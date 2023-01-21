Son dakika: Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırı sonrası AK Parti'den İsveç'e çok sert tepki: "Düşmanca yaklaşım"





AK PARTİ: "DÜŞMANCA YAKLAŞIM"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de ırkçı Rasmus Paludan eliyle İsveç'te sahnelenen alçak provokasyona iliişkin açıklama yaptı.



Çelik, "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" dedi.