Terörün kuluçka merkezi Avrupa uslanmıyor! İsviçre'de kalleş provokasyon: Şanlı bayrağımız yakıldı "Erdoğan'ı öldürün" pankartları açıldı

Terörün kuluçka merkezi Avrupa'da skandalların ardı arkası kesilmiyor.



İsveç'teki PKK/YPG destekçilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı gösterileri hafızalardaki yerini korurken bu kez de İsviçre'de kalleş bir provokasyon kayıtlara geçti.