Wagner isyanının hedefindeki isim: Sergey Şoygu! Kritik 24 saat ardından ilk kez kameralar karşısında

Rusya ve Wagner arasındaki kriz henüz 24 saati doldurmamışken çözüldü. Moskova'ya doğru yürüyüşe geçen Wagner birlikleri başkente 200 kilometre kala durdu. Bu süreçte nerede olduğu kamuoyu tarafından bilinmeyen Rusya Savunma Bakanı, Wagner krizinden bu yana ilk kez televizyona çıktı.

RUS YÖNETİMİNE İSYANI!

Paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.