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    • Magazin
    • 25.06.2023 00:13
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    • 25.06.2023 00:13
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    Wagner ve Rusya anlaştı! Kremlin, Belarus'a yerleşecek diye resmen duyurdu, Prigojin bölgeden ayrıldı

    Rusya silahlı ayaklanma başlatan Rus paralı asker grubu Wagner ile anlaşma sağladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Prigojin'in Belarus'a yerleşeceği belirtilirken, kalkışmaya katılan askerlerin ise hakkında yasal işlem yapılmayacağı söylendi. Anlaşma sonrası Wagner Grubu kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bölgeden ayrıldı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko'yu arayarak çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Rusya, Wagner ile anlaşma sağladı

    Rusya'da silahlı ayaklanma başlatan Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri, Wagner lideri Evgeny Prigojin'in geri çekilme talimatına uyarak üslerine geri çekilmeye başladı.



    Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'da dün silahlı isyan başlatan Wagner grubunun bugün geri çekilmeyi kabul ettiğini duyurmuştu. Wagner askerleri Lukaşenko'nun açıklamasının ardından kontrol altına aldığı bölgelerden ayrılmaya başladı.



    Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla gerçekleşen müzakerelerin ardından Wagner lideri Evgeny Prigojin birliklerine geri çekilme talimatı verdi. Talimatın ardından Wagner birlikleri başta kontrol altına aldığı Rostov olmak üzere Voronej ve Lipetsk'ten geri çekilmeye başladı. Kendi üslerine geri dönen askerler silahlarını zırhlı araçlara doldurarak kent meydanlarından ve otoyollardan ayrıldı.



        Öte yandan Rostov'da Wagner destekçisi siviller sokağa çıkarak geri çekilmeye başlayan Wagner birliklerine sevgi gösterilerinde bulundu. Bazı gençler ellerinde Wagner bayraklarıyla "Wagner" sloganları attı.
        Wagner birliklerinin çekildiği noktalara Rus kolluk kuvvetleri birimleri yönlendirilecek.



        Wagner Grubu ile Belarus Devlet Başkanı'nın yardımını doğrulayan Kremlin, bugün yaşananları trajik olarak yorumladı.

        Kremin Sözcüsü Peskov'un ilk açıklamaları şöyle:

        Bugünkü olaylara katılan Wagner Grubu askerleri adli takibata tabi tutulmayacak.

        Wagner Grubu'ndan isteyen askerler Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayabilecek.

        Putin ve Lukaşenko, bu sabah Minsk'in uzlaşma için arabuluculuk yapması konusunda anlaştı; bu Belarus Devlet Başkanı'nın şahsi girişimiydi.



        En nihai hedef, kan dökülmesini ve iç çatışmayı önlemekti, Lukaşenko'nun çabaları da bu hedeflere ulaşılması adınaydı.

        Bugünkü durum özel askeri harekatınn gidişatının hiçbir şekilde etkilemeyecek, askerler karşı taarruzu başarıyla püskürtüyor, harekata devam edilecek.



            Putin'in yakın zamanda yeni bir seslenişi olmayacak.



            PUTİN'DEN BELARUS LİDERİNE TEŞEKKÜR
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi akşamı yaptığı bir telefon görüşmesinde, Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko'ya Wagner özel askeri şirketi (PMC) etrafındaki durumu çözmek için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.



            RUSYA'DA WAGNER KRİZİNİN TIRMANIŞI
            Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

            Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

            Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

            Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.
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