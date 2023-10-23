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Son dakika: Filistinli gazeteci Yara Eid'den İngiliz SKY News sunucusuna canlı yayında insanlık dersi: Durduk yere ölmediler öldürüldüler

İsrail 7 Ekim’den bu yana sivilleri katlederken Batı medyası da soykırıma çanak tutuyor. Batı medyasının bu danışıklı dövüşüne tepki gösteren Filistinli gazeteci Yara Eid, İngiliz SKY News kanalında katıldığı bir canlı yayında İsrail'i masum göstermeye çalışan muhabire adeta gazetecilik dersi verdi. Eid, sunucunun İsrail yanlısı kelime oyununa tepki göstererek “Siz ilk konuştuğunuzda ' bin 400 İsrailli öldürüldü, 4 binden fazla da Filistinli öldü' dediniz. Bence dilin kullanımı çok önemli. Gazeteci olarak neler yaşandığına dair ahlaki bir sorumluluğumuz var. Filistinliler durduk yere ölmedi. Öldürüldüler” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 12:04 Güncelleme 23 Ekim 2023, 12:32
Son dakika: Filistinli gazeteci Yara Eid’den İngiliz SKY News sunucusuna canlı yayında insanlık dersi: Durduk yere ölmediler öldürüldüler

Katil İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım yapıyor. Kadın-çocuk demeden sivillerin üzerine bomba yağdıran İsrail bugün Gazze Şeridi'ne girdi. Katliamın 17. gününde Filistin Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 700 olduğunu duyurdu. Üstelik hayatını kaybeden Filistinler arasında 2 bine yakın da çocuk vardı.

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BATI MEDYASINDA İKİYÜZLÜ İFADELER
İnsanlık sınırları aşan katliamın görüntüleri yürekleri dağlarken İsrail, danışıklı dövüş içinde olduğu Batı medyasıyla kirli bir propaganda çalışması yürütüyor. Saldırılarını başlattığı günden bu yana sivil saldırılarını örtbas etme çabasıyla birçok Batılı medya kuruluşuyla ittifak içinde olan İsrail, kendisi için "mazlum" algısı yaratmaya çalışıyor.

Ölen İsrail askerleri için "öldürüldüler" kelimelerini kullanırken hayatını kaybeden Gazzeli siviller için "öldü" ifadesini kullanmayı tercih eden birçok Batılı kuruluş, adeta İsrail'in işlediği insanlık suçlarını örtbas etmek için çalışıyor.

Filistinli gazeteci Yara Eid'den SKY News'e insanlık dersi

CANLI YAYINDA İNSANLIK DERSİ VERDİ
Batı medyasının bu kirli oyununa dikkat çeken sözler ise 23 yaşındaki Filistinli gazeteci ve aktivist Yara Eid'den geldi. İngiliz SKY News kanalının canlı yayınına bağlanan Eid, İsrail'i masum göstermeye çalışan muhabire adeta gazetecilik dersi verdi.

"ÖLDÜRÜLENLER SİVİL"
Eid, SKY News muhabirinin "Hamas'ın İsrail'e saldırı başlatmasının üzerinden 2 hafta geçti. Şu ana kadar bin 400 insan öldürüldü. Filistinli yetkililere göre de 4 binden fazla kişi öldü." sorusuna oldukça sert sözlerle karşılık verdi.

Eid, "Yakın ailemden 30 kişiyi kaybettim. Sivillerdi ve silahlı bir grubun üyesi de değillerdi. Bunlardan 17'si daha çocuktu. En yakın arkadaşım, aynı zamanda gazeteciydi, 7 Ekim'de İsrailliler tarafından Gazze sınırında öldürüldü. Sınırda haber yapıyordu ve üzerinde PRESS yazan medya yeleği ve kaskı vardı.

"FİLİSTİNLİLER DURDUK YERE ÖLMEDİ"
Siz ilk konuştuğunuzda ' bin 400 İsrailli öldürüldü, 4 binden fazla da Filistinli öldü' dediniz. Bence dilin kullanımı çok önemli. Gazeteci olarak neler yaşandığına dair ahlaki bir sorumluluğumuz var. Filistinliler durduk yere ölmedi. Öldürüldüler. Bir soykırımın kurbanı oldular ve bu 75 yıldır sürüyor.

