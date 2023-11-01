CANLI TAKİP | İşgalci İsrail’e Kassam darbesi: Kara saldırısına başlayan katliam ordusu geri püskürtülüyor! İletişim ve internet tamamen kesildi

17:45 Gazze Sivil Savunma Müdürü Ahmed el-Kahlout yaptığı açıklamada, Cibaliye Mülteci Kampı'nın tamamen yok edildiğini belirterek, "Bu binalarda yüzlerce vatandaş yaşıyor. İşgal hava kuvvetleri bu bölgeyi ABD yapımı altı bombayla yerle bir etti. Bu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son katliamı" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi 'ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'nı vurduğunu doğruladı. Hagari, saldırıda Hamas'ın üst düzey isimlerinden İbrahim Biari'nin hedef alındığını ve öldürüldüğünü açıklayarak, Biari'yi tüm kuzey Gazze'deki çatışmaları denetleyen komutan olarak nitelendirdi.

16.50 İsrail Gazze 'de mülteci kampını vurdu. En az 50 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hamas ise İsrail'in saldırısına karşılık olarak Aşdot'u hedef aldıklarını duyurdu.

ÖLÜ VE YARALILAR HALA SAYILIYOR Endonezya Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin hala sayıldığını bu nedenle kaç kişinin saldırıda öldürüldüğünü net olmadığı belirtilerek, "Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastane yarın akşam tamamen çalışmayı durduracak" denildi. Yerel kaynaklar, öldürülenlerin çoğunun aynı aileden olduğunu belirtirken, enkaz altında kalanları arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.





İSRAİL SALDIRIDA 1.000 KG AĞIRLIĞINDA 6 BOMBA ATTI

Öte yandan İsrail uçakları, Gazze'deki Cebeliye kampındaki yerleşim alanına her biri 1.000 kg ağırlığında olan 6 bomba atarak kampı yok etti.

AŞKELON'A FÜZE YAĞMURU

16.16 Gazze'de el Kassam Tugayları ile işgalci İsrail güçleri arasında şidddetli çatışmalar devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugayları, Tel Aviv'in ardından Aşkelon'u da füze yağmuruna tutuyor.

16.06 Yemen'de faaliyet gösteren Husilerin askeri sözcüsü Ahmed Sarie, İsrail'deki hedeflere balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lar fırlattıklarını, bunun üçüncü operasyon olduğunu ve İsrail saldırganlığına kadar bu operasyonları sürdürmeyi planladıklarını açıkladı.

16.02 İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail topraklarına tanksavar füzelerinin ateşlendiğini bildirdi. Saldırılara karşılık verdiğini belirten İsrail ordusu, tanksavar füzeleri fırlatmayı planlayan başka bir savaşçı grubunu vurduğunu söyledi.

Açıklamada, "Ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Metula bölgesinde son saatte devreye alınan alarmın ardından Lübnan topraklarından İsrail'e geçmeyen iki başarısız fırlatma tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

TEL AVİV'E KASSAM DARBESİ

15.38 El Kassam Tugayları, Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv'i bombaladı. İsrail'in merkezindeki Tel Aviv, Herzlia, Ramat HaSharon, Ramat Gan, Kfar Saba ve Raanana şehirlerinde roket sirenleri devreye girdi.

İSRAİL GAZZE'DE KARADAN YÜRÜYOR

15.25 Soykırımcı İsrail Gazze'de kara saldırılarına devam ediyor. Yoğun hava saldırıları ve kitlesel bombardıman, Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneye bağlayan altyapıya zarar verdi. Bu durum insanların ihtiyaç duydukları temel malzemeleri Gazze'ye girmesine izin verilen insani konvoylardan almasını zorlaştırıyor. Durum karmaşık ve Gazze'ye girip insanlara ulaşmak için temel malzemelere ciddi ihtiyaç var.

İsrail tankları Gazze'nin kuzey kısmından ve doğudan iki ana yola ulaşmaya çalışırkeN önümüzdeki saatlerde Gazze Şehri'nde bir sıkışma yaşanacak gibi görünüyor: Salah al-Din Caddesi ve el-Raşid. Bu da Gazze'nin kuzeyinin güneyden ayrılmasına yol açacaktır.

Ancak engelli iletişim ağı, Gazze Şehri ve kuzeyden en son bilgilerin alınmasını oldukça zorlaştırıyor.

13.43 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 8525'e yükseldi.

13.15 El Kassam Tugayları, El Twam bölgesinde ilerleyen tanklara saldırdığını ve aynı zamanda bir binanın içindeki "İsrail kuvvetini" ortadan kaldırdığını duyurdu.. Ayrıca iki buldozer ve kara kuvvetlerini taşıyan iki aracın da hedef alındığı belirtildi.

