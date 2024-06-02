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LGS'ye dakikalar kala son tüyolar! Oku, düşün, uygula, neticelendir... Lise sınavında iki oturum 90 soru büyük heyecan

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılacak. Öğrenciler il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecek. İki oturumluk LGS'de 50 soruluk sözel alandan oluşacak birinci oturum için 75 dakika, 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum için de 80 dakika süre var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvurdu.

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 07:39 Güncelleme 02 Haziran 2024, 07:45
LGS’ye dakikalar kala son tüyolar! Oku, düşün, uygula, neticelendir... Lise sınavında iki oturum 90 soru büyük heyecan

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bugün 81 ilde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda ve yurtdışındaki 11 sınav merkezinde bulunan 11 okuldaki 35 salonda yapılacak.

Öğrenciler, koronavirüs salgını öncesinde olduğu gibi yine il ve ilçelerde belirlenen okullarda sınava girecek. Sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 891 okulda, 62 bin 663 salonda gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okulda ve 35 salonda yapılacak.



LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Özel durumu dolayısıyla sınava katılamayan 187 öğrenci, evde veya hastanede sınava alınacak.

BİRİNCİ OTURUM 75 İKİNCİ OTURUM 80 DAKİKA

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav iki oturum şeklinde uygulanacak. 50 soruluk sözel alandan oluşacak birinci oturum 75 dakika sürecek. 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ikinci oturum ise 80 dakika sürecek.

1. oturumun ardından ara verilecek. 45 dakikalık aradan sonra 2. oturum saat 11.30'da başlayacak.

Sonuçlar, 28 Haziran'da açıklanacak.



İşte sınav öncesi öğrencilere son tüyolar;

KODLAMAYA DİKKAT

Soruların yanıtlarını cevap kağıdına tek tek kodlayın. Kaydırma riskini azaltmak için kodlarken sorunun numarasını ve yanıtını içinizden tekrar edin.

Bu, kesinlikle bir zaman kaybı değildir. Çünkü kodlama için geçen süre, bir ölçüde dinlenme sürenizdir. Bu zaman dilimi içinde, bir soru ile olan zihinsel bağınızı koparır, bir başka soruya geçmek için zamanın geldiğini düşünürsünüz.



KAYDIRMA RİSKİ

Zaman kazanacağım diye kodlamayı sona bırakmak sınav sonrası yorgunluk ve dikkat dağılmasının fazlalığı sebebiyle hatalı veya eksik kodlama riskini artırır, kaydırma yapmanıza yol açar. Her yıl yüzde 0,5 adayın kaydırma hataları nedeniyle mağdur olduğunu unutmayınız.

SORUYA SADIK KALIN

Test çözerken, soru bizden ne istiyorsa sadece onu düşünmemiz ve verilen bilgi üzerinde yorum yapmamanız gerekir. Soru cümlesi ve verilen bilgi bizim değer yargılarımıza ters gelebilir. Bu durumda "verilen bilgi ve sorulan soru" üzerinde durmalıyız. Sorunun mantığına göre hareket etmeliyiz.

SORU İLE İNATLAŞMAYIN

Zaman kaybını önlemek için takıldığınız sorulara bir işaret koyup geçmeli, test bittikten sonra boş bıraktıklarınıza ikinci turda bakın.




UZUN METİNLİ SORULAR İÇİN TÜYO

LGS'de öğrencilerin en çok zorlandıkları sorular uzun metinli olanlar oluyor. Uzun metinli bir soru ile karşılaştıklarında zor olduğuna dair önyargı yaşıyorlar. Halbuki soru metni uzun olursa daha çok ipucu anlamına gelir. Bu nedenle daha kolay çözülebilme olasılığı da yüksektir. Önce soru kökünü okuyun.

2 ŞIK ARASINDA KALINIRSA NE YAPILMALI?

Cevap şıklarını elerken eğer 2 şıkka indirgeyebilmişseniz bunlardan birisini seçmenizde sakınca yoktur. Hızlıca tahminde bulunun ve fikrinizi değiştirmeyin. Yapılan araştırmalar ilk tahminlerin, diğerlerinden daha isabetli olduğunu ortaya koymuştur.




BAŞKAN ERDOĞAN: "ALLAH ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN"

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Erdoğan, "LGS'ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" dedi.



"OKU, DÜŞÜN, UYGULA, NETİCELENDİR"

Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşıma "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun düşülmesi dikkat çekti.




LGS SAYISAL VE SÖZEL ÖRNEK SORULAR

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