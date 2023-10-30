İşgalci İsrail hastaneleri hedef alıyor! 55 bin hamile kadın zor durumda

HASTANE ÇEVRESİNİ HEDEF ALDI

Filistin Kızılayı İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesini bombalayacakları tehdidinde bulunduğunu bildirdi. Hastanenin çevresinin vurulduğu kaydedildi. İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesi'ni hedef alma seçeneğinin halen masada olduğunu açıkladı. Kızılhaç, Gazze'deki sivillerin korunması için acil çağrıda bulundu.

YOLCU OTOBÜSÜNÜ VURDU

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yolcu otobüsünü bombaladı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 302 artarak 8 bin 5'e yükseldiği kaydedildi. Ölenlerin 3 bin 342'sinin çocuk, 2 bin 62'sinin ise kadın olduğu aktarıldı.





İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat servislerini sorumlu tutan ve yoğun tepki çeken sözleri nedeniyle 'hata yaptığını' belirterek özür diledi. İsrail Başbakanı, önceki akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı bir süre sonra silmişti.

HAMİLE KADINLAR KALACAK YER BULAMIYOR

Gazze'de insani kriz giderek derinleşirken, hamile kadınlar da doğum sürecinde kalacak yer bulmakta zorlanıyor. Şifa Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Fadia Malhis, "Gazze Şeridi'nde 55 bin hamile kadın var ve bunlardan 5 bin 500'ünün gelecek hafta zor şartlar altında doğum yapması bekleniyor" dedi. Kız kardeşinin doğum sürecindeki zorluklarını anlatan Selva Zeyneddin, "Büyük zorluklarla Şifa Hastanesi'ne ulaştık. Araç yok ve İsrail bombardımanı devam ediyordu" dedi. Zeyneddin, hastanede kalacak yer bulamadıklarını dile getirdi.