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Galatasaray'da seçim günü: Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor! Oy verme işlemi sona erdi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurul gerçekleştiriyor. Genel kurulda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Oy verme işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi. İşte Galatasaray seçimine ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 09:05 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 15:50
Galatasaray’da seçim günü: Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor! Oy verme işlemi sona erdi

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurul gerçekleştiriyor.

Genel kurulda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Genel kurulda ilk olarak seçim divan başkanlığına Hikmet Koyuncuoğlu seçildi ve başkanlık divanı belirlendi.

Daha sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Son olarak da sandıklarında görev alacak kişiler belirlendi.

Galatarasay'da seçim günü!

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşen genel kurulda sarı-kırmızılı kulüp, 104'üncü dönem yönetimini seçiyor. Mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum'un yarıştığı genel kurulda saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 15.00 itibarıyla sona erdi. Sarı-kırmızılıların olağan seçimli genel kurulunda 4 bin 415 üye oy kullandı.

BAŞKAN ADAYLARI OY KULLANDI

Galatasaray Lisesi'nde 2 numaralı sandıkta oyunu kullanan Dursun Özbek, basın mensuplarına "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" açıklamasını yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün diğer başkan adayı Süheyl Batum da 2 numaralı sandıkta oy kullandı. Batum, oy kullanma işleminin ardından "Hayırlı olsun" dedi.

SAYIMA GEÇİLDİ!

Oy kullanma süresinin dolmasının ardından kapatılan 20 sandık, görevliler tarafından sayım için Tevfik Fikret Salonu'na getirildi.

Salona getirilen 20 sandık, görevliler tarafından sayılarak tasnif edilecek.

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BAŞKANLIK İÇİN 2 ADAY
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışacak.

Dursun ÖzbekDursun Özbek

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Süheyl Batum

ADAYLARIN LİSTELERİNDE KİMLER VAR?
Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle:

Dursun Özbek:
Asıl: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yedek: Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Tanur Lara Yılmaz, Ece Bora.

Süheyl Batum:
Asıl: Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yedek: Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Siber Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt.

GALATASARAY'IN BAŞKANLARI
Sarı-kırmızılı kulübün 119 yıllık tarihindeki 103 yönetim döneminde 38 başkan görev yaptı.

Kulüp tarihindeki yönetim dönemlerine göre başkanlar şöyle:

Dönem Başkan
1905-18, 1925 Ali Sami Yen
1919-22, 1934 Refik Cevdet Kalpakçıoğlu
1922-24, 1950-52 Yusuf Ziya Öniş
1925 Ali Haydar Şekip
1926 Ahmet Robenson
1927 Adnan İbrahim Pirioğlu
1928-29 Necmettin Sadak
1929-30 Abidin Daver
1930-31, 1933 Ahmet Kara
1931-32 Tahir Kevkep
1932-33, 1933-34 Ali Haydar Barşal
1933 Fethi İsfendiyaroğlu
1934-36 Ethem Menemencioğlu
1936-37 Saim Gogen
1937-39, 1944 Sedat Ziya Kantoğlu
1939 Nizan Nuri
1939 Adnan Akıska
1940-42 Tevfik Ali Çınar
1942-43 Osman Dardağan
1944-46 Muslihittin Peykoğlu
1946-50, 1965-68 Suphi Batur
1953, 1962-64 Ulvi Yenal
1954-56, 1960-62 Refik Selimoğlu
1957-59 Sadık Giz
1969-73, 1975-79 Selahattin Beyazıt
1973-75 Prof. Dr. Mustafa Pekin
1979-84, 1984-86 Prof. Dr. Ali Uras
1986-88, 1988-90 Dr. Ali Tanrıyar
1990-92, 1992-96 Alp Yalman
1996-2001 Faruk Süren
2001-02 Mehmet Cansun
2002-08 Özhan Canaydın
2008-11 Adnan Polat
2011-14 Ünal Aysal
2014-15 Prof. Dr. Duygun Yarsuvat
2018-21 Mustafa Cengiz
2021-22 Burak Elmas
2015-18, 2022-24 Dursun Özbek

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