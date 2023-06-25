Rusya'daki Wagner kalkışmasını dünya basını böyle gördü! Washington Post ve New York Times'tan dikkat çeken iddia: ABD'liler biliyordu
Wagner'in Rusya'da başlattığı isyan dünya basınında da geniş yankı buldu. Birçok medya kuruluşu 'Putin'in Ukrayna savaşı geri tepti', 'Rusya'yı sonsuza kadar değiştirecek', 'Tehlike bitmiş değil' ve 'Putin'in Ukrayna'daki savaşı eve geldi' manşetlerini attı. New York Times ve Washington Post ise dikkat çeken bir iddiada bulundu: ABD'liler biliyordu.
İlk sayfasında çok sayıda Rusya haberine yer veren CNN International, 'Moskova Wagner iç savaşından geri adım atıyor ancak tehlike bitmiş değil' manşetini attı. Televizyona konuşan uzmanlar, paralı asker grubunun Kremlin'e karşı eşine az rastlanır başkaldırısının sonuçsuz kalmayacak gibi göründüğü uyarısında bulunuyor.
'Rusya'da 24 saatlik kargaşa' başlıklı bir haber yayımlayan BBC, ayrıca canlı blog ve diğer pek çok haberle Rusya'daki olağandışı gelişmelere sayfasında geniş bir yer verdi.
İngiliz The Telegraph gazetesinin manşeti, 'Wagner isyancıları Putin'le anlaşmanın ardından Moskova'dan geri dönüyor' oldu. 'Darbe girişimi'nin Rusya'nın başkentine 150 mil (240 km) yakınına kadar sokulduğu yorumunu yapan gazete, ayrıca 'Putin henüz tehlikeden çıkmış değil, ağır şekilde zayıf düşmüş halde' ve 'Prigojin'in darbe teşebbüsü Rusya'yı sonsuza kadar değiştirecek' başlıklı analizler yayımladı.
'UKRAYNA SAVAŞI GERİ TEPTİ'
Amerikan Wall Street Journal gazetesi, manşetinde 'Putin'in Ukrayna savaşı geri tepti, Wagner ayaklanmasına neden oldu' diyor. Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı emri verirken Kiev'de bir rejim değişikliği amaçladığını hatırlatan gazete, şimdi işgalin Rusya'daki rejimi tehdit ettiğini belirtiyor.
Gazetedeki bir başka haber 'Belarus'un arabulucuk anlaşması Wagner'in Moskova yürüyüşünü durduruyor' başlığıyla sunuldu, paralı askerlerle Putin arasında varılan uzlaşmanın Rusya'yı iç savaşa sürüklemekle tehdit eden silahlı bir çatışmanın önüne geçtiği kaydedildi.