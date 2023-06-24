Wagner ve Rusya anlaştı! Kremlin, Belarus'a yerleşecek diye resmen duyurdu, Prigojin bölgeden ayrıldı





PUTİN'DEN BELARUS LİDERİNE TEŞEKKÜR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi akşamı yaptığı bir telefon görüşmesinde, Belaruslu mevkidaşı Alexander Lukashenko'ya Wagner özel askeri şirketi (PMC) etrafındaki durumu çözmek için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.