Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner isyanının sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundun. Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim. Önceliğimiz Ukrayna'daki operasyonlar" ifadelerini kullandı.
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- 25.06.2023 14:18
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- 25.06.2023 14:22
Son dakika: Wagner ayaklanmasının ardından ilk açıklama! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Önceliğimiz Ukrayna
Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner isyanının sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundun. Putin, "Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyim. Önceliğimiz Ukrayna'daki operasyonlar" ifadelerini kullandı.
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