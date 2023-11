CANLI TAKİP | İşgalci İsrail’e Kassam darbesi: Kara saldırısına başlayan katliam ordusu geri püskürtülüyor! İletişim ve internet tamamen kesildi

12.22 Hamas'ın Gazze'deki sözcüsü Hazem Kasım, İsrail tanklarının Gazze şehrinin dış mahallelerine yaklaştığına dair haberleri doğruladı. El Cezire'ye konuşan Kasım, "Filistin direnişi Salah El Din Caddesi'ndeki İsrail tanklarına saldırdı" dedi. İsrail tanklarının daha önce hava saldırılarıyla Gazze'nin güneydoğusundaki bir bölgeyi yok ettikten sonra işgal ettiğini hatırlatan Kasım, "Filistin direnişi, İsrail'in kara işgali girişimlerine karşı her zaman hazırdır." dedi.

BİNLERCE ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ

11.15 Save the Children, son üç haftada Gazze'de öldürülen çocukların sayısının, 2019'dan bu yana her yıl dünya çapındaki çatışmalarda ölenlerin toplamından daha fazla olduğunu söyledi. Save the Children'ın açıkladığı rakamlara göre 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 3 bin 324, işgal altındaki Batı Şeria'da ise 36 çocuk hayatını kaybetti.

Save the Children, BM Genel Sekreteri'nin çocuklar ve silahlı çatışmalarla ilgili raporlarına göre, 2022'de 24 ülkede toplam 2.985, 2021'de 2.515 ve 2020'de 2.674 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.