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    • 15.07.2020 17:10
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    'da müebbet yiyen Harbiyeli'nin annesi : Ben ’e teröristtir diyemiyorum

    darbe girişiminin ardından tutuklanarak cezası verilen askeri okul öğrencilerinden ’nın annesi çıktığı bir televizyon programında elebaşı için methiyeler dizdi. Çetinkaya programda Fethullah Gülen için terörist ifadesini kullanamayacağını söylerken yıllarca FETÖ mensupları ile komşuluk yaptığını belirtti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberinin detayları...

    Fethullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i eski öğrencisi 72 sanığın yargılandığı dava geçtiğimiz Ocak ayında karar bağlanmıştı. Mahkeme o cezaların gerekçesini açıklamıştı. Yaklaşık 650 sayfalık gerekçeli kararda, Hava Harp Okulu'na yerleştirilen FETÖ üyelerinin ellerine ateşli silahlar verilerek 'a yollandıkları, örgüt mensuplarının darbe gecesi şehri kana bulamak istedikleri ve darbeci rütbeli askerlerin emirleri altında örgüt bilinciyle hareket ettikleri ortaya çıkmıştı.

    FETÖ-HDP YİNE YAN YANA

    Mahkemenin kararı sonrası cezası alan FETÖ'cü öğrencilerden 'nın annesi önce adalet yürüyüşü yaparak daha sonra çeşitli platformlarda gündeme gelerek Harbiyeli öğrencilerin FETÖ'cü olmadığını, verilen mahkeme kararının yanlış olduğunu iddia etmişti. Çetinkaya'nın eylemlerine ise 'li milletvekillerinin destek vermesi gözlerden kaçmadı.

    CANLI YAYINDA FETHULLAH GÜLEN'E ÖVGÜ

    Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Melek Çetinkaya'nın yaptığı açıklamalarla maskesi yere düştü. Çıktığı televizyonda moderatörün sorusu üzerine konuşan skandal açıklamalarda bulunan Çetinkaya'nın FETÖ elebaşı için kullandığı ifadeler nın gündemine oturdu. 'e terörist diyemeyen Çetinkaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Ben Fetullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."

    AK PARTİLİ VEKİLDEN TEPKİ

    Skandal ifadelerin ardından Ak Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Melek Çetinkaya'nın katıldığı programı sosyal medya hesabından 'FETÖ'cülük nedir? Uygulamalı anlatım' şeklinde paylaşımda bulunarak tepki gösterdi.

    ATAKAN IRMAK / SABAH

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