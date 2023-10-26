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DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail'in katliam tankları Gazze'ye girdi! ABD'de 'İsrail çatlağı' Senato'ya sıçradı

Soykırımcı İsrail, katliama devam ediyor. Sivilleri hedef alan kalleş saldırılar aralıksız sürerken Gazze'ye her saniye bir bomba düşüyor. İsrail, şimdiye kadar 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandı. ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Hiroşima’ya attığı atom bombasına denk gelen bu patlayıcılar, bölgede taş üstünde taş bırakmadı. Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Sınırlı sayıda yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor. ABD'deki 'İsrail çatlağı' ise Senato'ya sıçradı. Katil İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra geri döndüğünü bildirdi. İsrail'in Gazze'de katlettiği Filistinlilerin sayısı 7 bini geçti! İşte, İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımının gölgesinde dakika dakika yaşananlar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ekim 2023, 07:00 Güncelleme 27 Ekim 2023, 05:46
DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail’in katliam tankları Gazze’ye girdi! ABD’de ’İsrail çatlağı’ Senato’ya sıçradı

Soykırımcı İsrail, ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

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Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.



İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor.




YAKIT YOK, ELEKTRİK YOK, ÖLÜM VAR... SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Sınırlı sayıda yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor. Gazze'ye yakıt girişine izin verilmezse, hastaneler bu geceden itibaren hizmet veremez hale gelecek. İsrail ordusu ise bir kez daha Gazze'ye yakıt verilmeyeceğini açıkladı.


BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, bölgeye yakıt girişine izin verilmesini istedi;

Aksi takdirde Gazze'deki hastanelerin bu geceden itibaren hizmet veremez hale geleceği konusunda uyardı.

Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaçların karşılanması için günlük 100 TIR dolusu malzemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

Saldırılar öncesinde Gazze'ye günde 500'ün üzerinde TIR giriş yapıyordu.

Gazze Şeridi'nde bir buçuk milyonun üzerinde kişi günlük temel yardıma ihtiyaç duyuyor.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımların sadece bölgenin güneyinde dağıtılacağını açıklayan İsrail ordusu, yakıt geçişine izin verilmeyeceğini de yineledi.

İşte dakika dakika yaşananlar...

05:32 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE ŞERİDİ'NDE BİR CAMİYİ DAHA BOMBALADI
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 21'inci gününde de devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Birkaç füzeyle hedef alınan el-Ebyad Camii yıkıldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yunus, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kentin çeşitli bölgelerinde sivillerin evlerini hedef aldı.

02:02 İSRAİL: GAZZE'YE KARA HAREKATI ŞARTLAR UYGUN OLDUĞUNDA BAŞLAYACAK
İsrail'in Tel Aviv kentinde basın açıklamasında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail güçlerinin Hamas'a karşı savaşta bir sonraki adımlara hazırlandığını belirterek, "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak." dedi.

23:48 Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları yönünde ihbar alındığını duyurdu.

23:19: TEL AVİV'DEN SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR
Gazze'den Tel Aviv'e art arda roket fırlatıldı. Tel Aviv'de bazı noktalara düşen roketler yangına neden olurken, elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Hamas İsrail'i roketlerle vurdu!

23:13: Avrupa Birliği (AB), İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de insani durumun endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi suretiyle bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

23:12: ABD, ORTA DOĞU'YA 900 ASKER GÖNDERECEK
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Orta Doğu'ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini açıkladı.

22:55: HAMAS'TAN YENİ AÇIKLAMA
Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Heniyye "Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak; hatta şu anda bölge oldukça gerilmiş durumda. El Aksa Tufanı operasyonu, halkımız ve tüm ümmet için tarih yazacak. Gazze'ye yönelik saldırıların 20. gününde Gazze'deki direnişin çok iyi durumda olduğunu teyit ediyoruz. İsrail ordusu, uğradığı ağır yenilgi sonrası toparlanamayacak" ifadelerini kullandı.

