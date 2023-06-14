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    • Dünya
    • 15.06.2023 03:30
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    • 15.06.2023 03:47
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    Terörün kuluçka merkezi Avrupa uslanmıyor! İsviçre'de kalleş provokasyon: Şanlı bayrağımız yakıldı "Erdoğan'ı öldürün" pankartları açıldı

    Avrupa teröre kucak açmaya, Türkiye karşıtı oluşumlara destek vermeyi sürdürüyor. İsviçre'nin Zürih kentinde "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup şanlı Türk bayrağını ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı yaktı. Kalleş provokasyon öncesi "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankartlar açıldı. Gelişme üzerine Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğu harekete geçti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    İsviçre’de kalleş provokasyon: Kill Erdogan

    Terörün kuluçka merkezi Avrupa'da skandalların ardı arkası kesilmiyor.

    İsveç'teki PKK/YPG destekçilerinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı gösterileri hafızalardaki yerini korurken bu kez de İsviçre'de kalleş bir provokasyon kayıtlara geçti.



    ŞANLI TÜRK BAYRAĞINI YAKTILAR: "ERDOĞAN'I ÖLDÜRÜN PANKARTI"
    İsviçre'nin Zürih kentindeki PKK yanlıları, Başkan Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef aldı...

    "Zürih Devrimci Grev Kolektifi" adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Başkan Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı.

    İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı.

    Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı.

    Edinilen bilgiye göre, İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu.

    Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimleri devam ediyor.

        İSVİÇRE'DE "ERDOĞAN'I ÖLDÜRÜN" PANKARTI AÇANLARA BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ
        İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

        Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti.

        Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 sanık hakkında martta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıklamıştı.
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        Haberler Dünya Terörün kuluçka merkezi Avrupa uslanmıyor! İsviçre'de kalleş provokasyon: Şanlı bayrağımız yakıldı "Erdoğan'ı öldürün" pankartları açıldı
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