Ayrıca bu 'Hamas-İsrail Savaşı' dediniz. Böyle etiketlemek çok yanıltıcı. Bu sanki iki eşit güç algısı veriyor ancak İsrail işgalci güç. Aynı zamanda Gazze'de milyonlarca insanın canını koruma sorumluluğu var. Fakat görüyoruz ki ölenlerin 1700'ü çocuk! Yani bu savaş Hamas'a karşı değil.

"HAMAS'IN OLMADIĞI YERLERDE DE SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR"
Açıkça görüyoruz ki TV'ye çıkan birçok İsrailli isim bunun Gazze'deki sivil Filistinlilere karşı yapılığını söylüyor. Hamas'ın olmadığı bir yer düşünelim, Batı Şeria gibi, Filistinliler öldürülüyor. Açıkça görüyoruz ki TV'ye çıkan birçok İsrailli isim bunun Gazze'deki sivil Filistinlilere karşı yapılığını söylüyor. Hamas'ın olmadığı bir yer düşünelim, Batı Şeria gibi, Filistinliler öldürülüyor, arazilerine el konuluyor, soykırıma uğruyor ve sebepsiz hapse atılıyorlar. 5200'den fazla Filistinli İsrail hapishanelerinde. Bunların 170'i de çocuk.

"KONUYU 7 EKİM'E İNDİRGEMEYİN"
Yani bunu 'Ne olduysa 7 Ekim'de oldu' gibi yansıtamazsınız. verilemez. 75 yıllık işgal ve Filistinlilerin soykırımıdır. Bir gazeteci olarak ne olduysa olduğu gibi vermen lazım. Özür dilerim ama yine konuyu 7 Ekim'le sınırlı tutmanız algıyı çarpıtıyor. Hadi 2021'den, 2014'ten, Filistinlilere ve Gazze'ye yapılan baskıdan konuşalım." ifadelerini kullandı.

SOYKIRIMDA HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİLERİN SAYISI HER GÜN ARTIYOR
İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 400'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kentteki tıp kaynaklarından aktardığı bilgilere göre, ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.

WAFA'ya göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli sayısı 4 bin 700'e yükseldi.

Gazze'ye yönelik yürütülen saldırıların 16'ncı gününde, İsrail savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eşzamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen bombardımanlarda, en az 25 katliam gerçekleştirdi.

Kentin birçok bölgesine, havadan ve karadan yürütülen saldırılar sonucu bir günde 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Tıp kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail saldırıları sonucu pazar günü, Han Yunus Mülteci Kampı'nda 44, Rafah'ta 57, kentin orta kesiminde 168, Gazze kent merkezinde 66, kuzey bölgesinde 44 Filistin vatandaşı yaşamını yitirdi.

Mısır sınırı yakınındaki Rafah kentinde bir eve düzenlenen saldırıda, ev halkından 6 kişi ölürken, 11 kişi de çeşitli şekillerde yaralandı.

Karara Mahallesi'nde hedef alınan Ebu Hubeys ailesinin evinde 5 kişi öldü.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Miğraka bölgesindeki bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu 4 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Cibalya Mülteci Kampı'ndaki iki eve ve bölgedeki el-Albani Mescidi'ne düzenlenen birçok hava saldırısı sonucu 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

WAFA'nın Sağlık Bakanlığı'ndan aktardığı bilgiye göre, işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bazı mahalleleri haritadan tamamen sildi; enkaz haline getirdiği bölgelerde, "bazı ailelerin tüm fertlerine yaşamıyor kaydı düşülmesine" neden oldu.

Öte yandan, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Şifa Hastanesi ve Kudüs Hastanesi çevresini de hedef aldı.

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçuları, bazı bölgelere eşzamanlı saldırılar gerçekleştiriyor. Saldırılara maruz kalan bölgelere ulaşan sivil savunma ekipleri oldukça kısıtlı imkanlarla enkazdan yaralıları kurtarmaya ve cesetleri çıkarmaya çalışıyor.

Yıkılan binaların enkazında, durumu henüz bilinmeyen çok sayıda insan bulunduğu kaydediliyor.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 24 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

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