22:15: Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Protestoya katılan yüzlerce kişi, "Çocuklarımızı kurtarın", "Onları hemen eve getirin" ve "Kalplerimiz Gazze'de esir" yazılı pankartlar taşıdı.

İbranice haber sitesi "Ynet"e göre, televizyon sunucusu eski futbol yıldızı Eyal Berkowitz, İsrail ordu mensuplarının, vatandaşların ve esirlerin geleceğinden endişe ettiğini vurgulayarak, Gazze'de kara harekatına karşı olduğunu söyledi.

Berkowitz, kara harekatının "500 askerin daha ölmesi, 200 askerin daha esir alınması ve esirlerin de ölmesi anlamına geleceğini" ifade etti.

21:47 İSRAİL ORDUSU, 4 HAMAS YETKİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU
İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak yazılı açıklamada, Hamas'a bağlı üst düzey 4 yetkilinin hava saldırılarıyla öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Şin-Bet'in sağladığı istihbarata dayanarak düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın "Ed-Derac ve'd-Tuffah Taburu" Komutanı Rıfat Abbas, yardımcısı İbrahim Cezba ve taburun Askeri ve İdari Destek Komutanı Tarık Maruf'un öldüğü kaydedildi.

Derac ve'd-Tuffah Taburu'nun, Hamas'a bağlı en önemli birim kabul edilen Gazze Şehir Tugayı'na bağlı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu tabura bağlı silahlı unsurların 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlenen saldırılarda aktif rol oynadığı ileri sürüldü.

Açıklamada, ordu ve Şin Bet ortaklığındaki başka bir saldırıda, Hamas'ın İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Şadi Barut'un da öldürüldüğü kaydedildi.

Barut'un, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile İsrail'e yönelik saldırıları planladığı iddia edildi.

21:39 FİLİSTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLEN 7 BİN 28 KİŞİNİN İSİMLERİNİN YAYINLADI
Sağlık Bakanlığı tarafından 7-26 Ekim tarihlerinde öldürülenlerle ilgili istatistiki bilgilerin de yer aldığı kapsamlı bir rapor yayımlandı.

Ölenlerin farklı kategorilerde istatistiklere dahil edildiği 212 sayfalık rapora göre, söz konusu tarihler arasında 2 bin 913'ü çocuk olmak üzere 7 bin 28 kişi hayatını kaybetti.

Cinsiyet kategorisinde bu sayının dağılımı 3 bin 129 kadın ve 3 bin 899 erkek şeklinde oldu. 281 kişinin ise kimliği tespit edilemedi. Raporda, enkaz altında olanlar, hastaneye götürülmeden doğrudan defnedilenler ile hastanelerin kayıt işlemlerini tamamlamadığı kişiler yer almadı.

Kimliği tespit edilenler; isimleri, kimlik numaraları, cinsiyetleri ve yaşlarıyla birlikte raporda yer aldı. Rapordaki istatistiklere göre ise 25 Ekim, 756 ile ölü sayısının en yüksek olduğu gün oldu. Aynı tarihte ölen çocuk sayısı ise 344 olarak kayda geçti.

Raporun yayımlanmasından kısa süre önce Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra düzenlediği basın toplantısında, "İsrail ile ABD'nin, Gazze'deki ölü sayılarından şüphe ettikleri yönündeki açıklamalarına karşılık ölenlerin isimlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını" söylemişti.

ABD Başkanı Joe Biden dün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sivil kayıplara yol açtığını kabul etmiş ancak Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların sıhhatini sorgulamıştı.

20:01: FELAKET!
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, bölgeye uyguladığı tam ablukada sürüyor. Çok sayıda hastanenin yakıt ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hizmet veremediği Gazze Şeridi'nde insani kriz giderek büyüyor.

DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed Al-Mandhari, "Gazze'deki insani ve sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı. Hayat kurtaran yardımların ulaştırılması için engelsiz erişim talep etmek, siyasi sınırları aşan bir zorunluluk olan ahlaki görevimizdir. Daha fazla gecikme veya engelleme kesinlikle kabul edilemez" dedi.

