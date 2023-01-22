İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası "ifade özgürlüğü" kılıfı

İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Türkiye'nin sert tepki gösterdiği skandal eylem sonrası İsveç Başbakanı sessizliğini bozdu.

Gece saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" dedi.

"Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır" diyen İsveç Başbakanı sözlerine şöyle devam etti: Bugün Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum