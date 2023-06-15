Ankara'dan İsveç'e soğuk duş! İsveçli Başmüzakereci "Türkiye hazır değil" dedi Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyada birinci manşet oldu

'Türkiye NATO'ya katılmamıza karar vermeye hazır değil' diyen Başmüzakereci açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Benim işim, meslektaşlarımı yeterince şey yaptığımıza ikna etmek. Yaptığımıza inanıyorum. Ancak Türkiye henüz bir karar vermeye hazır değil ve aklındaki sorulara başka yanıtlara ihtiyacı olduğuna inanıyor.'

Stenstrom, müzakerelerin yeniden başlaması için belirli bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Söz konusu yasa ile ağırlaştırıcı nedenler olması halinde en az 2, en fazla 8 yıl hapis cezasının önü açıldı. Ayrıca yasa ile terör örgütlerini finanse eden veya destekleyen kişileri gözaltına alma ve yargılama konusunda da yetkileri genişledi.