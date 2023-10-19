ABD’den katliamcı İsrail’e yeni destek paketi! İşgal altındaki Gazze’de soykırım planı için 10 bin asker

Hamas'ın komuta merkezlerini, silahlarını ya da iletişim tünellerini yerleşim alanlarına kurduğunu iddia eden Biden, "Bu trajedide öldürülen veya yaralanan aileler için büyük üzüntü duyuyorum. Gazze halkının gıdaya, suya, ilaca ve barınağa ihtiyacı var." dedi.

ABD'nin hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da kullanılmak üzere 100 milyon dolarlık insani yardım yapacağını duyuran Biden, "Bu para, Gazze'deki acil ihtiyaçlar dahil, çatışmada yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinliyi destekleyecek." diye konuştu.

Biden, yardımların sınırdan geçmesi için Mısır hükûmetiyle, Birleşmiş Milletler (BM) ve kuruluşlarıyla ile bölgedeki diğer ortaklarıyla "yakın işbirliği" içinde çalıştıklarını bildirdi.

WSJ YARDIMLARI TEK TEK SIRALADI

ABD merkezi Wall Street Journal ise ABD'nin katil İsrail'e yardımlarıyle ilgili bir analiz yayınladı. Haberde, ABD'nin soykırımcı İsrail'e yaptığı yardımlar madde madde sıralandı.





İşte ABD'nin Orta Doğu'daki müttefikine yardım etmek için şu ana kadar gösterdiği çabalardan bazıları:

ABD İSRAİL'E ASKER Mİ GÖNDERİYOR?

ABD merkezli gazete Amerikan'ın ordusunun ilk etapta İsrail'i desteklemek amacıyla yaklaşık 2 bin personeli ve bir dizi birimi yüksek hazırlık durumuna geçirdiğini yazdı. Haberde, bunların savaş görevinde yer almayacağı belirtilse de orduya destek vereceği kaydedildi.

ABD İSRAİL'E KAÇ UÇAK GEMİSİ GÖNDERİYOR?

ABD bölgeye iki uçak gemisi saldırı grubu konuşlandırdığına dikkat çekilen haberde, "Taşıyıcı saldırı grupları tipik olarak yaklaşık 5.000 asker ve kadından, en az bir füze kruvazöründen, en az iki destroyerden ve savaş uçakları dahil düzinelerce uçaktan oluşuyor. USS Gerald R. Ford ve taşıyıcıya eşlik eden gemiler halihazırda bölgede bulunuyor ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, altı aylık konuşlandırmanın sonuna yaklaşan saldırı grubunun kalış süresini Salı günü uzattı. USS Dwight D. Eisenhower liderliğindeki ikinci bir uçak gemisi saldırı grubunun yaklaşık iki hafta içinde Doğu Akdeniz'e ulaşması bekleniyor. Austin, konuşlandırmaların "İsrail'e karşı düşmanca eylemleri veya bu savaşı genişletmeye yönelik çabaları caydırmayı" amaçladığını söyledi." denildi.

BU HAFTA İSRAİL'E ULAŞACAK!

Wall Street Journal'ın aktardığına göre ABD'li bir savunma yetkilisi pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin şu anda Kızıldeniz yakınlarında faaliyet gösteren amfibi saldırı gemisi USS Bataan'ı da Amerikalıların tahliyesin yardımcı olmak için İsrail kıyılarına gönderdi. 26'ncı Deniz Seferi Birimi üyelerini taşıyan Bataan'ın bu hafta İsrail yakınlarına ulaşması bekleniyor.

ABD ORTA DOĞU'YA ASKER Mİ YIĞIYOR?

Wall Street Journal'ın iddiasına göre ABD Orta Doğu'da konuşlanmış olan ve bölgede konuşlanmak için hazırlanma emri alan 2 bin askere 10 bin asker daha takviye yapacak.

Biden'ın desteğini alan İsrail, ABD'nin yardımları ile Demir Kubbe savunma sistemini yenileyecek ve mühimmatını artıracak.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçtiğimiz salı günü İsrail'i ziyaret etti ve ABD'nin Orta Doğu'daki en üst düzey askeri komutanı Erik Kurilla ile görüşerek ABD'nin İsrail'e verdiği desteği vurguladı.

ABD'li yetkililer, Hamas'ın elinde tuttuğu 200 rehinenin serbest bırakılması için müzakere amacıyla Katar, Türkiye ve Hamas'la bağlantısı olan diğer ülkelerden yardım istiyor. Öte yandan ABD Başkanı Biden ise rehinelerin Hamas'tan kurtarılması için İsrail'e uzman gönderiyor. ABD, İsrail'e verdiği desteğin amacının rehineleri kurtarmak olduğunu iddia etse de Orta Doğu'ya asker yığmasının sebebinin rehinelerden de sözde "İsrail'i saldırılardan kurtarmaktan" da öte olduğu çok açık.