A Haber canlı yayında çatışma sesleri!

Katil İsrail ordusu Gazze'yi adeta yerle bir etmeye devam ediyor. A Haber ekibi de sıcak bölgeden gelişmeleri aktarıyor. A Haber muhabiri Ata Gürbüz Kurşun, canlı yayında yaptığı açıklamalarda, çatışma seslerini duyulduğunu belirterek, "Gazze'nin Kuzeyi İsrail ordusu topçu birlikleri tarafından vuruluyor. Ve zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanıyor. Gazze'nin sıfır noktasındayız. Hemen ötesi Gazze sınırı. Hal böyle olunca Güney'den Kuze'e bir göçten söz ediliyor. Ve şuan ise çatışma sesleri duyuluyor." ifadelerini kullandı.