19:32: Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "7000'den fazla şehidin isimlerini ve ayrıntılarını açıklamaya karar verdik. İstiyoruz ki, dünya işgalci gücün halkımıza karşı işlediği soykırımın boyutunu tam olarak bilsin. Öldürülen her insanın kendi hayatı ve hikayesi vardı" ifadelerini kullandı.

18.16 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah şehrindeki bir eve gerçekleştirdiği saldırı sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

18.13 İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 50 rehinenin öldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yapılan açıklamada, "Kassam Tugayları, Siyonistlerin Gazze Şeridi'ne düzenlediği bombardıman ve saldırılar sonucu yaklaşık 50 Siyonist esirin öldüğünü tahmin ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ebu Ubeyde, 16 Ekim'de yaptığı açıklamada, ellerinde aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu 200 ile 250 arasında esir olduğunu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 22 esirin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

17:34: BM Genel Kurul Başkanı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayarak, kendi kendini savunma hakkının "ayrım gözetmeksizin ve orantısız intikam alma" hakkını doğurmadığını söyledi.

15.07 İsrail'in abluka altında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Ebu Şimale ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 22 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

14.01 İsrail'in 20 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı son 24 saatte 481 artarak 7 bin 28'ye yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nde 2 bin 913'ü çocuk, 1709'u kadın ve 397'si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını söyledi.

İsrail'in dünden bu yana 43 katliam gerçekleştirdiğini aktaran Kudra, Gazze'de son 24 saatte 481 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 731 aileden 5 bin 224 kişiyi öldürdüğünü ifade etti.

Gazze'de hala İsrail saldırılarında yıkılan binaların altında kalanlar olduğunu söyleyen Kudra, 940'ı çocuk 1650 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu söyledi.

12 HASTANE VE 32 SAĞLIK MERKEZİ HİZMET DIŞI KALDI
Filistinli yetkili, İsrail güçlerinin sağlık hizmetlerini hedef aldığını belirterek, 101 sağlık çalışanının öldürüldüğünü, 25 ambulansın da kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

İsrail'in 57 sağlık kuruluşunu hedef aldığını kaydeden Kudra, İsrail ordusunun saldırıları veya yakıt yetersizliği sonucu 12 hastane ile 32 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını belirtti.

Kudra, "İsrail, yakıt ve acil tıbbi ihtiyaçların girişini engelleyerek, Gazze'deki sağlık sistemini bilinçli olarak tamamen çökertmiş durumda." dedi.

Sağlık felaketi uyarısı yapan Kudra, "Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açan sağlıksız koşullarda on binlerce yerinden edilmiş insanın yaşadığı hastanelerin sığınma merkezlerine dönüşmesiyle bir sağlık felaketine karşı uyarıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinli Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, çöken sağlık sisteminin yeniden tesis edilmesiyle binlerce hasta ve yaralının tedavi edilmesini sağlamak için acil önlem alınması çağrısı yaptı.

Kudra, Mısır'a hitaben, Refah Sınır Kapısı'nın açılması, tıbbi yardım, yakıt ve sağlık çalışanlarının Gazze'ye getirilmesi ile yaralıların Gazze dışında tedavi görmesi çağrısını yineledi.



10.54 KATİL İSRAİL GAZZE'DE 250 YERİ HAVA SALDIRISIYLA VURDU

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 250 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Sivil katliamının durdurulması yönünde dünyadan yükselen çağrılara rağmen İsrail güçleri ayrım yapmadan Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'de son 24 saatte 250 yerin vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadına ait hedefler olduğu iddia edilirken, Gazze'deki makamlar saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Filistinli kaynaklar son 24 saatte İsrail saldırılarında kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.


08:11 Katil İsrail ordusu, gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyine tanklarla "nokta operasyonu" düzenledikten sonra askerlerinin geri döndüğünü bildirdi.

Katliam tankları Gazze'ye girdi!

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıların sonraki aşamalarına (kara harekatı) hazırlık olarak, Gazze'nin kuzeyinde "faaliyet" yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail tanklarının Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait çok sayıda hedefi vurduğu belirtildi.

