Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan "Üçlü Muhtıra" ile İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine desteği keseceğini bildirmesine rağmen geçtiğimiz günlerde Stockholm'den rezil görüntüler geldi.
SAVCI REZALETE ORTAK OLDU
Geçen hafta terör örgütü yandaşları İsveç'in başkenti Stockholm'de Başkan Erdoğan'a benzeyen bir maket ile eylem yapmışlardı. İsveç yönetimi olayı çok önemsemezken bu durum Ankara-Stockholm hattında tansiyonu bir anda yükseltmişti.
Bugün İsveç basınının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği haberlerde İsveç yargısının bu konudaki ilk açıklaması ortaya çıktı. İsveç'in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'in aktardığı haberde, "İsveç yargısı konuyla ilgili ilk kararını verdi. Ortada yasa dışı bir suç işlenmedi" ifadesini kullandı.
ÖN SORUŞTURMA BAŞLATMAYACAK
Gazeteye konuşan bölge savcısı Lucas Eriksson, "Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım" dedi.
Eriksson, "Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir" dedi.
İsveç basını, Eriksson'un Erdoğan'a benzeyen maketin Stockholm Belediye Binası önünde eylemde kullanılmasının bir suç olmadığını söylediğini aktardı.
TERÖRİSTLE RÖPORTAJ YAPTILAR
Türkiye'nin tepkisini çeken alçaklığın altından Andreas isimli bir terörist çıkmıştı. Savcı ile konuşam Aftonbladet bir skandal imza atarak alçak eylemi gerçekleştiren teröriste de mikrofon uzamıştı.