Bugün İsveç basınının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği haberlerde İsveç yargısının bu konudaki ilk açıklaması ortaya çıktı. İsveç'in çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'in aktardığı haberde, "İsveç yargısı konuyla ilgili ilk kararını verdi. Ortada yasa dışı bir suç işlenmedi" ifadesini kullandı.

ÖN SORUŞTURMA BAŞLATMAYACAK

Gazeteye konuşan bölge savcısı Lucas Eriksson, "Ben bu davayı hakaret davası olarak almıştım fakat bunda yeteri kadar hakaret olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla ön soruşturmaya başlamama kararı aldım" dedi.

Eriksson, "Bir inceleme talep edilebilir ve daha sonra başka bir savcı bu davayı inceleyebilir" dedi.