Askerlerin daha sonra bölgeden ayrılarak İsrail topraklarına geri döndüğü kaydedildi.

Ordunun paylaştığı görüntüde, tankların buldozerler eşliğinde Gazze sınırındaki İsrail'in inşa ettiği tellerden karşı tarafa geçtiği ve Gazze'nin kuzeyindeki kenar mahallelerde bazı binaları vurduğu görülüyor.

GECE BOYUNCA BOMBA YAĞDI
04:38 Gazze'deki Filistin İçişleri Bakanlığının Telegram sayfasında yapılan anlık kısa bilgi paylaşımlarına göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'nin evine hava saldırısı düzenledi.

Şihab haber ajansı, Astal Ailesi'nden 18 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun çocuklardan oluştuğunu yazdı.

KONGRE ÜYELERİNİN ODALARI İŞGAL EDİLDİ
02:52 ABD'de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için gösterilerini sürdürürken bir grup protestocu, başkent Washington'da bazı Kongre üyelerinin odalarını işgal ederek oturma eylemi gerçekleştirdi.


23.53 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD ve Rusya'nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sundukları iki ayrı karar tasarısı karşılıklı olarak veto edildi.

15 üyeli BMGK'de önce ABD'nin sunduğu karar tasarısı oylandı.

Karar için 10 ülke "evet" oyu kullanırken 2 ülke "çekimser", 3 ülke ise "hayır" oyu verdi.

"Hayır" oyu kullanan Rusya ve Çin'in BMGK daimi üyesi olduğu için karar tasarısı veto edilmiş oldu. Birleşik Arap Emirlikleri de "hayır" oyu kullandı.

Oylamadan sonra açıklamada bulunan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, "ABD, Rusya ve Çin'in vetosundan derin hayal kırıklığı duyuyor." dedi.

Thomas-Greenfield, ABD'nin tasarısının yoğun müzakereler sonucu ortaya koyulduğunu, güçlü ve dengeli bir karar tasarısı olduğunu savundu.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jung ise karar tasarısını veto etme nedenlerinin tasarının "fark gözetmeyen ve asimetrik güç kullanımını" sonlandırma çağrısı yapmaması olduğunu söyledi.

Jung, aynı zamanda tasarının Gazze Şeridi'nde el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırının soruşturulmasını talep etmediğine dikkati çekti.

ABD'NİN KARAR TASARISINDA "İNSANİ DURAKLAMA" TALEP EDİLİYORDU
ABD'nin veto edilen karar tasarısında "Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği terör saldırıları şiddetle kınanırken" ülkelerin meşru müdafaa hakkı bulunduğuna işaret ediliyor.

Tasarıda "insani duraklama"nın gerekliliğine işaret edilirken Gazze'ye sürdürülebilir yardım sağlanması gerektiği kaydediliyor.

HAMAS TASARIDA TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK İFADE EDİLİYOR
ABD tasarıda Hamas'ı terör örgütü olarak kabul ediyordu. Reddedilen tasarıda, tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı ile "Gazze'de Hamas dahil tüm terör örgütlerine silah tedarikinin" engellenmesi için adım atılması talebi bulunuyor.

RUSYA'NIN İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI İHTİVA EDEN TASARISI DA VETO YEDİ
ABD oylamasının ardından Rusya'nın Gazze'de insani ateşkes çağrısı ihtiva eden karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarıya 4 "evet", 9 "çekimser" ve 2 "hayır" oyu verildi.

Daimi üyeler ABD ve İngiltere'den "hayır" oyu alan Rusya tasarısı da böylelikle reddedildi.

Oylamanın ardından açıklama yapan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ülkelerin ulusal çıkarlarını düşünerek hareket ettiğini belirterek veto eden ülkeleri "cesur olmamakla" suçladı.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise Rusya tasarısı hakkında konuşarak "vaktini harcamayacağını" dile getirerek Rusya'nın tasarısının "sahadaki gerçekleri yansıtmadığını" savundu.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise "İngiltere Rusya'nın tasarısını destekleyemezdi çünkü İsrail'in meşru müdafaa hakkında değinmeyi yine ihmal ediyordu." diye konuştu.

