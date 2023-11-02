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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023, 17:18 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023, 17:39

Katil İsrail, Cibaliye ve Bureij mülteci kamplarını vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail'in, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na düzenlediği 3’üncü saldırısında 29, Bureij Mülteci Kampı’ndaki saldırısında ise 15 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail ordusu, daha önce 2 kez hava saldırısı düzenlediği Cibaliye Mülteci Kampı'nı yeniden vurdu. Mülteci kampında binlerce kişinin sığındığı BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı bir okula düzenlenen hava saldırısında 27 Filistinli hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Cibaliye Mülteci Kampı'nda bir aracı hedef almasının ardından 2 kişi hayatını kaybetti.

BUREİJ MÜLTECİ KAMPI'NA SALDIRI: 15 ÖLÜ

İsrail, Gazze Şeridi'ne aralıksız düzenlediği saldırılara devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'na yaptığı hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 15 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

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