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    • Dünya
    • 26.06.2023 17:20
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    • 26.06.2023 17:32
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    Putin ihaneti affetmem demişti | Rusya'yı karıştıran kilit isim sırra kadem bastı! Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile ilgili çarpıcı iddia

    Geçitğimiz günlerde Rusya'da yaşanan olaylar tüm dünyanın dikkatini çekti. Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'inden ordu komutanlarının görevden alınmasını talep ederek Rusya'nın başkenti Moskova'ya yürüyüşe geçmişti. Bu kalkışmanın ardından Prigojin ile Kremlin arasında ipler kopdu. 24 saat süren darbe girişiminin ardından sular durulsa da bu kez Wagner Grubu lideri Prigojin merak konusu oldu. Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuk yapmasının ardından geri çekilen ve Belarus'a gideceği açıklanan Prigojin'den uzun süredir haber alınamıyor. ABD ve Rus basınında yer alan iddialar ise "Prigojin nerede?" sorusuna yanıt arıyor.

    takvim.com.tr
    Rusya’yı karıştıran kilit isim sırra kadem bastı!

    Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner ordusunun askerleri Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

    Bu girişimin bir darbe değil, adalet arayışı olduğunu söyleyen Prigojin'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tepkisi ise sert olmuştu.

    Federal Güvenlik Servisi (FSB), 'silahlı isyan' suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını 'vatana ihanet' olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

    Wagner Grubu'nun isyanını bir darbe olarak nitelendiren Putin, bunun arkasında olan herkesin cezasını çekeceğini de ifade etmişi.

    BELARUS LİDERİ ARAYA GİRDİ

    Günün sonunda Wagner lideri Yevgeny Prigojin, Rusya'ya karşı giriştiği darbe girişiminde geri adım attı.

        Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.

        SUÇLAMALAR DÜŞMEDİ

        Ne var ki Rus basınında çıkan haberlere göre Wagner grubu hakkındaki suçlamalar düşmeyecek. Rus Kommersant gazetesi, adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde kamplara dönen Wagner askerlerinin suçlamalarının düşürülmeyeceğini duyurdu.

        HABER ALINAMIYOR

        Belarus'a gideceği söylenen Prigojin'in nerede olduğu ise merak konusu oldu. Durumu hakkında açıklama yapmaktan çekinmeyen Prigojin bu konuda henüz bir şey söylemedi. Rus basınında ise Prigojin'in "silahlı isyan" düzenleme şüphesiyle Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından soruşturma altında bulunduğu belirtildi. Wagner Gurubu basın servisi "Cumartesi akşamından beri Prigozjin ile temas kuramıyoruz" açıklamasını yaptı.

            Prigojin'in yeri merak konusu olurken eski bir CIA yetkilisinden gelen açıklama çok konuşuldu. CIA Eski Direktörü David Petraeus, yaptığı bir açıklamada, "Prigojin, hayatını kurtardı ama Wagner'i kaybetti. Wagner'in lideri açık pencerelerden uzak durmalı" diyerek Prigojin'in öldürülme ihtimali üzerinde durdu.

            "PENCERELERİN YANINDA DİKKATLİ OLMALI"

            Öte yandan Prigojin'den haber alınamaması sosyal medyada "Zehirlendi" söylentilerini de beraberinde getirdi.Daha önce röportajlarında affetmeyeceği en önemli şeyin "ihanet" olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin, darbe girişiminde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Prigojin'i "hain" olarak nitelemiş ve "Cezalarını vereceğiz" demişti.

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            Haberler Dünya Putin ihaneti affetmem demişti | Rusya'yı karıştıran kilit isim sırra kadem bastı! Wagner lideri Yevgeni Prigojin ile ilgili çarpıcı iddia
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