RUSYA'NIN KARAR TASARISI
Rusya'nın reddedilen karar tasarısında Gazze'de kötüleşen insani duruma işaret edilerek durumun tüm bölgede güvenlik ve barışı tehdit ettiğinin altı çiziliyor.

"Acilen kalıcı ve tüm tarafların saygı duyacağı bir insani ateşkes" sağlanması çağrısı yapılan tasarıda, bunun insani yardımların ulaşımına katkı sunacağı ve sivilleri koruyacağı kaydediliyor.

Karar tasarısında, "Hamas'ın korkunç saldırıları da" kınanırken rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yapılıyor.

Gazze'ye yönelik tam ablukanın reddedildiği karar tasarısında, İsrail ordusunun bölgeleri boşaltma emrini geri çekmesi gerektiği ifade ediliyor.

Reddedilen tasarıda tüm taraflara uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı da yer alıyor.

BMGK'DE 10 GÜNDE 4 KARAR TASARISI REDDEDİLDİ
BMGK 10 gün içinde İsrail-Filistin'deki duruma ilişkin 4 karar tasarısı veto etmiş oldu.

Geçen hafta Brezilya ve Rusya'nın iki farklı karar tasarısı reddedilmişti.


21.07 Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'ye acilen yakıt sevkiyatı sağlanmaması halinde BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) bu gece tüm yardım operasyonlarını durdurmak zorunda kalacağı konusunda uyardı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"Gazze'deki mevkidaşlarımız insani krizin daha önce hiç görülmemiş bir noktaya ulaştığını söylüyor." bilgisini paylaşan Dujarric, bölgede su olmadığı için hastalıkların da yayılmaya başladığına dikkati çekti.

Dujarric, Gazze halkının kuyu suyu içmeye başladığını, bunun da beraberinde ciddi sağlık sorunları getirdiğini kaydetti.

Yakıtın tükenmekte olduğunu ve sadece kritik tesisler için kullanıldığını aktaran Dujarric, "Gazze'deki en büyük insani yardım sağlayan ajans olan UNRWA, eğer Gazze'ye acilen yakıt sevkiyatına izin verilmezse, bu akşam tüm operasyonlarını durdurmak zorunda kalacak." uyarısında bulundu.

Yakıtın kimseye dağıtılmayacağını, UNRWA'nın kendi operasyonlarını sürdürmesi için gerekli olduğunu ifade eden Dujarric, birkaç saat içinde yakıt sevkiyatının gerekli olduğunun altını çizdi.

Dujarric, gıda malzemelerinin de tükenmekte olduğuna dikkati çekerek, Dünya Gıda Programı'nın elindeki malzemenin sadece 12 gün daha yeterli olacağını duyurduğunu bildirdi.

20.53 NETANYAHU: "SALDIRININ ZAMANLAMASI BELİRLENDİ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını söylerken "Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı.

Gazze'ye planladıkları kara harekatına işaret eden İsrail Başbakanı, "Kara harekatına hazırlanıyoruz. Ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin herhangi bir detay vermeyeceğim. Hesaba kattığımız değerlendirmelere ilişkin de detay vermeyeceğim. Bu değerlendirmelerin çoğu İsrail kamuoyu tarafından bilinmiyor ve bu iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'e "yurt dışından silahlar gelmekte" olduğunu kaydeden Netanyahu, bunu daha fazla silahlanma ile sürdüreceklerini vurgulayarak, "Vatandaşları silah kullanmaya teşvik ediyoruz ancak bunu kontrollü bir şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar nedeniyle İsrail kamuoyunda hükümete yönelik yapılan eleştirilere de değinen Netanyahu, şöyle devam etti:

"7 Ekim tarihimiz açısından çok karanlık ve kara bir gündü. Güneyimizde Gazze sınırımızda yaşananları araştıracağız ve ben dahil herkesin cevap vermesi gerekecek. Ancak bütün bunlar savaştan sonra gerçekleşecek."

