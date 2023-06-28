NATO kaderi Türkiye'nin iki dudağının arasında olan İsveç'te alçak provokasyon! Yine Kur'an-ı Kerim yakıldı...

'Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır' diyen Kristersson "Bugün Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak imza atılan son skandal İsveç'te değişen bir şeyin olmadığını yine gösterdi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert açıklamalar geldi. "İsveç makamlarının Kurban Bayramı günü bir cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için yapılan başvuruya onay vermesini lanetliyoruz. İsveç Yüksek Mahkemesi'nin nefret suçlarını himaye eden tutumunu şiddetle kınıyoruz."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum." dedi.