13.12 El Kassam Tugayları Gazze'nin kuzeyinde ilerleyen 35 kişilik İsrail askerine pusu kuruldu.

13.00 Yemen'in İran destekli Husi isyancıları, Gazze'deki savaşına misilleme olarak İsrail'e insansız hava araçları fırlattıklarını kabul etti. Husi hükümetinin başbakanı Abdülaziz bin Habtour, AFP haber ajansına "Bu insansız hava araçları Yemen eyaletine ait" dedi. Daha önce İsrail'e yaklaşırken Kızıldeniz üzerinde bir insansız hava aracı düşürülmüştü.

12.56 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki baskınlarda aranan 38 şüphelinin tutuklandığını ve silahlara el konulduğunu açıkladı. Ordunun operasyonlar sırasında İsrail istihbarat servisleriyle iş birliği yaptığını belirten X, baskınlarda tutuklanan sekiz kişinin Hamas üyesi olduğunu ekledi.

İSRAİL SİVİL -SAVAŞÇI AYRIMI YAPMAYACAK

12.40 İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze'de meskun mahallelere girdiğinde sivilleri hedef almaya devam edecek. Salah El-Din otoyolunun güneyine doğru yaklaşan soykırımcı İsrail güçlerinin meskun mahallerele girmesi ile ağır sivil kayıplar yaşanmasından endişe ediliyor.

Al-Thani, İsrail'in 2,3 milyondan fazla sivilin yaşadığı kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamasının savaş kurallarını çiğnediğini söyledi.

"Bu tür davranışları destekleyen net bir askeri strateji yok. Savaşı belirleyen kurallar, düzenlemeler ve normlar vardır. Bildiğim kadarıyla İsrail'in davranışını destekleyen hiçbir şey görmedim" dedi.

11.35 İsrail hava saldırısı gıda malzemelerinin depolandığı depoyu vurdu. Soykırımcı İsrail Tel el-Hawa bölgesinde sivillerin ateş yakmak ve yemek pişirmek için kullandıkları gıda malzemeleri ve malzemeleri depolayan depoları hedef aldı.

10.50 Reuters haber ajansına göre iki silahlı insansız hava aracı Irak'ın batısında ABD güçlerine ve diğer uluslararası güçlere ev sahipliği yapan Ayn el Esad hava üssünü hedef aldı. Salı günü erken saatlerde yapılan saldırıda herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD güçlerine yönelik saldırılarda artış yaşandı. İran'a bağlı Iraklı silahlı gruplar, Washington'un İsrail'i desteklemek için müdahale etmesi halinde ABD'nin çıkarlarını füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almakla tehdit etti.

09.36 İşgalci İsrail, Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarına devam ediyor.

08.55 Soykırımcı İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 31 gazeteci öldürüldü. New York merkezli insan hakları grubuna göre bu gazetecilerin 26'sı Filistinli, dördü İsrailli ve biri de Lübnanlıydı.

Sekiz gazetecinin yaralandığı, dokuz gazetecinin de kaybolduğu veya gözaltına alındığını bildiren grup, son saldırılarda 1992'den bu yana yaşanan diğer çatışmalarda olduğundan daha fazla basın mensubunun öldüğünü belirtti.

07.55 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'daki Aroura kasabasında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri'nin ailesinin evine baskın düzenlediğini ve ardından burayı havaya uçurduğunu bildirdi. Aroura'ya yapılan baskında herhangi bir kayıp olup olmadığı henüz bilinmiyor.

El-Arouri, Aksa Tufanı Operasyonu'nun ana planlayıcılarından biri olarak kabul ediliyor. Uzun süredir boş olan evi yaklaşık 10 gün önce İsrail güçleri ele geçirmişti. İsrail'in en çok arananlar listesinde yer alan Aruri'nin Lübnan'da olabileceği düşünülüyor. Amerikalılar 2018'de Auri'nin nerede olduğuna dair bilgi verenlere 5 milyon dolar ödül teklif etmiş fakat Aruri hiçbir zaman yakalanmamıştı.

07.48 Gazze hükümeti: Gazze'ye 18 bin ton bomba atıldı, bu Hiroşima'ya atılanın bir buçuk katı

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne 18 bin ton bomba attığı, bunun İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan bombanın bir buçuk katı gücünde olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının Gazze'de yol açtığı yıkıma ilişkin bilgi verdi.

01:28 İsrail hükümetine bağlı bir bakanlığın, Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon kişinin, Mısır'ın büyük bölümü çöl olan Sina Yarımadası'na nakledilmesini öngören bir savaş önerisi hazırladığı ortaya çıktı.

İsrail'de politika belirlemeyen ancak araştırma yapan İstihbarat Bakanlığı, 13 Ekim tarihli onaylı belgesinde, Gazze'deki sivillerin Mısır'a zorla göç ettirilmesinin "olumlu ve uzun vadeli stratejik sonuçlar doğuracağını" öne sürdü.