Son dakika: Filistinli gazeteci Yara Eid’den İngiliz SKY News sunucusuna canlı yayında insanlık dersi: Durduk yere ölmediler öldürüldüler

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze 'de soykırım yapıyor. Kadın-çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail bugün Gazze Şeridi 'ne girdi. Katliamın 17. gününde Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 700 olduğunu duyurdu. Üstelik hayatını kaybeden Filistinler arasında 2 bine yakın da çocuk vardı.

BATI MEDYASINDA İKİYÜZLÜ İFADELER

İnsanlık sınırları aşan katliamın görüntüleri yürekleri dağlarken İsrail, danışıklı dövüş içinde olduğu Batı medyasıyla kirli bir propaganda çalışması yürütüyor. Saldırılarını başlattığı günden bu yana sivil saldırılarını örtbas etme çabasıyla birçok Batılı medya kuruluşuyla ittifak içinde olan İsrail, kendisi için "mazlum" algısı yaratmaya çalışıyor.

Ölen İsrail askerleri için "öldürüldüler" kelimelerini kullanırken hayatını kaybeden Gazzeli siviller için "öldü" ifadesini kullanmayı tercih eden birçok Batılı kuruluş, adeta İsrail'in işlediği insanlık suçlarını örtbas etmek için çalışıyor.

CANLI YAYINDA İNSANLIK DERSİ VERDİ

Batı medyasının bu kirli oyununa dikkat çeken sözler ise 23 yaşındaki Filistinli gazeteci ve aktivist Yara Eid'den geldi. İngiliz SKY News kanalının canlı yayınına bağlanan Eid, İsrail'i masum göstermeye çalışan muhabire adeta gazetecilik dersi verdi.