DAKİKA DAKİKA SOYKIRIM | İşgalci İsrail’in katliam tankları Gazze’ye girdi! ABD’de ’İsrail çatlağı’ Senato’ya sıçradı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de sıklıklı vuruyor. YAKIT YOK, ELEKTRİK YOK, ÖLÜM VAR... SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ Abluka altındaki Gazze'de insani durum da kötüleşiyor. Sınırlı sayıda yardım tırının Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor. Gazze'ye yakıt girişine izin verilmezse, hastaneler bu geceden itibaren hizmet veremez hale gelecek. İsrail ordusu ise bir kez daha Gazze'ye yakıt verilmeyeceğini açıkladı.

Sivilleri ve yerleşim yerlerini günlerdir aralıksız fosfor bombalarıyla vuran gözü dönmüş Tel Aviv , Gazze'de bulunan hastanelere bile saldırdı. El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alan kalleş saldırıda aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

Soykırımcı İsrail , ABD'nin kesintisiz desteğinin gölgesinde Gazze 'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor.

Gazze Şeridi'nde temel ihtiyaçların karşılanması için günlük 100 TIR dolusu malzemeye ihtiyaç olduğu vurgulanıyor. Saldırılar öncesinde Gazze'ye günde 500'ün üzerinde TIR giriş yapıyordu.

Aksi takdirde Gazze 'deki hastanelerin bu geceden itibaren hizmet veremez hale geleceği konusunda uyardı.

Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımların sadece bölgenin güneyinde dağıtılacağını açıklayan İsrail ordusu, yakıt geçişine izin verilmeyeceğini de yineledi.



İşte dakika dakika yaşananlar...



05:32 İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE ŞERİDİ'NDE BİR CAMİYİ DAHA BOMBALADI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları, 21'inci gününde de devam etti.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'ndaki el-Ebyad Camisi'ne düzenlenen hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Birkaç füzeyle hedef alınan el-Ebyad Camii yıkıldı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Han Yunus, Eş-Şati Mülteci Kampı ve kentin çeşitli bölgelerinde sivillerin evlerini hedef aldı.

02:02 İSRAİL: GAZZE'YE KARA HAREKATI ŞARTLAR UYGUN OLDUĞUNDA BAŞLAYACAK

İsrail'in Tel Aviv kentinde basın açıklamasında konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail güçlerinin Hamas'a karşı savaşta bir sonraki adımlara hazırlandığını belirterek, "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak." dedi.



23:48 Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 29 bin konutun tamamen yıkıldığını, en az 2 bin kişi için enkaz altında oldukları yönünde ihbar alındığını duyurdu.

23:19: TEL AVİV'DEN SİREN SESLERİ YÜKSELİYOR

Gazze'den Tel Aviv'e art arda roket fırlatıldı. Tel Aviv'de bazı noktalara düşen roketler yangına neden olurken, elektrik direklerinin zarar görmesi nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

23:13: Avrupa Birliği (AB), İsrail'in günlerdir bombaladığı Gazze'de insani durumun endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi suretiyle bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu.

23:12: ABD, ORTA DOĞU'YA 900 ASKER GÖNDERECEK

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Orta Doğu'ya yaklaşık 900 asker gönderileceğini açıkladı.

22:55: HAMAS'TAN YENİ AÇIKLAMA

Hamas Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Heniyye "Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesi tüm bölgeyi kontrolden çıkaracak; hatta şu anda bölge oldukça gerilmiş durumda. El Aksa Tufanı operasyonu, halkımız ve tüm ümmet için tarih yazacak. Gazze'ye yönelik saldırıların 20. gününde Gazze'deki direnişin çok iyi durumda olduğunu teyit ediyoruz. İsrail ordusu, uğradığı ağır yenilgi sonrası toparlanamayacak" ifadelerini kullandı.

22:15: Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin aileleri, yakınlarının kurtarılması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde protesto düzenledi.

Protestoya katılan yüzlerce kişi, "Çocuklarımızı kurtarın", "Onları hemen eve getirin" ve "Kalplerimiz Gazze'de esir" yazılı pankartlar taşıdı.

İbranice haber sitesi "Ynet"e göre, televizyon sunucusu eski futbol yıldızı Eyal Berkowitz, İsrail ordu mensuplarının, vatandaşların ve esirlerin geleceğinden endişe ettiğini vurgulayarak, Gazze'de kara harekatına karşı olduğunu söyledi.

Berkowitz, kara harekatının "500 askerin daha ölmesi, 200 askerin daha esir alınması ve esirlerin de ölmesi anlamına geleceğini" ifade etti.

21:47 İSRAİL ORDUSU, 4 HAMAS YETKİLİSİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DUYURDU

İsrail ordusu ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak yazılı açıklamada, Hamas'a bağlı üst düzey 4 yetkilinin hava saldırılarıyla öldürüldüğü belirtildi.