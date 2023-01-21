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    Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı sonrası AK Parti'den İsveç'e çok sert tepki: "Düşmanca yaklaşım"

    Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak kutsal değerlerimizi hedef alan rezil bir saldırı gerçekleştirdi. İnfial uyandıran bu eylem sonrası Türkiye'den İsveç'e çok sert tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" dedi.

    takvim.com.tr
    Son dakika: AK Parti’den İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırıya çok sert tepki

    İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

    Kutsal değerlerimizi hedef alan rezil saldırı sonrası Türkiye'den çok sert tepki geldi.



    Dışişleri Bakanlığı, "Kutsal değerlerimize hakaret eden bu eyleme ifade özgürlüğü altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz! Nefret suçudur" ifadelerini kullandı.



    AK PARTİ: "DÜŞMANCA YAKLAŞIM"
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ırkçı Rasmus Paludan eliyle İsveç'te sahnelenen alçak provokasyona iliişkin açıklama yaptı.

    Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" dedi.



        TÜRK VATANDAŞLARI BAYRAKLARLA BÜYÜKELÇİLİĞE GİTTİ
        Öte yandan Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önüne giden Türk vatandaşları da, alçak saldırıya karşı ellerinde Türk bayraklarıyla protestoda bulundu.
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