İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'dan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı sonrası "ifade özgürlüğü" kılıfı

NATO üyeliği için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'ten skandal bir hareket daha geldi. İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları Başkan Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir cansız mankeni başkent Stockholm'deki belediye binasının önünde ayaklarından asmıştı.
Görüntüler Türkiye ve dünyadan büyük tepkilere neden olurken, İsveç'ten bir skandal hareket daha geldi. İsveç polisi, Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılacağı iddia edilen eyleme onay verdi.
İSVEÇ BAŞBAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA
Türkiye'nin sert tepki gösterdiği skandal eylem sonrası İsveç Başbakanı sessizliğini bozdu.
Gece saatlerinde resmi Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç başbakanı Ulf Kristersson, "İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez" dedi.
"Pek çok kişi için kutsal olan bir kitabı yakmak son derece saygısız bir davranıştır" diyen İsveç Başbakanı sözlerine şöyle devam etti: Bugün Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum
İsveç'in, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen, Danimarka merkezli ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın hem İsveç hem de Danimarka vatandaşlığı bulunuyor.