"HAMAS'A KARŞI YEŞAYA KEHANETİNİ GÖRECEĞİZ"
Konuşmasının sonunda İsraillilere seslenen Netanyahu, Hamas'a karşı Tevrat'ın "Yeşaya" kitabındaki "kehaneti" göreceklerini öne sürerek, şunları söyledi:

"Artık tek bir amaç için bir araya gelmenin zamanıdır; Zafere ulaşmak için hızla ilerlemek. Ortak gücümüz ile haklılığımıza ve Yahudi halkının ebediliğine olan derin inancımızla Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz. 'Ülkenden şiddet, sınır boylarından soygun ve yıkım haberleri duyulmayacak artık. Surlarına kurtuluş, kapılarına Övgü adını vereceksin'(Yeşaya 60:18)."

20.07 MACRON UYARDI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bir kara harekatını destekleyip desteklemeyeceği sorusuna cevap veren Macron, bunun "operasyonun kapsamına bağlı" olacağını söyledi. Macron, "Eğer sivillerin hayatını tehlikeye sokan geniş çaplı bir işgalse, o zaman bunun bir hata olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak, böyle bir operasyonun "uluslararası insancıl hukuka ve hatta savaş kurallarına bile uymayacağını" aktardı.

20.00 İsrail'in ABD'nin talebi üzerine Gazze Şeridi'ne yönelik başlatmayı planladığı kara harekatını ABD bölgeye hava savunma sistemleri kurana kadar ertelediği iddia edildi.

19.50 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin bölgedeki nüfusun yüzde 70'ini oluşturduğunu belirterek Gazze Şeridi'nde 1 milyon 400 bin insanın evlerini terk ederek barınma merkezlerine göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

19.28 GAZZE'YE KARA HAREKATIYLA İLGİLİ BOMBA İDDİA

İsrail'in, Gazze'ye yönelik planladığı kara harekatı öncesi ABD'nin bölgedeki birliklerini korumak için savunma sistemi kurmasını beklemeyi kabul ettiği öne sürüldü.

The Wall Street Journal'ın (WSJ) ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Gazze'ye kara harekatı öncesi İsrail'in, ABD'nin bölgedeki birliklerini korumak için hava savunma sistemleri kurmasını beklemeyi kabul ettiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), bölgede yaklaşık bir düzine hava savunma sistemi kurmaya hazırlandığı ifade edilen haberde, böylece ABD'nin Irak, Suriye, Kuveyt, Ürdün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndekiler de dahil olmak üzere bölgedeki tüm birliklerini füzelerden ve roketlerden korumayı hedeflediğine işaret edildi.

ABD'li yetkililerin, söz konusu savunma sistemlerini kurana kadar İsrail'i beklemeye "ikna ettiği" aktarılan haberde, İsrail'in Gazze'deki sivillere insani yardımın ulaşması ile esirlerin serbest bırakılmasına da planlarında yer verdiği kaydedildi.

Haberde, bölgedeki ABD'li yetkililerin, İsrail'in söz konusu saldırısı başladığında birliklerinin hedef alınacağını düşündüğü ve bunu "büyük endişe kaynağı" olarak nitelediği aktarıldı.

Haberde, ABD'nin askeri birliklerine Irak ve Suriye'de şimdiye kadar 13 saldırı yapıldığı belirtildi.

İsrail kara harekatı hazırlıklarını artırdı. İsrail Başbakanı Netanyahu, sınırda askerlerle bir araya gelip "Zafer kazanacağız" demişti. Savunma Bakanı Gallant ise, "Gazze'yi şu an uzaktan görüyorsunuz ama yakında içeriden göreceksiniz" diyerek tehditte bulundu..

17.41 Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde düzenlediği son saldırılarda, 11 Filistinlinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyindeki Tel el-Zater bölgesini hedef aldığı aktarıldı.

