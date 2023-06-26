Putin ihaneti affetmem demişti | Rusya'yı karıştıran kilit isim sırra kadem bastı! Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile ilgili çarpıcı iddia

Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner ordusunun askerleri Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.
Bu girişimin bir darbe değil, adalet arayışı olduğunu söyleyen Prigojin'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi ise sert olmuştu.
Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
Wagner Grubu'nun isyanını bir darbe olarak nitelendiren Putin, bunun arkasında olan herkesin cezasını çekeceğini de ifade etmişi.
BELARUS LİDERİ ARAYA GİRDİ
Günün sonunda Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Rusya'ya karşı giriştiği darbe girişiminde geri adım attı.