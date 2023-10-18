Soykırımın ortağı ABD, katil İsrail için 6. Filo komuta-kontrol gemisi USS Mount Whitney’i Doğu Akdeniz’e gönderiyor





ABD'DEN KONTROL GEMİSİ

Daha önce 2 tane uçak gemisini gönderen ABD bu sefer de katil İsrail için 6. Filo komuta-kontrol gemisi USS Mount Whitney'i Doğu Akdeniz'e gönderceğini duyurdu.





USS MOUNT WHİTNEY ÖZELLİKLERİ

USS Mount Whitney (LCC-20) ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Blue Ridge Sınıfı bir Komuta Gemisi'dir. Amerikan 6. Filosu'nun komuta ve kontrol gemisi görevini yürüten Mount Whitney aynı zamanda merkezi Lizbon'da bulunan NATO Müttefik Kuvvetler Komutanlığı ve NATO Taarruz Gücü Komutanlığı bünyesinde de hizmet vermektedir.