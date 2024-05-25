Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enlasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle selamlıyorum. Siz kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Genel kurulda alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. DEİK kurulduğundan bu yana dış ekonomik ilişkilerini yönetmek konusunda çok önemli görev üstleniyor. Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisinin büyütmesine katkı yapan DEİK üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Ödüle layık görülen ustalarımızı takdir ediyorum. DEİK , 5 bin üyesiyle özel sektörümüzün dünyaya açılan penceresidir. Resmi ziyaretler, uluslararası ziyaretlerde siz kardeşlerimizin bir programına muhakkak rastlıyoruz. DEİK'in gönül elçileriyle karşılaşıyoruz.

"İSRAİL ÜZERİNDE BASKIYI SÜRDÜRECEĞİZ"

İsrail'e ticareti durdurmada iş dünyasıyla beraberiz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarını durdurana kadar İsrail üzerine baskıyı sürdüreceğiz.

Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz. Herkesin düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz için taş üstüne taş koyan insanlarımızla yürümekten gurur duyuyoruz.

İş dünyamız söz konusu olunca, açık söylüyorum, hiçbir bahaneyi kabul etmiyoruz. Rabbim muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim eylesin.

Kovid salgınının tetiklediği ekonomik sıkıntılı bölgemizdeki çatışmalarla daha da çetrefilleşti. Türkiye, tüm bu sınamalara ilave olarak deprem yaşadı. Depremin toplam maliyeti 104 milyar dolardır. Hiçbir ekonomi böyle bir badireyi kolayca atlamaz. Üst üste 3 seçim geçirdik. Ülke ekonomisini durağan hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Hiçbir alanda hamdolsun hedeflerimizden kopmadık. İhracatımız 255 milyar doları aşarak cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.

Büyüme oranı le Avrupa'da 1. G20'de ise 4. sıradayız. İşsizlik oranı yüzde 8,6'ya geriledi.

Ekonomide yol haritamız 12. kalkınma planıdır. Yol haritamıza sadık kalıyoruz. Ekonomi programımızın olumlu neticelerini almaya başladık.

"DÖVÜZ KURU ÜZERİNDEN KORKU SALDILAR"

Bir kesim 31 Mart öncesinde bir furya başlatmıştı. Döviz kuru üzerinden korku saldılar. İnsanları dolar avro satın almaları için ahlaksızca kışkırttılar. Karamsar senaryoların hiçbiri gerçekleşmedi.

Türk ekonomisi rayında ilerliyor. Asli önceliğimiz enflasyonu tek haneye indirmek. Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz.

Turizmcilerimiz yeni rekorlar kırmak için hazırlıklarını yapıyor. 4 yıllık seçimsiz dönemi en verimli şekilde değerlendireceğiz.

Hedeflerimizin doğrultusunda ilerlemekten vazgeçmeyelim. Felaket tüccarlarına kulak asmayalım. DEİK üyelerimizin emeği, çabası olmadan bunların hiçbirini yapamazdık. Siz çalıştınız, ülke ülke şehir şehir dolaştınız.

Bölgedeki diğer ülkelere göre üstünlüklerimizi ileriye taşımakta kararlı olduğumuzu bilmenizi isterim. Sizlerle işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz. "