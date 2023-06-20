Haşhaşilerin vitrin mankeni yine başrolde! Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te ağırladığı FETÖ'cü Melek Çetinkaya Avrupa'da Türkiye'ye nefret kustu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclis'e sokup makamında ağırladığı Melek Çetinkaya, terör örgütü FETÖ'nün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde düzenlediği eylemde Türkiye'ye nefret kustu.
Avrupa'nın göbeğinde "Türkiye'de 7 yıldır zulüm var" diye yırtınan FETÖ'nün kullanışlı aparatı Çetinkaya, "Türkiye'deki zulümler 7 yıldır devam ediyor. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önündeyiz. Umarım çok güzel neticeler alırız. Güzel kararlar neticesinde de Türkiye'deki zulümler son bulur" şeklinde konuştuı.
Türkiye'deki FETÖ hükümlüleri ve iltisaklılarına mesaj gönderen Çetinkaya, "Mücadeleye devam edin" mesajı verdi;
"Her nerede olursanız olun mutlaka mücadele edin. Pes etmek yok, cezaevindeki masumların hepsini alıncaya kadar sesimiz gür çıkmalı"
Bu bağlamda Takvim.com.tr, CHP'nin baş üstü edip Gazi Meclis'e soktuğu FETÖ'cü Melek Çetinkaya ve oğlu Taha Furkan Çetinkaya'yı mercek altına aldı;
Çetinkaya ailesi anadan oğula FETÖ ile içli dışlı...
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin askeri ayağından olan darbeci askeri öğrenci Taha Furkan Çetinkaya'nın yasa dışı yollardan Yunanistan'a iltica etti.
Çetinkaya'nın FETÖ'yü güzelleyen annesinin de Almanya'ya gittiği öğrenildi.