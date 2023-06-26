Putin ihaneti affetmem demişti | Rusya'yı karıştıran kilit isim sırra kadem bastı! Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile ilgili çarpıcı iddia

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Belarus'a gideceği söylenen Prigojin'in nerede olduğu ise merak konusu oldu. Durumu hakkında açıklama yapmaktan çekinmeyen Prigojin bu konuda henüz bir şey söylemedi. Rus basınında ise Prigojin'in "silahlı isyan" düzenleme şüphesiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından soruşturma altında bulunduğu belirtildi. Wagner Gurubu basın servisi "Cumartesi akşamından beri Prigozjin ile temas kuramıyoruz" açıklamasını yaptı.