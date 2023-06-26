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    • Dünya
    • 26.06.2023 10:13
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    • 26.06.2023 10:13
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    Wagner isyanının hedefindeki isim: Sergey Şoygu! Kritik 24 saat ardından ilk kez kameralar karşısında

    Paralı asker grubu Wagner, Rus ordusunu suçlayrak Rostov'da hakimiyeti sağladıktan sonra Moskova'ya doğru yürüyüşe geçti. Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, suçlamalarını hedefine Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'ı koydu. Prigojin, "Rusya’yı zora sokan hainlere ve suçlulara dersini vereceğiz. Sergey Şoygu Kızıl Meydan'da asılacak." dedi. Yapılan anlaşmanın ardından hakkındaki suçlamalar kaldırılan ve Belarus'a gitmeyi kabul eden Prigojin, ayaklandırmayı sonladırma kararı aldı. Suçlamaların hedefindeki Şoygu, isyanın ardından, ilk kez kamuoyu önünde Rus birliklerini teftiş ederken çekilmiş görüntülerini yayınladı. Öte yandan, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, şehirdeki tüm kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    Sergey Şoygu ilk kez kameralar karşısında

    Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Bu süreçte nerede olduğu kamuoyu tarafından bilinmeyen Rusya Savunma Bakanı, Wagner krizinden bu yana ilk kez televizyona çıktı.

    RUS YÖNETİMİNE İSYANI!
    Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

    Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

    Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

    Yevgeniy Prigojin'in dün, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

        Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

        ŞOYGU KAMERALAR ÖNÜNDE
        Prigojin'in isyan kararını duyurduğu açıklamasında hedefinde Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov vardı.

        Ağır sözlerle hedef alınan Şoygu'nun geleceğine yönelik belirsizlik devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Ayaklanma boyunca görülmeyen ve herhangi bir açıklamada bulunmayan Şoygu ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

        Pazartesi günü Rus devlet televizyonu, Savunma Bakanı Şoygu'nun Wagner güçlerinin başarısız isyanından bu yana ilk kez kamuoyu önünde Rus birliklerini teftiş ederken çekilmiş görüntülerini yayınladı.

            Paralı asker grubunun şefi Yevgeny Prigozhin'in sert eleştirilerinin hedefi olan Şoygu, yayıncı kuruluş tarafından gösterilen görüntülere göre, Ukrayna'daki Rus kuvvetlerine ait bir komuta merkezine gitti ve orada birliklerden birinin lideriyle bir toplantı yaptı.

            HEDEFTEKİ İSİM: ŞOYGU
            Savunma Bakanı Sergey Şoygu, uzun yıllardır bu görevi sürdürmenin yanı sıra, Putin'in yakın arkadaşlarından biri olarak biliniyor. İkili geçmişte birlikte Balık tutarken, güneşlenirken, buz hokeyi oynarken sık sık beraber görüldü. Şimdi bu "arkadaşlıkları" en önemli sınama ile karşı karşıya.

            Moskova'ya isyan bayrağı açarken hedefine Şoygu'yu koyan Prigojin'in, Belarus'a "gönüllü" sürgünü kabul ederken istediğini alıp almadığı henüz belirsiz. Prigojin'in "korkaklıkla" suçladığı Şoygu, isyan girişiminin başından beri ilk kez ortaya çıktı.

                2012'de savunma bakanı olarak atanmadan önce kısa süre Moskova valisi olarak görev yapan Şoygu, önemli bir askeri deneyimi olmadan general unvanı ve 65'inci doğum gününde Putin'den liyakat nişanı almıştı.

                PUTİN MOSKOVA'DA MI?
                Wagner Moskova'ya ilerlediği sırada Rusya lideri Putin'in kullandığı iki başkanlık uçağı Moskova'dan havalandı. Uçuş takip sitesi "Flightradar24" verilerine göre, ilk uçak başkentteki Vnukovo Havalimanı'ndan kalktı ve konum verisinin kaybolduğu son ana kadar St. Petersburg kentine doğru ilerledi.

                İzleyen saatlerde ikinci uçak da aynı havaalanından ayrıldı ve benzer şekilde St. Petersburg'a yöneldi. Putin seyahatlerinde Rus yapımı "Ilyushin Il-96" model iki jeti kullanıyor.

                    Uçakların Moskova'ya döndüğü görülmezken, dün önceden kayda alınmış bir videosu yayınlanan Putin'in başkentte olduğuna dair işaret bulunmuyor.

                    İsyana değinmediği videoda Putin, "önceliğimiz Ukrayna savaşı" diyor.

                    ARTIK DAHA MI TEHLİKELİ?
                    Kriz boyunca Batı başkentleri, "Zayıf Putin daha tehlikeli olabilir mi" sorusuna yanıt aradı. Uzmanlar, "Putin'in gücü kişisel karizmasından geliyor, Wagner olayı bunu ciddi ölçüde sarstı" derken, gücünü kanıtlama ihtiyacı hissedecek Putin'in Ukrayna'da şiddeti arttırabileceği yorumu yapılıyor.

                    ABD'li siyasi analistler, Batı başkentlerinin Rusya'da bir rejim değişikliği istemediğini, Putin iktidardan düşmesinin sonuçlarının kestirilemediğini söyledi.
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                        Haberler Dünya Wagner isyanının hedefindeki isim: Sergey Şoygu! Kritik 24 saat ardından ilk kez kameralar karşısında
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