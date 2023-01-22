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    • Dünya
    • 22.01.2023 11:01
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    • 22.01.2023 11:53
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    İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası "ifade özgürlüğü" kılıfı

    Son dakika haberi | NATO'ya üye olabilmek için adeta Türkiye'nin kapısında yatan İsveç'ten alçak bir provokasyon daha geldi. İsveç'te bulunan Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan ilk açıklama geldi. Kristersson, skandalı "ifade özgürlüğü" kılıfı altında değerlendirirken "Bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" dedi.

    takvim.com.tr
    Kur’an’a alçak saldırıya ifade özgürlüğü kılıfı

    NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'ten skandal bir hareket daha geldi. İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları Başkan Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm'deki belediye binasının önünde ayaklarından asmıştı.

    Görüntüler Türkiye ve dünyadan büyük tepkilere neden olurken, İsveç'ten bir skandal hareket daha geldi. İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi.

    İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
    Türkiye'nin sert tepki gösterdiği skandal eylem sonrası İsveç Başbakanı sessizliğini bozdu.

    Gece saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" dedi.

    "Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır" diyen İsveç Başbakanı sözlerine şöyle devam etti: Bugün Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum

    İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor.



        İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI: DEHŞET VERİCİ
        En dikkat çekici yorum ise İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'den geldi. Billström, Paludan'ın eyleminin 'dehşet verici' olduğunu ifade etti.

        Sosyal medyadan açıklama yapan Paludan, "İslamofobik provokasyonlar dehşet verici. İsveç geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahiptir; ancak bu İsveç hükümetinin ya da benim ifade edilen görüşleri desteklediğimiz anlamına gelmez" dedi.

        Ancak İsveç'te herkes böyle düşünmüyor. İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveçli gazeteci Chang Frick, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Paludan'a Kur'an-ı Kerim yakması için teklif götürdü ve bütün masraflarını karşılama garantisi verdi.

        TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER! İSVEÇLİ BAKANIN ZİYARETİ İPTAL EDİLDİ
        İsveç polisinin skandal eyleme izin verdiğinin açıklanmasından hemen sonra İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış, aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da olduğu çok sayıda isim alçakça eylemi kınarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson'un Türkiye'ye 27 Ocak'ta yapacağı ziyaretin iptal edildiğini duyurmuştu.

            Skandalın başrolündeki isim olan Paludan, İslam karşıtı eylemini dün gerçekleştirdi. Provokatif gösteri öncesi Türkiye ve Müslümanları hedef alan uzun bir konuşma yapan Paludan'ın çevresinde olası bir saldırıya karşı güvenlik ekipleri hazır bulundu.

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