LGS’ye dakikalar kala son tüyolar! Oku, düşün, uygula, neticelendir... Lise sınavında iki oturum 90 soru büyük heyecan





KAYDIRMA RİSKİ



Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Her yıl yüzde 0,5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur olduğunu unutmayınız.



SORUYA SADIK KALIN



Test çözerken, soru bizden ne istiyorsa sadece onu düşünmemiz ve verilen bilgi üzerinde yorum yapmamanız gerekir. Soru cümlesi ve verilen bilgi bizim değer yargılarımıza ters gelebilir. Bu durumda "verilen bilgi ve sorulan soru" üzerinde durmalıyız. Sorunun mantığına göre hareket etmeliyiz.



SORU İLE İNATLAŞMAYIN



Zaman kaybını önlemek için takıldığınız sorulara bir işaret koyup geçmeli, test bittikten sonra boş bıraktıklarınıza ikinci turda bakın.







UZUN METİNLİ SORULAR İÇİN TÜYO



LGS'de öğrencilerin en çok zorlandıkları sorular uzun metinli olanlar oluyor. Uzun metinli bir soru ile karşılaştıklarında zor olduğuna dair önyargı yaşıyorlar. Halbuki soru metni uzun olursa daha çok ipucu anlamına gelir. Bu nedenle daha kolay çözülebilme olasılığı da yüksektir. Önce soru kökünü okuyun.



2 ŞIK ARASINDA KALINIRSA NE YAPILMALI?



Cevap şıklarını elerken eğer 2 şıkka indirgeyebilmişseniz bunlardan birisini seçmenizde sakınca yoktur. Hızlıca tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin. Yapılan araştırmalar ilk tahminlerin, diğerlerinden daha isabetli olduğunu ortaya koymuştur.







BAŞKAN ERDOĞAN: "ALLAH ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN"



Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.



Erdoğan, "LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" dedi.







"OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR"



Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşıma "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun düşülmesi dikkat çekti.