Ankara'dan İsveç'e soğuk duş! İsveçli Başmüzakereci "Türkiye hazır değil" dedi Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada birinci manşet oldu

Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı 3'lü mutabakat uyarınca tesis edilen 'Daimi Ortak Mekanizma'nın 4'üncü toplantısı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyet başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katıldı.