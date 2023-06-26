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    • Dünya
    • 26.06.2023 17:58
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    • 26.06.2023 18:27
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    Rusya'da ayaklanma yapan Wagner'in defteri dürüldü! Prigojin duyurdu: 1 Temmuz'da varlığımızı sona erdiriyoruz

    Son dakika haberi... Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner lider Yevgeniy Prigojin, "Rus askerlerinin kanı dökülmesin diye geri döndük" açıklamasını yaptı. Ayaklanma sonrası Wagner'in defteri dürüldü. Prigojin, Wagner'in lağvedileceğini duyurarak Wagner'in, 1 Temmuz'a kadar varlığına son vermek zorunda olduğunu belirtti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Rusya’yı karıştıran Wagner lağvedilecek!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 23 yıllık iktidarına en büyük meydan okuma 24 saatten kısa sürede anlaşmayla son buldu.



    Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuk yapmasının ardından geri çekilen ve Belarus'a gideceği açıklanan Prigojin'den isyan sonrası ilk açıklama geldi.



    WAGNER LAĞVEDİLİYOR
    Prigojin, Wagner'in 1 Temmuz'da varlığına son vereceğini duyurdu.

    NE OLMUŞTU?
    "Rus ordusu Ukraynalılar yerine bizi vuruyor" diye Prigojin Cuma gecesi yaptığı açıklamanın ardından askerleriyle birlikte Moskova'ya doğru harekete geçmişti. Bu girişimin bir darbe değil, adalet arayışı olduğunu söyleyen Prigojin'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi ise sert olmuştu.



    24 SAATLİK AYAKLANMA
    Wagner Grubu'nun isyanını bir darbe olarak nitelendiren Putin, bunun arkasında olan herkesin cezasını çekeceğini söylemişti.

    Başkent Moskova'da verilen kırmızı alarmın ardından sosyal medyada dikkat çeken görüntüler yayınlandı. Başkentin girişine siperler kazılırken askerlerin ve ağır silahların savaş konumuna geçtiği görüldü. Ülke sokaklarında acil duruma geçilirken 24 saat sonra sular duruldu.

    Prigojin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma sonucu isyanı sona erdirdiğini açıkladı. Prigojin, Wagner askerlerinin varılan anlaşma sonrası "kan dökülmemesi için" üslerine döndüğünü söyledi.

    Yapılan anlaşmaya göre Belarus'a gitmesi karşılığında Wagner askerleri ve isyanı başlatan Prigojin'e yöneltilen suçlamaların düşürüleceği vadedildi. Yapılan açıklamaya göre Wagner grubuna mensup askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme imzalayacağı, Prigojin'in ise Belarus'a gideceği duyuruldu.

        PRİGOJİN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR DÜŞMEYECEK
        Ne var ki Rus basınında çıkan haberlere göre Wagner grubu hakkındaki suçlamalar düşmeyecek.

        Rus Kommersant gazetesi, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde kamplara dönen Wagner askerlerinin suçlamalarının düşürülmeyeceğini duyurdu.



        "AÇIK PENCERELERDEN UZAK DURSUN"
        Prigojin'in yeri merak konusu olurken eski bir CIA yetkilisinden gelen açıklama çok konuşuldu. CIA Eski Direktörü David Petraeus, CNN'e yaptığı açıklamada, "Prigojin, hayatını kurtardı ama Wagner'i kaybetti. Wagner'in lideri ardın açık pencerelerden uzak durmalı" diyerek Prigojin'in öldürülme ihtimali üzerinde durdu.

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        Haberler Dünya Rusya'da ayaklanma yapan Wagner'in defteri dürüldü! Prigojin duyurdu: 1 Temmuz'da varlığımızı sona erdiriyoruz
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