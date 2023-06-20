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    • Dünya
    • 20.06.2023 18:31
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    • 20.06.2023 18:48
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    Haşhaşilerin vitrin mankeni yine başrolde! Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te ağırladığı FETÖ'cü Melek Çetinkaya Avrupa'da Türkiye'ye nefret kustu

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimini kahve içerek izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya ve FETÖ'yü güzelleyen annesi Melek Çetinkaya'yı Gazi Meclis'e sokup makamında ağırlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun kucaklaştığı darbeci Furkan Çetinkaya daha sonrasında yasa dışı yollarla Yunanistan'a iltica etmiş, FETÖ'yü öven annesi de Almanya'ya gitmişti. Bugün Melek Çetinkaya, FETÖ'nün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde düzenlediği eylemde Türkiye'ye nefret kustu. FETÖ hükümlüleri ve iltisaklılarına mesaj gönderen Çetinkaya, "Mücadeleye devam, sesimiz gür çıkmalı" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    KK’nın ağırladığı FETÖ’cü Türkiye’ye nefret kustu

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'e sokup makamında ağırladığı Melek Çetinkaya, terör örgütü FETÖ'nün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde düzenlediği eylemde Türkiye'ye nefret kustu.



    Avrupa'nın göbeğinde "Türkiye'de 7 yıldır zulüm var" diye yırtınan FETÖ'nün kullanışlı aparatı Çetinkaya, "Türkiye'deki zulümler 7 yıldır devam ediyor. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeyiz. Umarım çok güzel neticeler alırız. Güzel kararlar neticesinde de Türkiye'deki zulümler son bulur" şeklinde konuştuı.



    Türkiye'deki FETÖ hükümlüleri ve iltisaklılarına mesaj gönderen Çetinkaya, "Mücadeleye devam edin" mesajı verdi;

    "Her nerede olursanız olun mutlaka mücadele edin. Pes etmek yok, cezaevindeki masumların hepsini alıncaya kadar sesimiz gür çıkmalı"

    Bu bağlamda Takvim.com.tr, CHP'nin baş üstü edip Gazi Meclis'e soktuğu FETÖ'cü Melek Çetinkaya ve oğlu Taha Furkan Çetinkaya'yı mercek altına aldı;

    Çetinkaya ailesi anadan oğula FETÖ ile içli dışlı...

    FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin askeri ayağından olan darbeci askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya'nın yasa dışı yollardan Yunanistan'a iltica etti.

    Çetinkaya'nın FETÖ'yü güzelleyen annesinin de Almanya'ya gittiği öğrenildi.

        ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN İÇİN "TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ
        Tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, 3 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.

        DARBECİ KERİME'Yİ AKLAMAYA YELTENDİ
        Çetinkaya, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine aktif olarak katılan eski Pilot Üsteğmen Kerime Yıldırım'ın terörist olmadığını savunmuş,"35 yaşındaki olan pilot Kerime üsteğmenimiz vardı. Örümceği bile ezmeye kıyamayan insanlar terör yaftasıyla cezaevindeydi" ifadeleriyle alçak darbeciye aklamaya yeltenmişti.



        KILIÇDAROĞLU FETÖ ŞAKŞAKÇISINI GAZİ MECLİS'E SOKTU
        Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimini kahve içerek izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'yı ve FETÖ'yü güzelleyen annesi Melek Çetinkaya ile geçtiğimiz aylarda görüştü.



        Çetinkaya görüşmeyi Twitter'dan, "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan Askeri öğrencileri ve Erleri konuştuk. Mücadeleye devam." şeklinde paylaştı.



            HDP'Lİ GERGERLİOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜLER
            Anne ve oğul Çetinkaya, FETÖ'cülerin sözcülüğüne soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de görüştü. Görüşmeyi Gergerlioğlu, "Ve yıllardır beklediğimiz güzel tablo :) Furkan Çetinkaya, Melek Çetinkaya ve Av. Özge Kartal ziyaretimize geldiler. Özgürlüğüne hasrettik, bu yetmez, masum askeri öğrencilerin hepsi tahliye edilmelidir." ifadeleriyle paylaştı.
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            Haberler Dünya Haşhaşilerin vitrin mankeni yine başrolde! Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te ağırladığı FETÖ'cü Melek Çetinkaya Avrupa'da Türkiye'ye nefret kustu
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