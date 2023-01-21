İsveç'teki skandalın arkasındaki isim İslam düşmanı Rasmus Paludan! Daha önce de Kur'an-ı Kerim yaktı

ÇİRKİN EYLEMİ DAHA ÖNCE DE YAPTI

41 yaşındaki Paludan, Kuzey Avrupa'da "İslam karşıtı siyasetin" merkezindeki isim olarak biliniyor. Danimarka vatandaşlığının yanı sıra İsveç vatandaşlığına da sahip olan Paludan, her iki ülkede de İslamiyet'i hedef alan alçak gösterilere imza attı.

Danimarka'da 2017 yılında kurduğu aşırı sağcı siyasi parti Stram Kurs ile dikkatleri üzerine çeken Paludan, bu sayede resmi kanallar yoluyla da tanınmış oldu.

Siyasi parti lideri olmasının ardından Müslümanları hedef alan nefret söylemlerini artıran Paludan, tüm Müslümanların Danimarka'dan sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

"EN GÜZELİ YERYÜZÜNDE TEK BİR MÜSLÜMAN BİLE KALMAMASI"

"İslam ve Müslümanların düşmanı olduğunu" her fırsatta dile getiren Paludan, Aralık 2018'de yayınlanan bir videosunda "En güzeli yeryüzünde tek bir Müslümanın kalmamış olması. O zaman nihai hedefimize ulaşmış olurduk." ifadelerini kullandı.

HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Sık sık İslamiyet'i aşağılayan ifadeler kullanan ve Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'a 2019 yılında 'ırkçılık' suçundan hapis cezası verilse de bu ceza ertelendi.