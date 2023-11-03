CANLI TAKİP | İşgalci İsrail sivilleri öldürüyor! Mülteci kampları vuruldu! Yeni bombardıman yine hastane hedef aldılar

Gazze'nin her bölgesini hedef alan İsrail saldırıları, gece bölgenin kuzeyinde yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk olarak akşam saatlerinde obüs saldırılarıyla Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi'ne yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Obüs saldırılarının ardından işgalci İsrail ordusu Beyt Hanun başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yoğun hava saldırısı başlattı.
İşte dakika dakika yaşananlar...
01:00 ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ANTONY BLİNKEN YOLA ÇIKTI
ABD Dışişleri Bakanı sosyal medya hesabından Tel Aviv'e gitmek için yola çıktığını bildirdi.
Blinken, sosyal medya hesabından "İnanılmaz derecede zorlu bir dönemde daha fazla diplomasi için Tel Aviv'e gidiyorum. Sivilleri korumak ve çatışmaların yayılmasını önlemek için bölgesel liderlerle çalışmaya devam edeceğiz. İki devlete ve bölgede daha geniş barış ve güvenliğe odaklanmayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
24:45 Pentagon: İsrail vatandaşlarını tehlikeye atacak ateşkesi desteklemiyoruz.
3 KASIM'DA YAŞANANLAR....
22.55 İşgalci İsrail Gazze'ye yeni bombardıman başlattı.
A Haber canlı yayınına yansıyan görüntülerde ağır bir bombardıman görülürken siyonist İsrail'in yine fosfor bombası kullandığı anlaşıldı.
22:07 İSRAİL ORDUSU, GAZZE ŞEHRİNE YÖNELİK KUŞATMANIN TAMAMLANDIĞINI DUYURDU
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze şehrine yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin de masada olmadığını söyledi.
Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kara birliklerinin bölgede ilerlediğini aktaran Hagari, Gazze kentine yönelik kuşatmanın tamamlandığını bildirdi.
Hagari, ateşkese dair bir soruya ise "ateşkes seçeneğinin masa olmadığı" cevabını verdi.
19.30 Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının Lübnan'daki güçleri tarafından yapılan roket atışlarıyla İsrail yangın yerine döndü.
Lübnan'dan atılan roketlerden biri İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona kentindeki bir alışveriş merkezinin yakınına düştü ve çevrede yangın çıktı.
Yangında çok sayıda araç alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.
İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, roket saldırısı nedeniyle Kiryat Shmona'da biri orta diğeri de hafif olmak üzere 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının Lübnan'da faaliyet yürüten güçleri, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesi ile çevresini 12 füzeyle vurduklarını açıkladı.
Açıklamada, eylemin Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.
19:20 BM raportörleri: İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısı, uluslararası hukukun küstahça ihlalidir ve bir savaş suçudur.
18:59 BM raportörleri, Gazze'de soykırımı ve insani felaketi önlemek için ateşkes çağrısında bulundu.
18: 55 İsrail Başbakanı Netanyahu: "Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var"
18.30 İsrail Lübnan'ı bombalamaya başladı.
18.29 Lübnan Hizbullahı, işgal altındaki Şeba Çiftlikleri'nde konuşlu bulunan İsrail'e ait Zebadin Kışlası'ndaki tabur karargahına iki insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini duyurdu.
18.22 Katil İsrail Başbakanı Netanyahu Gazze'de ilerleme kaydettiklerini iddia ederek, "Hiçbir şey bizi durduramaz" dedi.
17.33 İşgalci İsrail havadan ve karadan yeni bombardımana başladı. Arap medyası Kudüs Hastanesine giden yollar ve köprülerin vurulduğunu aktararak "Son günlerin en yoğun bombardımanı" ifadelerine yer verdi.
16.59 İşgalci İsrail ordusu yoğun saldırılar başlatacağını belirterek, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinlerine "acil şekilde bölgeyi tahliye etme" çağrısında bulundu.
İsrail uçakları, mülteci kampına tahliye çağrısını içeren broşürler attı.
Broşürlerde, "İsrail ordusu, Şati Kampı sakinlerinden, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Han Yunus şehrinin batısındaki El-Mevasi'nin güneyinde bulunan bölgelere acil şekilde gitmesini talep ediyor." ifadeleri yer aldı.
Atılan broşürlerde, İsrail ordusu, bölge sakinlerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyine bağlayan Er-Reşid Caddesi üzerinden güneye gitmelerini istedi.
İsrail ordusunun yoğun saldırı başlatacağı kaydedilen broşürlerde, şu ifadeler kullanıldı:
"Zaman doldu. Gelecek saatlerde güçlerimiz Hamas teröristlerini ağır şekilde bombalayacak. Başka bir uyarı mesajının geleceğine dair söz vermiyoruz. Bölgeyi derhal tahliye edin."
İsrail ordusu, daha önce Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerden, Gazze kentini ve kuzey bölgelerini tahliye etmelerini istemişti.
15.56 KATİL İSRAİL 2 MÜLTECİ KAMPINI HEDEF ALDI
Soykırımcı İsrail'in mülteci kamplarına yönelik saldırıları sürüyor. İsrail bu kez de Cibaliye ve Bureij kamplarını vurdu. Gazze'deki iki mülteci kampında onlarca can kaybı olduğu belirtiliyor.
15.31 Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail-Filistin çatışmasında sivil can kayıplarının her geçen gün arttığına dikkati çekerek, uluslararası topluma "vicdan ve sorumluluk" çağrısında bulundu.
15:14: BM: İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yürüttüğü kara operasyonu, yerinden edilmiş yaklaşık 300 bin Filistinliye insani yardım ulaştırılmasını engelliyor.
13:47: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 265 artarak 9 bin 61'e yükseldi. Ölenlerin 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın.
10.20 İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda şu ana kadar 17 askerinin öldüğünü açıkladı.
06:09 İsrail ordusu; savaş uçakları, topçular ve savaş gemileriyle Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere çeşitli bölgelerini yoğun bombardıman ateşine maruz bıraktı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiye ve Keramet Mahallesi'ne ard arda şiddetli saldırılar düzenledi.
Kentin güneydoğu bölgesi havadan ve topçu atışlarıyla vurulurken, Şeyh Rıdvan, Nasr Mahallesi, Şatı Mülteci Kampı ve çevresine yönelik saldırılar sürdü.
İsrail topçu birlikleri, çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresini onlarca top mermisiyle hedef almaya devam etti.
Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hizmet veren Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresine de bir dizi hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hastaneyi vurma tehditlerini sürdürdü.
Filistin Kızılayı, hastanenin boşaltılması yönündeki İsrail tehditlerine karşı daha önce, yüzlerce yaralı ve hastanın tedavilerinin sürdüğünü ve 14 bin kişinin güvenli bir yer olarak sığındığı önemli sağlık merkezinin kesinlikle boşaltılmayacağını ve hizmete devam edeceğini duyurmuştu.
05:36 Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasından yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, "Cibaliya katliamında şehit, yaralı ve kayıp sayısı 1000." ifadelerini kullandı.