İsrail bombardımanının Filistinlilerin evlerinde büyük yıkıma yol açtığı kaydedilen açıklamada, sağlık ekiplerinin bombalanan bölgeye müdahale ettiği belirtildi.

Saldırıda 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

16.25 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında 7-24 Ekim tarihlerinde sağlık hizmetlerine yönelik 171 saldırı düzenlendiğini bildirdi.

DSÖ, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim'den 24 Ekim'e kadar İsrail'in sağlık hizmetlerine yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Rapora göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık hizmetlerine toplam 171 saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda 16'sı görev başında olan sağlık çalışanı dahil 493 kişi hayatını kaybetti ve 387 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırılarının 96'sı işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da, 75'i ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde gerçekleşti.

Bu saldırılardan 34 sağlık merkezi etkilenirken, 24 ambulans da zarar gördü. Raporda, sağlık hizmetlerinin ve sivillerin korunmasına yönelik çağrı da yapıldı.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E TEPKİ
14.12 İsrail tarafından Gazze'de katledilen Filistinlilerin sayısı 6 bin 546'ya yükseldi.

12.30 Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ey İsrail; sen bir örgüt olabilirsin. Çünkü bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ve Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve bir mücahitler grubudur'' dedi.

11.56 Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir

GAZZE'YE SALDIRMANIN BEDELİ
10.20 İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, savaşın ülkeye doğrudan maliyetinin günde yaklaşık 1 milyar şekel (246 milyon dolar) olduğunu belirtiyor.

19 GÜN SONRA İLK KEZ

10.00 Hizbullah lideri Hamas ve İslami Cihad liderleriyle görüştü. Hizbullah'a ait El Manar kanalına göre Hasan Nasrallah, Hamas'ın lider yardımcısı Salih el Aruri ve İslami Cihat şefi Ziad el Nakhala ile ittifaklarının Gazze'de "direniş için gerçek bir zafer elde etmek" için yapılması gerekenler hakkında görüştü.

09.45 Suriye, İsrail saldırısında 8 askerinin öldüğünü duyurdu. Suriye devlet medyasına göre İsrail'in güneydeki Daraa vilayetindeki askeri mevzilere düzenlediği saldırılarda sekiz Suriye askeri öldü, yedi asker de yaralandı. Suriye devlet haber ajansı SANA, saldırının Çarşamba günü yerel saatle 01.45 civarında gerçekleştiğini bildirirken İsrail ordusu ise Suriye hedeflerine saldırdığını doğruladı.

09.00 Gazze'deki hastanelerde acil servis dışındaki bölümler kapatıldı.

İSRAİL SABAHA KADAR GAZZE'YE ÖLÜM KUSTU
07.20 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 19'uncu gününde de sabaha dek aralıksız devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu ölenler ve yaralananlar oldu.

İsrail savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Ferec Mescidi çevresine, Han Yunus'un doğusundaki Beni Sehile, Zeytun mahallelerine, İtalyan gökdeleni yakınındaki bir eve, Kudüs Hastanesi yakınındaki el-Helis Apartmanı'na yönelik saldırılar düzenledi.

Öte yandan bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Gazze'deki Han Yunus kentinin güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde "Büyük Ailesi"ne ait ev hava saldırısında bombalandı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Yine Aksa Televizyon kanalı, Gazze'deki el-Cela caddesi üzerindeki Hıttin Camii'nin İsrail savaş uçakları tarafından bombalandığını duyurdu.

Gazze Şeridi'nin Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde, Ebu Suud Ailesi'nin evi İsrail uçakları tarafından bombalandı. Ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.


05.30 Kanada da Gazze'de ateşkese karşı çıktı

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, "Bir terör örgütünün uluslararası hukuka veya herhangi bir ateşkes çağrısına saygı göstereceğine dair hiçbir beklentim yok.

Açıkçası Hamas'ın sadece İsrail'e değil, dünyaya yönelik bir tehdit olarak ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.


00.01 İsrail yine sivilleri hedef aldı. Han Yunus'ta 4 bin kişinin sığındığı Filistin Kızılayı merkezi vuruldu.

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