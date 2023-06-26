Rusya'da ayaklanma yapan Wagner'in defteri dürüldü! Prigojin duyurdu: 1 Temmuz'da varlığımızı sona erdiriyoruz





24 SAATLİK AYAKLANMA

Wagner Grubu'nun isyanını bir darbe olarak nitelendiren Putin, bunun arkasında olan herkesin cezasını çekeceğini söylemişti.

Başkent Moskova'da verilen kırmızı alarmın ardından sosyal medyada dikkat çeken görüntüler yayınlandı. Başkentin girişine siperler kazılırken askerlerin ve ağır silahların savaş konumuna geçtiği görüldü. Ülke sokaklarında acil duruma geçilirken 24 saat sonra sular duruldu.

Prigojin, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla varılan anlaşma sonucu isyanı sona erdirdiğini açıkladı. Prigojin, Wagner askerlerinin varılan anlaşma sonrası "kan dökülmemesi için" üslerine döndüğünü söyledi.



Yapılan anlaşmaya göre Belarus'a gitmesi karşılığında Wagner askerleri ve isyanı başlatan Prigojin'e yöneltilen suçlamaların düşürüleceği vadedildi. Yapılan açıklamaya göre Wagner grubuna mensup askerlerin Rusya Savunma Bakanlığı ile özel bir sözleşme imzalayacağı, Prigojin'in ise Belarus'a gideceği duyuruldu.