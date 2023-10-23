İsrail’in soykırımını anlatan Mısırlı siyaset bilimciye Alman linci! Bild resmen açık hedef haline getirdi

"Şu anda Gazze'de insanlar ölüyor. Bu İsrail'in uyguladığı kolektif bir cezadır. Gazze halkı Hamas yönetimi altında acı çekti, şimdi bunun için cezalandırılıyor." dedi. Salah'ın bu sözlerin devamında İsrail'e yönelik "Hamas'ı durdurmak için Gazze'deki insanlarla birlikte çalışmak yerine kolektif bir ceza veriyorsunuz. Bir halkın suyu, benzini, hiçbir şeyi olmadığı için açlığa mahkum edilmesi… Ölüyorlar, hastanelerde yardım yok, bu tam anlamıyla bir savaş suçudur." şeklindeki ifadelerini "inanılmaz suçlama" olarak tanımlayan Bild, Mısırlı yazarı resmen hedef gösterdi.

Alman Bild dergisi, Mısır lı siyaset bilimci Hoda Salah'ın İsrail 'in savaş suçlarını canlı yayında anlatmasını "Anne Will'de skandal" başlığı ile duyurdu ve "Yazar İsrail'i savaş suçlarıyla itham etti ve moderatör itiraz etmedi" ifadeleri ile resmen açık hedef haline getirdi.

İSRAİL'İ AKLAMAK İÇİN NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Soykırımcı İsrail'e açıkça destek veren Bild, İsrail'in günlerdir Gazze'de işlediği savaş suçlarını yok saydı ve şu skandal ifadeleri kullandı:

Korkunç açıklamalar: İsrail, Hamas teröristlerinin 7 Ekim'de bin 400'den fazla insanı öldürmesinin ardından meşru müdafaa hakkını kullanıyor ve İsrail sivil kayıplarını önlemek için elinden geleni yapıyor. Ayrıca, cumartesi gününden bu yana Mısır sınırı üzerinden Gazze Şeridi'ne yardım malzemeleri ulaşıyor.

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi bomba yağmuruna tutan İsrail, Gazze'de soykırıma imza atıyor. Okul, cami, hastane dinlemeden bombalayan İsrail; Gazze'de suyu ve elektriği kesti. Hiçbir yardım malzemesinin ulaştırılamadığı Gazze'de yaralıların ameliyatları narkoz kullanılmadan yapıldı, yaralılara ilaç sağlanamadı. Refah kapısının açıldığı söylense de bölgeye çok az sayıda yardım sokuldu.

ALMAN KANALINDA İSRAİL PROPAGANDASI

Programın diğer katılımcılarından İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor Almanya'daki İsrail yanlısı gösteri için katılımcılara teşekkür ederken "Hamas'a karşı mücadele medeniyetin barbarlığa karşı, iyinin kötüye karşı mücadelesidir." dedi.

İsrail Askeri Sözcü Arye Shrauz Shalicar ise Berlin'in işçi sınıfı bölgesinde, binlerce Müslüman arasında tek Yahudi olarak büyüdüğünü ve aralarında Yahudilerden nefret etmeyenler de olduğunu belirtti. İsrail'in onlarda barıştığını söyleyen Shalicar, "Maalesef bir de diğer taraf var ve Wedding'de de bunu yaşadım. Bunlar küçük yaşlardan itibaren çok kötü fikirlerin telkin edildiği insanlar. Çok küçük yaşlardan itibaren onları şiddete ve saldırganlığa teşvik eden bir nefretle büyüyorlar." dedi.