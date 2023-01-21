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    • Dünya
    • 21.01.2023 13:15
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    • 21.01.2023 13:37
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    İsveç'teki skandalın arkasındaki isim İslam düşmanı Rasmus Paludan! Daha önce de Kur'an-ı Kerim yaktı

    Terör örgütü FETÖ ve PKK'ya kucak açan İsveç geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı skandalın ardından yeni bir skandala sahne olacak! İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi. Türkiye'den rezilliğe tepkiler yükselirken İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın daha önceki skandalları da ortaya çıktı.

    İla cehenneme zümera!

    NATO'ya girmek için Türkiye'ye adeta yalvaran İsveç diğer taraftan da terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda!

    Sık sık terör örgütü PKK'nın Türkiye karşıtı eylemler yaptığı İsveç'te geçtiğimiz hafta yine büyük bir rezilliğe imza atılmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın maketi teröristler tarafından baş aşağı asılmıştı!

    Türkiye'nin bu rezilliğe tepkisi sürerken İsveç bir skandala daha imza attı.

    IRKÇI RASMUN PALUDAN'A KUR'AN-I KERİM YAKMA İZNİ!
    İsveç'te, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'a Türkiye'nin Stockhom Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verildi.

    Stockholm Emniyet Müdürlüğünden Anadolu Ajansına yapılan açıklamada, Paludan'a cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında gösteri yapma izni verildiği belirtildi.

    Paludan, 15 Ocak'ta İsveç medyasına yaptığı açıklamada, İsveç'e bir daha Kur'an-ı Kerim yakmaya gelmeyeceğini ve polisin kendisini hakkıyla koruyamadığını iddia etmişti.

    İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

    Frick, SVT'ye yaptığı açıklamada, polisten alınan gösteri izninin ücretini ödediğini ve gazeteci olarak haber yapma hakkını kullanacağını ileri sürdü.

    RASMUS PALUDAN'IN GEÇMİŞİ SKANDALLARLA DOLU
    Türkiye ve İslam düşmanlığına tepki yağarken gözler, alçak eylemin arkasındaki isim Rasmus Paludan'a çevrildi. Aşırı sağcı parti lideri Paludan'ın ırkçılık ve nefret konusunda suç dosyası oldukça kabarık.

        ÇİRKİN EYLEMİ DAHA ÖNCE DE YAPTI
        41 yaşındaki Paludan, Kuzey Avrupa'da "İslam karşıtı siyasetin" merkezindeki isim olarak biliniyor. Danimarka vatandaşlığının yanı sıra İsveç vatandaşlığına da sahip olan Paludan, her iki ülkede de İslamiyet'i hedef alan alçak gösterilere imza attı.

        Danimarka'da 2017 yılında kurduğu aşırı sağcı siyasi parti Stram Kurs ile dikkatleri üzerine çeken Paludan, bu sayede resmi kanallar yoluyla da tanınmış oldu.

        Siyasi parti lideri olmasının ardından Müslümanları hedef alan nefret söylemlerini artıran Paludan, tüm Müslümanların Danimarka'dan sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

        "EN GÜZELİ YERYÜZÜNDE TEK BİR MÜSLÜMAN BİLE KALMAMASI"
        "İslam ve Müslümanların düşmanı olduğunu" her fırsatta dile getiren Paludan, Aralık 2018'de yayınlanan bir videosunda "En güzeli yeryüzünde tek bir Müslümanın kalmamış olması. O zaman nihai hedefimize ulaşmış olurduk." ifadelerini kullandı.

        HAPİS CEZASI ERTELENDİ
        Sık sık İslamiyet'i aşağılayan ifadeler kullanan ve Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a 2019 yılında 'ırkçılık' suçundan hapis cezası verilse de bu ceza ertelendi.

        Danimarka gazetesi 'Weekendavisen'in genel yayın yönetmeni Martin Krasnik, 2019 yılında kaleme aldığı bir makalede Stram Kurs'un lideri Rasmus Paludan'ın Nazi bağlantıları olduğunu öne sürse de Paludan bu iddiaları yalanladı.

        Takvimler 2020 yılını gösterdiğinde partisinin sosyal medya kanallarından İslam karşıtı videolar yayınlamaktan suçlu bulunan Paludan, bir kez daha hapis cezasına çarptırıldı.

        Aralarında ırkçılık, iftira ve nefret söylemi dahil olmak üzere 14 farklı suçlamanın da bulunduğu kararlara rağmen Paludan, ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalmadı.

        Irkçı isim Eylül 2022'deki seçimler öncesinde düzenlediği mitinglerde yine Müslümanları hedef aldı ve Kuran-ı Kerim yakmaya çalıştı.

        Paludan'ın geçtiğimiz yılın Nisan ayında İsveç'te düzenlediği bir mitingde çıkan çatışmalarda 40 kişi yaralandı. Protestocular taşlarla saldırdıkları polislerin 4 aracını ateşe verdi.

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