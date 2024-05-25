Galatasaray’da seçim günü: Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor! Oy verme işlemi sona erdi

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen genel kurulda sarı-kırmızılı kulüp, 104'üncü dönem yönetimini seçiyor. Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un yarıştığı genel kurulda saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Sarı-kırmızılıların olağan seçimli genel kurulunda 4 bin 415 üye oy kullandı.

Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirlendi.

Genel kurulda ilk olarak seçim divan başkanlığına Hikmet Koyuncuoğlu seçildi ve başkanlık divanı belirlendi.

Genel kurulda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

BAŞKAN ADAYLARI OY KULLANDI



Galatasaray Lisesi'nde 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek, basın mensuplarına "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün diğer başkan adayı Süheyl Batum da 2 numaralı sandıkta oy kullandı. Batum, oy kullanma işleminin ardından "Hayırlı olsun" dedi.

SAYIMA GEÇİLDİ!

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan 20 sandık, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.

Salona getirilen 20 sandık, görevliler tarafından sayılarak tasnif edilecek.