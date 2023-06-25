Rusya’daki Wagner kalkışmasını dünya basını böyle gördü! Washington Post ve New York Times’tan dikkat çeken iddia: ABD’liler biliyordu

İlk sayfasında çok sayıda Rusya haberine yer veren CNN International, 'Moskova Wagner iç savaşından geri adım atıyor ancak tehlike bitmiş değil' manşetini attı. Televizyona konuşan uzmanlar, paralı asker grubunun Kremlin'e karşı eşine az rastlanır başkaldırısının sonuçsuz kalmayacak gibi göründüğü uyarısında bulunuyor.

'Rusya'da 24 saatlik kargaşa' başlıklı bir haber yayımlayan BBC, ayrıca canlı blog ve diğer pek çok haberle Rusya'daki olağandışı gelişmelere sayfasında geniş bir yer verdi.