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Son dakika: İsrail'de Gazze anketi! Seçmenin yüzde 66'sı Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor

Son dakika haberleri... İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki soykırımı devam ederken ülkede yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 66'sı yaşananlardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 15:46 Güncelleme 23 Ekim 2023, 15:46
Son dakika: İsrail’de Gazze anketi! Seçmenin yüzde 66’sı Binyamin Netanyahu’nun istifa etmesini istiyor

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 1442 kişinin katıldığı bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.

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Söz konusu araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 75'i 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa Tufanı saldırılarında yaşanan İsrail'deki güvenlik açığından Başbakan Netanyahu'nun sorumlu olduğuna inanıyor.

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Ankete katılanların yüzde 66'sı savaşın ardından Netanyahu'nun istifasını isterken, yüzde 64'ü savaştan sonra İsrail Meclisinin feshedilmesini ve genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor.

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Önceki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'a oy verdiğini belirtenlerin yüzde 45'i de savaşın hemen ardından seçimlerin yapılmasını istiyor.

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Yedioth Ahronoth gazetesi, bugün yayınlanan bir haberinde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki güncel gelişmeler konusunda Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi yaşandığını yazmıştı.

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Haaretz gazetesinde dün çıkan haberde de Netanyahu'nun 7 Ekim'deki saldırıların tahmin edilememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı belirtilmişti.

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