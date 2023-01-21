İsveç'teki skandalın arkasındaki isim İslam düşmanı Rasmus Paludan! Daha önce de Kur'an-ı Kerim yaktı

NATO'ya girmek için Türkiye'ye adeta yalvaran İsveç diğer taraftan da terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda!
Sık sık terör örgütü PKK'nın Türkiye karşıtı eylemler yaptığı İsveç'te geçtiğimiz hafta yine büyük bir rezilliğe imza atılmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi teröristler tarafından baş aşağı asılmıştı!
Türkiye'nin bu rezilliğe tepkisi sürerken İsveç bir skandala daha imza attı.
IRKÇI RASMUN PALUDAN'A KUR'AN-I KERİM YAKMA İZNİ!
İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.
Stockholm Emniyet Müdürlüğünden Anadolu Ajansına yapılan açıklamada, Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri yapma izni verildiği belirtildi.
Paludan, 15 Ocak'ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç'e bir daha Kur'an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.
Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürdü.
RASMUS PALUDAN'IN GEÇMİŞİ SKANDALLARLA DOLU
Türkiye ve İslam düşmanlığına tepki yağarken gözler, alçak eylemin arkasındaki isim Rasmus Paludan'a çevrildi. Aşırı sağcı parti lideri Paludan'ın ırkçılık ve nefret konusunda suç dosyası oldukça kabarık.