Haşhaşilerin vitrin mankeni yine başrolde! Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te ağırladığı FETÖ'cü Melek Çetinkaya Avrupa'da Türkiye'ye nefret kustu

ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN İÇİN "TERÖRİST DİYEMEM" DEMİŞTİ

Tahliye edilen Taha Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya, 3 yıl önce Habertürk televizyonunda konuk olduğu programda "Ben Fetullah Gülen'i tanımadığım için ben Fetullah Gülen teröristtir diyemiyorum. Benim komşularım oldu cemaatten. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Terörist olduklarını düşünmüyorum" demişti.