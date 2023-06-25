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    • Haberler
    • 25.06.2023 14:18
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    • 25.06.2023 14:22
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    Son dakika: Wagner ayaklanmasının ardından ilk açıklama! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Önceliğimiz Ukrayna

    Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner isyanının sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundun. Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim. Önceliğimiz Ukrayna'daki operasyonlar" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İsyan sona erdi! Putin’den ilk açıklama

    Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner isyanının sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundun. Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim. Önceliğimiz Ukrayna'daki operasyonlar" ifadelerini kullandı.

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    Wagner ayaklanmasında sarsıcı iddia!
    Haberler Haberler Son dakika: Wagner ayaklanmasının ardından ilk açıklama! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Önceliğimiz Ukrayna
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